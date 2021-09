Exclusif : Les États-Unis financent le câble sous-marin du Pacifique après le refus de la Chine.

Ces dernières années, les États-Unis se sont intéressés de près à plusieurs projets de pose de câbles de fibre optique dans le Pacifique, projets qui permettraient d'améliorer considérablement les communications avec les nations insulaires.

Les câbles sous-marins ont une capacité de transmission de données bien supérieure à celle des satellites, ce qui a amené Washington à s'inquiéter, à l'adresse https://www.reuters.com/article/us-china-pacific-exclusive-idUKKBN28R0L2, du fait que la participation d'entreprises chinoises compromettrait la sécurité régionale. Pékin a toujours nié toute intention d'utiliser l'infrastructure des câbles à des fins d'espionnage.

Deux sources ayant connaissance des plans ont déclaré que les FSM utiliseraient les fonds américains pour construire une ligne entre deux de leurs quatre États, Kosrae et Pohnpei, reproduisant une partie d'un itinéraire proposé dans le cadre d'un précédent projet de 72,6 millions de dollars soutenu par la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement.

Reuters a rapporté en juin que ce projet, qui englobait également Nauru et Kiribati, a été abandonné https://www.reuters.com/article/us-china-pacific-exclusive-idAFKCN2DU06W après que Washington ait exprimé des inquiétudes quant à l'attribution du contrat à Huawei Marine, désormais appelée HMN Technologies et détenue majoritairement par Hengtong Optic-Electric Co Ltd, cotée à Shanghai.

Une source a déclaré à Reuters que FSM tirerait environ 14 millions de dollars de l'American Rescue Plan, un dispositif américain créé par le président Joe Biden pour distribuer des fonds à la fois dans le pays et à l'étranger afin de lutter contre les impacts sanitaires et économiques de la pandémie de COVID-19.

Les FSM ont déclaré qu'ils s'engageaient à fournir une connectivité par fibre optique à l'État de Kosrae, et une connectivité ultérieure à Kiribati et Nauru. Ils n'ont pas répondu directement aux questions concernant le financement américain.

Le département d'État américain s'est refusé à tout commentaire.

Les États-Unis et les FSM entretiennent des relations géopolitiques de longue date, consacrées par le Compact of Free Association, un accord vieux de plusieurs décennies entre les États-Unis et leurs anciens territoires sous tutelle du Pacifique. En vertu de cet accord, Washington est responsable de la défense de la nation insulaire.

La deuxième source a déclaré que le câble financé par les États-Unis serait probablement connecté au câble sous-marin HANTRU-1, une ligne principalement utilisée par le gouvernement américain qui est reliée au territoire américain de Guam dans le Pacifique.

Les deux sources se sont exprimées sous couvert d'anonymat car elles n'étaient pas autorisées à s'exprimer publiquement.

La Banque mondiale a déclaré dans un communiqué qu'elle travaillait avec les FSM et Kiribati pour définir les prochaines étapes après que l'appel d'offres initial pour le plus grand projet se soit terminé sans qu'aucun contrat ne soit attribué.

POLITIQUE DU PACIFIQUE

Les câbles sous-marins représentent l'un des fronts les plus récents et les plus sensibles de la rivalité entre la Chine et les États-Unis dans les eaux stratégiques du Pacifique.

Si les FSM entretiennent des liens étroits avec les États-Unis, elles ont également des relations diplomatiques et commerciales de longue date avec la Chine.

D'éminents législateurs américains ont averti que les entreprises chinoises pourraient nuire aux appels d'offres concurrentiels en proposant des offres subventionnées par l'État, comme l'a rapporté précédemment Reuters.

Le ministère américain du Commerce inscrit publiquement Huawei Marine sur sa "liste d'entités" - connue sous le nom de liste noire - qui restreint la vente de biens et de technologies américains à l'entreprise. Le ministère a déclaré à Reuters que le nouveau propriétaire de Huawei, HMN Tech, serait également visé par ces restrictions.

La Chine a fermement réfuté ces allégations. Le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré dans une déclaration à Reuters que les entreprises chinoises avaient de bons résultats en matière de cybersécurité.

"La soi-disant menace pour la sécurité [alléguée] par les États-Unis est totalement infondée et a des arrière-pensées", a déclaré le communiqué. "L'identité réelle de l'"empire des pirates informatiques", qui se livre à l'espionnage et au vol de secrets, est évidente pour le monde entier."

L'Australie, un solide allié régional des États-Unis, a renforcé sa présence dans le Pacifique en créant une facilité de financement des infrastructures de 2 milliards de dollars australiens (1,48 milliard de dollars) à laquelle les nations insulaires peuvent potentiellement accéder pour des projets de câbles.

Nauru a négocié des plans https://www.reuters.com/world/asia-pacific/exclusive-pacific-island-turns-australia-undersea-cable-after-spurning-china-2021-06-24 pour se brancher sur le système Coral Sea Cable soutenu par l'Australie, via les îles Salomon, ont déclaré des sources à Reuters en juin.

(1 dollar = 1,3510 dollar australien)