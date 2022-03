Exclusif-Les États-Unis mettent en garde l'Inde et d'autres pays contre une forte hausse des importations de pétrole russe - fonctionnaire

Bien que les sanctions américaines actuelles contre la Russie n'empêchent pas d'autres pays d'acheter du pétrole russe, l'avertissement fait naître l'espoir que Washington tentera de limiter les achats des autres pays à des niveaux normaux.

Le commentaire du responsable américain intervient avant la visite de deux jours du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, à New Delhi et pendant la visite en cours du conseiller adjoint américain à la sécurité nationale pour l'économie, Daleep Singh.

Les raffineurs en Inde, troisième plus grand importateur et consommateur de pétrole au monde, se sont emparés du pétrole russe par le biais d'appels d'offres au comptant depuis que la guerre a éclaté le 24 février, profitant de remises importantes alors que les autres acheteurs se retirent. L'Inde a acheté au moins 13 millions de barils de pétrole russe depuis le 24 février, contre près de 16 millions de barils pour toute l'année 2021.

"Les États-Unis n'ont aucune objection à ce que l'Inde achète du pétrole russe à condition qu'elle l'achète au rabais, sans augmentation significative par rapport aux années précédentes", a déclaré la source qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat. "Une certaine augmentation est autorisée", a déclaré la source, qui n'a pas proposé plus de détails.

Le département d'État est au courant des discussions entre la Russie et l'Inde concernant l'achat de pétrole, a déclaré un porte-parole. "Nous continuons à engager nos partenaires en Inde et dans le monde entier sur l'importance d'une action collective forte, y compris des sanctions fortes, pour faire pression sur le Kremlin afin qu'il mette fin à sa guerre de choix dévastatrice contre l'Ukraine dès que possible", a déclaré le porte-parole.

L'administration Biden se coordonne avec l'Inde et les pays européens pour atténuer l'impact de l'invasion de l'Ukraine par la Russie sur les marchés de l'énergie, tout en encourageant les mesures visant à réduire la dépendance à l'égard de l'énergie russe, a ajouté le porte-parole.

Le département du Trésor américain s'est refusé à tout commentaire et le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les sanctions américaines réduisent la capacité de la Russie, qui produit normalement environ 1 baril de pétrole sur 10 dans le monde, à acheminer le brut sur le marché. L'Agence internationale de l'énergie, basée à Paris, a estimé que les sanctions et la réticence des acheteurs pourraient retirer 3 millions de barils par jour des marchés mondiaux de brut et de produits raffinés russes à partir d'avril.

La source a déclaré que Washington ne voit aucun inconvénient à ce que l'Inde règle ses échanges avec la Russie en roupies ou continue à payer en dollars, à condition que les transactions soient conformes aux sanctions et avec des entités autorisées.

L'Inde est en train de concevoir un mécanisme pour régler le commerce avec la Russie, y compris par un paiement en roupies.

"Quoi qu'ils paient, quoi qu'ils fassent, ils doivent être en conformité avec les sanctions. Sinon, ils s'exposent à un grand risque", a déclaré la source.

"Tant qu'ils se conforment aux sanctions et qu'ils n'augmentent pas sensiblement leurs achats, nous sommes d'accord", a déclaré la source.

La Russie fait face à un assaut de sanctions internationales menées par les pays occidentaux visant à l'isoler de l'économie mondiale, notamment en l'excluant du système mondial de messagerie bancaire SWIFT et en restreignant les opérations de sa banque centrale. [

La Maison Blanche a imposé des sanctions contre des entités et des individus russes, entre autres, paralysant ainsi l'économie de Moscou.

L'administration Biden a également interdit les importations américaines d'énergie russe, notamment de pétrole. Mais elle n'a pas encore ciblé les exportations de pétrole et de gaz de la Russie vers d'autres pays, car l'administration évalue les répercussions sur les marchés pétroliers mondiaux et les prix des carburants aux États-Unis.

New Delhi a appelé à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine mais a refusé de condamner explicitement les actions de Moscou. Elle s'est abstenue de voter sur de multiples résolutions de l'ONU sur la guerre.

Le président américain Joe Biden a déclaré ce mois-ci que l'Inde était "quelque peu hésitante" à agir contre la Russie.

Le responsable américain a déclaré que l'Inde devrait utiliser les mécanismes créés par les États-Unis qui exemptent les transactions énergétiques, et importer du pétrole des "entités autorisées".

"Nous allons, au cours des prochains jours et des prochaines semaines, renforcer l'application des sanctions. Nous disons à tout le monde, partout dans le monde, de s'assurer que vous êtes en conformité avec les sanctions ... c'est le message à tout le monde".

Les sanctions américaines ont accordé une dérogation jusqu'au 24 juin pour le règlement des échanges énergétiques avec la Banque centrale de Russie.