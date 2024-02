Les Etats-Unis ont estimé que l'Iran avait fabriqué le drone qui a percuté une base américaine en Jordanie le week-end dernier, tuant trois soldats américains et en blessant plus de 40, ont déclaré quatre responsables américains à Reuters.

Washington a imputé cette attaque - la première à tuer des soldats américains au Moyen-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre - à des militants soutenus par l'Iran. Mais Washington a également déclaré qu'il tenait l'Iran pour responsable, compte tenu de son soutien à ces organisations.

Les fonctionnaires, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat, n'ont pas divulgué de détails sur le modèle du drone.

Si les premières indications laissaient penser que le drone était probablement iranien, une évaluation formelle n'a été faite que récemment, après la récupération de fragments du drone.

Le Kataib Hezbollah, une milice pro-iranienne basée en Irak, a déclaré mardi qu'il suspendait ses actions militaires contre les États-Unis afin d'éviter d'embarrasser le gouvernement de Bagdad.

L'administration du président Joe Biden a déclaré qu'elle ne cherchait pas à entrer en guerre avec l'Iran, même si les pressions exercées par les républicains sur le président pour qu'il réagisse de manière énergique se sont accrues.

Les responsables iraniens ont déclaré que Téhéran répondrait à toute menace des États-Unis. L'envoyé de l'Iran aux États-Unis a déclaré que Téhéran répondrait de manière décisive à toute attaque contre son territoire, ses intérêts ou des ressortissants iraniens en dehors de ses frontières.

Les troupes américaines ont été attaquées plus de 160 fois en Irak, en Syrie et en Jordanie depuis les événements du 7 octobre qui ont déclenché la guerre à Gaza, et des navires de guerre ont également été attaqués en mer Rouge. Les combattants houthis du Yémen ont tiré des drones et des missiles sur les navires de la mer Rouge en signe de solidarité avec les Palestiniens.

L'attaque en Jordanie, et toute réponse des États-Unis, est susceptible d'alimenter les craintes d'un conflit plus large au Moyen-Orient après le raid mené le 7 octobre dans le sud d'Israël par le groupe islamiste palestinien Hamas, au cours duquel les autorités israéliennes ont déclaré que 1 200 personnes avaient été tuées et 253 prises en otage.

L'assaut israélien sur Gaza qui a suivi a tué plus de 26 000 Palestiniens, selon le ministère de la santé local.

Les États-Unis ont déjà riposté en Irak, en Syrie et au Yémen en réponse à des attaques antérieures menées par des groupes soutenus par l'Iran.

Les experts ont mis en garde contre le fait que toute frappe contre les forces iraniennes à l'intérieur de l'Iran pourrait forcer Téhéran à répondre, ce qui entraînerait une escalade de la situation susceptible d'entraîner les États-Unis dans une guerre majeure au Moyen-Orient.