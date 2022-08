Exclusif : Les États-Unis préparent un nouveau paquet d'armes d'un milliard de dollars pour l'Ukraine

Par Idrees Ali et Mike Stone

WASHINGTON (Reuters) - Le prochain programme d'aide à la sécurité de l'administration Biden pour l'Ukraine devrait s'élever à 1 milliard de dollars, l'un des plus importants à ce jour, et inclure des munitions pour armes à longue portée et des véhicules blindés de transport médical, ont déclaré vendredi à Reuters trois sources informées de la question.

Le paquet devrait être annoncé dès lundi et s'ajouterait aux quelque 8,8 milliards de dollars d'aide que les États-Unis ont accordé à l'Ukraine depuis l'invasion de la Russie le 24 février.

Les responsables, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ont déclaré que le président Joe Biden n'avait pas encore signé le prochain paquet d'armes. Ils ont averti que les paquets d'armes peuvent changer en valeur et en contenu avant d'être signés.

Toutefois, s'il est signé sous sa forme actuelle, il serait évalué à 1 milliard de dollars et comprendrait des munitions pour HIMARS, des munitions pour le système de missiles surface-air NASAMS et jusqu'à 50 transports médicaux blindés M113.

Ce nouveau paquet fait suite à une récente décision du Pentagone (https://www.reuters.com/world/europe/pentagon-approves-plan-treat-ukrainian-troops-us-hospital-germany-official-2022-07-26) d'autoriser les Ukrainiens à recevoir un traitement médical dans un hôpital militaire américain en Allemagne, près de la base aérienne de Ramstein.

Lundi dernier, le Pentagone a annoncé un paquet d'aide à la sécurité distinct pour l'Ukraine, évalué à 550 millions de dollars, comprenant des munitions supplémentaires pour les systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité (HIMARS).

La Maison Blanche a refusé de commenter ce paquet.

Le nouveau paquet serait financé dans le cadre de l'autorité présidentielle de retrait (Presidential Drawdown Authority - PDA), en vertu de laquelle le président peut autoriser le transfert d'articles et de services des stocks américains sans l'approbation du Congrès en réponse à une urgence.

Les HIMARS jouent un rôle clé dans le duel d'artillerie entre l'Ukraine et la Russie qui a été décrit comme étant "grinçant" avec très peu de mouvement de la ligne de front dans la région orientale de Donbas en Ukraine.

Depuis que les troupes russes ont franchi la frontière en février dans ce que Poutine a appelé une "opération militaire spéciale", le conflit s'est transformé en une guerre d'usure menée principalement dans l'est et le sud de l'Ukraine.

Moscou tente de prendre le contrôle du Donbas, largement russophone, composé des provinces de Louhansk et de Donetsk, où les séparatistes pro-Moscou se sont emparés de territoires après l'annexion de la Crimée au sud par le Kremlin en 2014.

Jusqu'à présent, les États-Unis ont envoyé 16 HIMARS à l'Ukraine et, le 1er juillet, ils ont promis d'envoyer deux systèmes nationaux avancés de missiles sol-air (NASAMS).

Il n'était pas clair si les lanceurs NASAMS, fabriqués conjointement par Raytheon Technologies Corp et le norvégien Kongsberg, sont déjà en Ukraine ; si les munitions étaient destinées aux lanceurs donnés par un autre pays, ou si elles étaient prépositionnées.

Les États-Unis ont précédemment engagé 200 véhicules blindés de transport de troupes M113 en Ukraine.

Les véhicules blindés de transport de troupes équipés de matériel médical pourraient rendre le combat avec la Russie plus facile à survivre pour les troupes ukrainiennes qui pourraient ensuite être envoyées en Allemagne pour un traitement médical plus poussé.

Le gouvernement de Kiev a déclaré en juin que 100 à 200 soldats ukrainiens étaient tués par jour.