Exclusif - Les États-Unis envisagent de rejoindre le fonds Amazon lors de la visite de Biden-Lula

Une contribution des États-Unis au Fonds pour l'Amazonie, administré par le Brésil, soulignerait le resserrement des liens entre les deux plus grandes démocraties de l'hémisphère occidental, après les relations plus froides entre M. Biden et l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro.

Le Fonds Amazone a été créé en 2009 avec un don initial de la Norvège pour aider à lutter contre la déforestation et stimuler le développement durable au Brésil. Bolsonaro a gelé le fonds lorsqu'il a pris le pouvoir en 2019, mais Lula l'a redémarré avec le soutien de la Norvège et de l'Allemagne. La Grande-Bretagne envisage également de rejoindre le fonds, qui a reçu 1,3 milliard de dollars jusqu'à présent.

La Maison Blanche a déclaré qu'elle n'avait pas d'annonce à faire "pour le moment".

Un porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison Blanche a déclaré que M. Biden et M. Lula discuteraient des mesures à prendre pour lutter contre la crise climatique.

Il n'était pas clair quel montant les États-Unis cherchaient à investir dans le fonds, ont précisé les responsables. L'une des sources a ajouté que Washington espérait qu'en rejoignant le fonds, il pourrait "solidifier" la lutte pour la protection de la forêt tropicale et "faire reculer l'horloge de toute cette déforestation et de ces feux de forêt".

La semaine dernière, l'Allemagne a annoncé un nouveau don de 35 millions d'euros (38 millions de dollars) au Fonds amazonien, dans le cadre d'une promesse environnementale de 200 millions d'euros (217 millions de dollars) faite au Brésil.

L'intérêt des États-Unis pour l'Amazon Fund reflète un désir plus grand d'aider le Brésil à protéger la plus grande forêt tropicale du monde, un rempart crucial contre le changement climatique où la destruction a bondi pendant les quatre années de mandat de Bolsonaro.

En novembre, Reuters a rapporté que Washington cherche à sévir contre les criminels environnementaux à l'origine de la déforestation en Amazonie brésilienne, en utilisant des sanctions telles que les sanctions Magnitsky pour s'attaquer au changement climatique de manière plus agressive.

Le fonctionnaire a déclaré que les entretiens Biden-Lula comprendraient un engagement à "renforcer la coopération contre les crimes environnementaux."