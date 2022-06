Exclusif-Les États-Unis prévoient de vendre des drones armés à l'Ukraine dans les prochains jours -sources

La vente des drones fabriqués par General Atomics pourrait encore être bloquée par le Congrès, ont déclaré les sources, ajoutant qu'il existe également un risque de revirement politique de dernière minute qui pourrait saborder le plan, qui est à l'étude au Pentagone depuis plusieurs semaines.

L'Ukraine a utilisé plusieurs types de systèmes aériens sans pilote plus petits et à plus courte portée contre les forces russes qui ont envahi le pays fin février. Ils comprennent le RQ-20 Puma AE d'AeroVironment et le Bayraktar-TB2 turc.

Mais le Gray Eagle représente un saut technologique car il peut voler jusqu'à 30 heures ou plus selon sa mission et peut recueillir d'énormes quantités de données à des fins de renseignement. Les Gray Eagles, la version de l'armée du drone Predator plus connu, peuvent également transporter jusqu'à huit puissants missiles Hellfire.

La vente est importante car elle met pour la première fois sur le champ de bataille contre la Russie un système américain avancé et réutilisable capable d'effectuer des frappes multiples en profondeur.

L'administration du président Joe Biden a l'intention de notifier le Congrès de la vente potentielle à l'Ukraine dans les prochains jours, une annonce publique étant attendue après cela, a déclaré un responsable américain.

Un porte-parole de la Maison Blanche a renvoyé les demandes de renseignements au Pentagone et un porte-parole du Pentagone a déclaré qu'il n'y avait "rien à annoncer".

L'argent de l'Initiative d'assistance à la sécurité de l'Ukraine, d'un montant de 40 milliards de dollars, récemment adoptée, a été mis de côté pour financer à la fois la vente éventuelle et la formation nécessaire pour les drones, ont déclaré le responsable américain et l'une des personnes au courant.

"En général, le MQ-1C est un avion beaucoup plus grand, avec une masse maximale au décollage environ trois fois supérieure à celle du Bayraktar-TB2, avec des avantages proportionnels en termes de capacité de charge utile, de portée et d'endurance", a déclaré l'expert en drones Dan Gettinger de la Vertical Flight Society.

Le MQ-1C est également compatible avec une plus grande variété de munitions que le Bayraktar-TB2. Les Bayraktars ukrainiens sont équipés de missiles MAM-L de 22 kg (48 livres) fabriqués en Turquie, soit environ la moitié du poids d'un Hellfire.

La formation sur le système de drone fabriqué par General Atomics prend généralement des mois, a déclaré M. Gettinger, mais un plan théorique visant à former des mainteneurs et des opérateurs ukrainiens expérimentés en une poignée de semaines a été proposé ces dernières semaines, selon les sources.

L'armement des drones avec des missiles Hellfire se fera par le biais d'une future autorité présidentielle de retrait (Presidential Drawdown Authority) une fois que la formation sur les drones sera terminée, ont précisé le responsable américain et l'une des sources.

Jusqu'à l'annonce mercredi que l'Ukraine recevrait quatre systèmes de roquettes HIMARS, le Pentagone a souligné que les systèmes plus petits tels que les systèmes antichars Javelin et les missiles antiaériens Stinger, que les alliés expédient à l'Ukraine par camion presque quotidiennement, sont les plus utiles.

Raytheon Technologies et Lockheed Martin Corp produisent conjointement les Javelins, tandis que Raytheon fabrique les Stingers.