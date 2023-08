Des observateurs américains sont en Israël cette semaine pour évaluer discrètement les conditions de passage aux frontières pour les Américains d'origine palestinienne dans le cadre d'un accord d'exemption de visa entre Israël et les États-Unis, ont déclaré quatre responsables.

Les responsables, qui ont refusé d'être identifiés par leur nom ou leur nationalité, ont déclaré que la délégation avait visité le bureau de l'immigration d'Israël dimanche, l'aéroport Ben Gourion lundi et qu'elle se rendrait mardi aux points de contrôle situés aux frontières de la Cisjordanie occupée.

En échange de l'exemption de visa pour les Israéliens, Washington a exigé d'Israël qu'il accorde réciproquement un passage sans entrave aux Américains, indépendamment de leurs antécédents.

Cela entraînerait une révision des règles de voyage pour les dizaines de milliers de Palestiniens-Américains qui vivent en Cisjordanie, ainsi que, potentiellement, pour ceux qui vivent aux États-Unis, dont certains se plaignent de harcèlement ou d'interdiction de voyager lorsqu'ils tentent de rendre visite à des membres de leur famille.

Au cours d'une période d'essai de six semaines lancée le 20 juillet, Israël doit prouver qu'il admet les Américains sans traitement différencié, comme condition de son admission au programme américain d'exemption de visa (VWP). La date limite pour une décision sur l'accord, qui permettrait aux Israéliens de voyager sans visa aux États-Unis, est le 30 septembre.

Depuis le début de la période d'essai, les Américains d'origine palestinienne disent déjà qu'il y a une différence. Abdul Jalil Juda, 26 ans, a déclaré qu'il avait pu rentrer chez lui en Cisjordanie en passant par Ben Gurion, au lieu de prendre l'avion pour la Jordanie et de faire le voyage par voie terrestre comme c'était le cas auparavant.

"Tout s'est bien passé. Lorsqu'ils (les services de sécurité de l'aéroport) découvrent que vous êtes Palestinien, ils vous fouillent de fond en comble, mais les procédures se déroulent sans encombre. C'est la première fois pour moi après la décision. C'est plus facile pour nous", a-t-il déclaré à Reuters. "Vous pouvez rentrer chez vous en une demi-heure.

L'ambassade des États-Unis à Jérusalem et le Conseil national de sécurité d'Israël, qui dirige la période d'essai, ont refusé de commenter la visite de la délégation américaine, y compris de confirmer sa présence.

Les alliés ont cherché à limiter la publicité autour de la période d'essai, qui intervient dans un contexte de tensions inhabituellement intenses entre leurs dirigeants sur les politiques palestiniennes au sens large et sur d'autres questions.

Pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, l'obtention du VWP pourrait offrir un répit national à une crise constitutionnelle majeure liée à ses projets de réforme du système judiciaire.

Un fonctionnaire a déclaré à Reuters que la période d'essai s'était déroulée "sans heurts" et qu'il n'y avait pas eu d'obstacles majeurs pour les voyageurs américains d'origine palestinienne. Un autre fonctionnaire a appuyé cette affirmation.

Les chiffres sont encore faibles. Interrogés sur le nombre de Palestiniens-Américains ayant voyagé en Israël ou à travers le pays pendant le procès, les fonctionnaires ont donné des évaluations allant de "plus de deux chiffres jusqu'à présent" à "entre 100 et 200".

OPPORTUNITÉ

Un homme se décrivant comme le premier Américain d'origine palestinienne à entrer en Israël aux premières heures du 20 juillet a déclaré dans une vidéo postée depuis Ben Gurion que son admission n'avait pris que quelques minutes : "Je suis entré en utilisant uniquement le passeport américain. Ils (le personnel de l'immigration) ne m'ont rien demandé au sujet d'un passeport palestinien".

Nerdeen Kiswani, une étudiante en droit américano-palestinienne de la City University of New York qui a appelé au boycott d'Israël, a publié sur Facebook des photos d'elle en Israël cette semaine, après avoir traversé de la Jordanie à la Cisjordanie à un terminal israélien.

Elle a déclaré qu'on lui avait refusé l'entrée en Israël en 2015.

"J'ai décidé de profiter de ce programme d'exemption de visa pour voir ma famille après avoir été privée de ce droit pendant près d'une décennie", a-t-elle déclaré à Reuters par courriel.

"Cela n'a pas été tout à fait facile, cependant, car on m'a fait attendre près de quatre heures et j'ai contacté l'ambassade des États-Unis avant d'être autorisée à entrer", a-t-elle déclaré. La plupart des membres de sa famille "ont reçu leur visa et leur passeport presque immédiatement", a-t-elle ajouté.

Deux des fonctionnaires qui ont parlé à Reuters ont déclaré que la délégation américaine en visite, composée de représentants du ministère de la Sécurité intérieure et du département d'État, devrait terminer sa visite cette semaine et déposer ses rapports à Washington.

L'ambassade des États-Unis continuera à surveiller le procès, notamment en compilant les plaintes reçues par le biais d'un formulaire en ligne et des numéros de téléphone d'urgence affichés sur son site web.

L'Arab American Institute Foundation estime que le nombre d'Américains d'origine palestinienne se situe entre 122 500 et 220 000. Un fonctionnaire américain a estimé que, sur ce nombre, entre 45 000 et 60 000 étaient des résidents de Cisjordanie.

Un fonctionnaire israélien a donné des chiffres inférieurs, affirmant que sur les 70 000 à 90 000 Américains d'origine palestinienne dans le monde, environ 15 000 à 20 000 étaient des résidents de Cisjordanie.

La période d'essai ne s'applique pas aux centaines de Palestiniens-Américains qui vivent dans la bande de Gaza, gouvernée par les islamistes du Hamas désignés comme terroristes par Israël et les États-Unis.