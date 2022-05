Exclusif-Les États-Unis et l'Ukraine discutent du danger d'escalade alors que de nouvelles armes étendent la portée de Kiev

Les discussions en coulisses, qui sont très sensibles et n'ont pas été rapportées précédemment, ne mettent pas de restrictions géographiques explicites sur l'utilisation des armes fournies aux forces ukrainiennes. Mais les conversations ont cherché à parvenir à une compréhension commune du risque d'escalade, ont déclaré trois responsables américains et des sources diplomatiques.

"Nous sommes préoccupés par l'escalade et pourtant, nous ne voulons pas mettre de limites géographiques ou leur lier trop les mains avec le matériel que nous leur donnons", a déclaré l'un des trois responsables américains, parlant sous couvert d'anonymat.

L'administration du président Joe Biden et les alliés des États-Unis se sont montrés de plus en plus disposés à donner à l'Ukraine des armes à plus longue portée, notamment des obusiers M777, alors que Kiev combat les forces d'invasion russes avec plus de succès que ne l'avaient prévu les responsables du renseignement américain. L'annonce faite par le Pentagone la semaine dernière, selon laquelle le Danemark fournira à l'Ukraine des missiles anti-navires Harpoon, élargira encore la portée de Kiev.

Après avoir initialement prévu que l'Ukraine serait envahie par l'armée russe, beaucoup plus importante, les responsables américains ont récemment exprimé l'espoir que les forces ukrainiennes puissent gagner la guerre, et veulent les armer pour y parvenir.

Selon des responsables américains, l'administration Biden envisage même de fournir à Kiev le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité M142 (HIMARS), qui, selon les munitions, peut avoir une portée de plusieurs centaines de kilomètres.

Mais les services de renseignement américains ont également mis en garde contre des risques croissants, notamment en raison d'un décalage entre les ambitions apparentes du président russe Vladimir Poutine et les performances de son armée. Les mois à venir pourraient placer la guerre sur une "trajectoire plus imprévisible et potentiellement escalatoire", a déclaré la directrice du renseignement national Avril Haines lors d'une audition au Sénat ce mois-ci.

Les États-Unis, de par leur conception, ne combattent pas directement les forces russes, mais les commandants du Pentagone sont en contact permanent avec les dirigeants ukrainiens et ont fourni des renseignements essentiels qui ont permis à l'Ukraine de cibler les troupes russes, sur terre et en mer, ont déclaré des responsables américains.

Un deuxième responsable américain, s'exprimant également sous couvert d'anonymat, a déclaré que Washington et Kiev avaient une "compréhension" commune de l'utilisation de certains systèmes d'armes fournis par l'Occident.

"Jusqu'à présent, nous avons été sur la même longueur d'onde concernant les seuils", a déclaré le fonctionnaire.

Le ministère ukrainien de la défense n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

CIBLES MILITAIRES

La Russie a attaqué la capitale de l'Ukraine et des sites éloignés des lignes de front des combats. Mais l'Ukraine n'a pas rendu la pareille en attaquant une grande ville russe ou en menant des frappes au cœur de la Russie, notamment sur des cibles militaires telles que des fabricants d'armes ou des centres d'approvisionnement éloignés de la frontière.

Les responsables russes ont accusé à plusieurs reprises l'armée ukrainienne de mener des attaques transfrontalières, notamment sur un dépôt de carburant dans la ville de Belgorod. Elle a justifié son invasion de l'Ukraine en partie en partant du principe que l'Ukraine était une menace pour la Russie - une idée que Kiev et l'Occident rejettent.

Dans ce qu'une source diplomatique a déclaré être une indication claire que Kiev comprenait les sensibilités de toute action transfrontalière, l'Ukraine a refusé de confirmer toute implication dans ces incidents présumés. Les États-Unis n'ont pas non plus fait de commentaires.

Les sensibilités américaines sont apparues au grand jour en avril, lorsque le Pentagone a cité des avertissements des services de renseignement américains sur le risque d'une escalade militaire entre la Russie et l'alliance de l'OTAN si les États-Unis transféraient des avions de chasse à l'Ukraine.

Le représentant démocrate Jason Crow, qui s'est rendu en Ukraine le mois dernier et s'est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, a déclaré qu'il ne s'inquiétait pas du risque d'escalade et que l'Ukraine utiliserait les armes fournies dans le sud.

Trois mois après le début du conflit, la Russie concentre sa campagne dans le sud après une tentative ratée de prise de Kiev.

"Nous devrions réitérer, comme nous le faisons dans tous les cas, que ces armes doivent être utilisées de manière responsable", a déclaré M. Crow, un vétéran des Rangers de l'armée qui siège au Comité des services armés et au House Permanent Select Committee on Intelligence au Congrès.

"Mais je suis moins préoccupé par la question de l'escalade que par le fait de s'assurer que les Ukrainiens peuvent gagner maintenant et repousser les forces russes."

Le premier responsable américain a déclaré que l'Ukraine avait beaucoup de cibles à frapper à l'intérieur du pays, et que c'était le but de l'obtention d'armes à plus longue portée auprès des alliés occidentaux.

Douglas Lute, ancien ambassadeur américain auprès de l'OTAN et lieutenant général de l'armée de terre à la retraite, a convenu que l'Ukraine avait suffisamment de cibles russes à l'intérieur du pays pour s'en inquiéter.

Mais il a reconnu le risque d'escalade et de division politique au sein de l'OTAN si l'Ukraine devait frapper au cœur de la Russie.

"Cela susciterait un débat divisé au sein de l'alliance. Et, bien sûr, l'alliance ne veut pas de cela. Et l'Ukraine non plus", a déclaré M. Lute à Reuters.

Une question qui reste en suspens est de savoir si l'Ukraine pourrait changer sa stratégie si la guerre prend une tournure pour le pire, peut-être en utilisant l'armement fourni par les États-Unis d'une manière qui n'était pas prévue à l'origine.

"Il pourrait y avoir des scénarios où les Ukrainiens sont acculés dans un tel coin qu'ils sentent qu'ils doivent aller plus loin dans l'escalade, mais nous n'avons pas encore vu cela", a déclaré le second responsable américain.