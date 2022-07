Exclusif : Les États-Unis envisagent une éventuelle reprise des ventes d'armes offensives aux Saoudiens - sources

De hauts responsables saoudiens ont fait pression sur leurs homologues américains pour qu'ils abandonnent leur politique de vente d'armes défensives à leur principal partenaire du Golfe lors de plusieurs réunions à Riyad et à Washington au cours des derniers mois, ont déclaré trois des sources avant la visite du président Joe Biden dans le royaume cette semaine.

Les délibérations internes des États-Unis sont informelles et n'en sont qu'à leurs débuts, aucune décision n'étant imminente, ont déclaré deux sources, et un responsable américain a déclaré à Reuters qu'aucune discussion sur les armes offensives n'était en cours avec les Saoudiens "à l'heure actuelle".

Mais alors que Biden se prépare pour un voyage diplomatiquement sensible, il a signalé qu'il cherche à rétablir des relations tendues avec l'Arabie saoudite à un moment où il souhaite une augmentation des approvisionnements en pétrole du Golfe ainsi que des liens de sécurité plus étroits entre les Arabes et Israël pour contrer l'Iran.

Sur le plan national, toute mesure visant à annuler les restrictions sur les armes offensives ne manquera pas de susciter l'opposition du Congrès, notamment de la part des autres démocrates de M. Biden et des républicains de l'opposition qui ont vivement critiqué l'Arabie saoudite, selon des assistants du Congrès.

Peu après son entrée en fonction au début de l'année dernière, M. Biden a adopté une position plus dure à l'égard de la campagne de l'Arabie saoudite contre les Houthis, alliés de l'Iran, au Yémen, qui a infligé de lourdes pertes civiles, et du bilan de Riyad en matière de droits de l'homme, notamment le meurtre en 2018 du journaliste du Washington Post et opposant politique Jamal Khashoggi.

Biden, qui, en tant que candidat à la présidence, a dénoncé l'Arabie saoudite comme un "paria", a déclaré en février 2021 l'arrêt du soutien américain aux opérations offensives au Yémen, y compris les "ventes d'armes concernées".

L'Arabie saoudite, le plus gros client d'armes des États-Unis, s'est irritée de ces restrictions, qui ont gelé le type de ventes d'armes que les administrations américaines précédentes avaient fournies pendant des décennies.

L'approche de M. Biden s'est adoucie depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en mars, qui a incité les États-Unis et d'autres pays occidentaux à faire appel à l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, pour qu'elle pompe davantage de pétrole afin de compenser la perte des approvisionnements russes.

L'Arabie saoudite a également reçu les éloges de la Maison Blanche pour avoir accepté, début juin, de prolonger de deux mois une trêve conclue sous l'égide de l'ONU au Yémen, théâtre de la pire crise humanitaire au monde.

Washington souhaiterait maintenant qu'elle se transforme en un cessez-le-feu permanent.

Une personne à Washington familière avec la question a déclaré que l'administration avait entamé des discussions internes sur la possibilité de supprimer les restrictions saoudiennes sur les armes, mais a indiqué qu'elles n'avaient pas atteint un stade de décision.

Selon une deuxième source, les responsables saoudiens ont notamment évoqué cette demande lors de la visite du vice-ministre de la Défense Khalid bin Salman à Washington en mai.

Le gouvernement saoudien n'a pas répondu à une demande de commentaire.

CONFLIT DU YEMEN

Les sources ont toutefois souligné qu'aucune annonce n'était attendue autour du voyage de Biden du 13 au 16 juillet, qui comprendra des arrêts en Israël et en Cisjordanie.

Toute décision, ont-elles dit, devrait dépendre fortement de la question de savoir si Riyad est jugé avoir fait assez pour trouver un règlement politique au conflit du Yémen.

Les munitions guidées de précision (MGP), telles que celles approuvées par l'ancien président Donald Trump malgré les objections des membres du Congrès, figurent parmi les articles les plus importants que les Saoudiens sont susceptibles de rechercher.

Mais l'administration Biden devrait agir avec prudence lorsqu'elle discutera des systèmes qui pourraient être proposés, selon deux sources. Amnesty International a déclaré que des bombes à guidage de précision de fabrication américaine ont été utilisées lors d'une frappe aérienne de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite sur un centre de détention au Yémen en janvier, qui a fait de nombreuses victimes.

Si Washington assouplit l'interdiction, il sera peut-être plus facile de faire passer des ventes d'équipements moins létaux, tels que des véhicules blindés de transport de troupes, ou de reconstituer les stocks d'armes sol-sol et air-sol moins sophistiquées.

Même dans le cadre des restrictions existantes, les États-Unis ont commencé à renforcer leur soutien militaire à l'Arabie saoudite au début de l'année à la suite des frappes de missiles des Houthis sur le royaume.

Washington a approuvé la vente de missiles et d'un système de défense antibalistique à l'Arabie saoudite, a déclaré le Pentagone en novembre, et les États-Unis ont également envoyé des missiles Patriot cette année - tous considérés par les responsables américains comme étant de nature défensive.

L'administration Biden a également maintenu son soutien aux Saoudiens pour qu'ils reçoivent un système THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) approuvé pour la première fois en 2017 pour contrer les menaces de missiles balistiques.

Bien que les législateurs aient pour la plupart acquiescé à de telles ventes, Biden pourrait subir des retombées au Capitole s'il décidait de vendre à nouveau des armes offensives à Riyad.

Certains ont remis en question la décision de M. Biden de se rendre en Arabie saoudite, estimant qu'il confère une légitimité au prince héritier Mohammed bin Salman, le dirigeant saoudien de facto qui, selon les services de renseignement américains, est à l'origine du meurtre de M. Khashoggi.

Parmi les opposants probables, il y aurait le sénateur démocrate Chris Murphy, un fervent critique de la campagne saoudienne au Yémen qui a fait l'éloge de Biden lorsqu'il a gelé les ventes d'armes offensives.

Un assistant a déclaré que Murphy ne pense pas que le moment soit venu de reprendre de telles fournitures.