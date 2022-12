Exclusif-Les États-Unis imposent des sanctions à un homme d'affaires turc, citant des liens avec la Force Quds de l'Iran.

Selon un communiqué du Trésor qui devrait être publié plus tard ce jeudi et vu par Reuters, les sociétés d'Ayan ont établi des contrats de vente internationaux pour le pétrole iranien, organisé des expéditions et aidé à blanchir les recettes et à obscurcir l'origine du pétrole iranien pour le compte de la Force Quds d'Iran, une branche de l'IRGC.

"Ayan a établi des contrats commerciaux pour vendre du pétrole iranien d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars à des acheteurs" en Chine, aux Émirats arabes unis et en Europe, indique la déclaration, ajoutant qu'il a ensuite acheminé les recettes vers la Force Quds.

Le fils d'Ayan, Bahaddin Ayan, son associé Kasim Oztas et un autre individu seront également désignés, ainsi qu'au moins deux douzaines de sociétés, dont son ASB Group of Companies, une société holding basée à Gibraltar.

L'action du Trésor gèlera tous les actifs américains des personnes désignées et interdira généralement aux Américains de traiter avec elles. Ceux qui s'engagent dans certaines transactions risquent également d'être frappés de sanctions.

Les mesures américaines interviennent à un moment où les liens entre les États-Unis et la Turquie sont tendus sur toute une série de questions, notamment le désaccord sur la politique syrienne et l'achat par Ankara de systèmes de défense aérienne russes.

Plus récemment, Washington a averti la Turquie de s'abstenir de mener une incursion militaire dans le nord de la Syrie après qu'Ankara a déclaré qu'elle préparait une éventuelle invasion terrestre contre les milices kurdes syriennes YPG qu'elle considère comme des terroristes mais qui constituent l'essentiel des Forces démocratiques syriennes (FDS) soutenues par les États-Unis.

Washington maintient des sanctions radicales contre l'Iran et a cherché des moyens d'accroître la pression alors que les efforts pour ressusciter l'accord nucléaire de 2015 avec Téhéran sont au point mort.

Le président américain Joe Biden avait cherché à négocier le retour de l'Iran dans l'accord nucléaire après que l'ancien président Donald Trump se soit retiré de l'accord en 2018.

L'accord de 2015 limitait l'activité d'enrichissement d'uranium de l'Iran afin de rendre plus difficile pour Téhéran de développer des armes nucléaires en échange de la levée des sanctions internationales. L'Iran nie vouloir se doter de l'arme nucléaire.