Les Etats-Unis cherchent à décrocher des stocks de TNT au Japon pour des obus d'artillerie de 155 mm, alors que Washington envoie en urgence des armes et des munitions à l'Ukraine pour une contre-offensive contre les forces russes, ont déclaré à Reuters deux personnes au fait du dossier.

Pour le Japon, qui rejette la guerre, tout achat mettrait à l'épreuve sa volonté de susciter la controverse pour aider Kiev, car les règles d'exportation interdisent aux entreprises japonaises de vendre des articles létaux à l'étranger, tels que les obusiers que l'Ukraine tire quotidiennement sur les unités russes qui occupent ses régions du sud-est du pays.

Néanmoins, les alliés semblent avoir trouvé une solution pour permettre la vente de TNT dans un contexte de pénurie mondiale de munitions.

"Il existe un moyen pour les États-Unis d'acheter des explosifs au Japon", a déclaré à Reuters, sous le couvert de l'anonymat, l'une des personnes ayant eu connaissance des discussions sur le sujet au Japon, en raison du caractère sensible de la question.

Les restrictions à l'exportation pour les produits ou équipements à double usage vendus dans le commerce sont moins strictes que pour les articles à vocation purement militaire, ce qui explique pourquoi les États-Unis peuvent acheter des ordinateurs portables Toughbook de Panasonic pour leurs forces armées.

Tokyo, qui a accueilli cette semaine le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a indiqué au gouvernement américain qu'il autoriserait la vente de TNT industriel parce que cet explosif n'est pas un produit à usage exclusivement militaire, a déclaré l'autre source.

Les États-Unis souhaitent intégrer une entreprise japonaise dans une chaîne d'approvisionnement en TNT afin de livrer des explosifs aux usines de munitions de l'armée américaine qui les conditionneraient dans des douilles d'obus de 155 mm, a ajouté cette personne.

Le ministère japonais du commerce, de l'industrie et de l'économie a refusé de dire si une entreprise japonaise l'avait contacté au sujet de l'exportation de TNT. Il a ajouté dans un courriel que les articles ne faisant pas l'objet de restrictions militaires seraient évalués selon les règles d'exportation habituelles qui tiennent compte de l'intention de l'acheteur, et notamment de la question de savoir si leur utilisation pourrait nuire à la sécurité internationale.

L'agence d'acquisition, de technologie et de logistique du ministère japonais de la défense s'est refusée à tout commentaire.

Le département d'État américain n'a pas répondu directement aux questions de Reuters sur l'intention des États-Unis d'acheter de la TNT au Japon, mais a déclaré que Washington travaillait avec ses alliés et partenaires "pour fournir à l'Ukraine le soutien dont elle a besoin" pour se défendre. Le Japon, a-t-il ajouté, "a fait preuve de leadership en soutenant la défense de l'Ukraine".

DÉSIREUX D'AIDER

Le premier ministre japonais, Fumio Kishida, souhaite aider l'Ukraine parce que son administration craint qu'une victoire russe n'encourage la Chine à attaquer Taïwan et n'entraîne son pays dans une guerre régionale. L'année dernière, il a averti que l'Ukraine pourrait être "l'Asie de l'Est de demain", et son administration a annoncé le plus grand renforcement militaire du Japon depuis la Seconde Guerre mondiale.

Ce recul par rapport au pacifisme d'État qui a dominé la politique étrangère du Japon pendant des décennies ne s'est pas encore étendu à l'aide militaire létale, limitant les propositions de Tokyo à Kiev à des équipements tels que des gilets pare-balles, des casques et des rations alimentaires.

À la suite de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy au Japon lors du sommet du G7 à Hiroshima le mois dernier, M. Kishida a accepté de faire don de jeeps et de camions.

Il semble que le Japon accepte de plus en plus de fournir une aide militaire à l'Ukraine, mais le degré de létalité est controversé, a déclaré Tsuneo Watanabe, chercheur principal à la Fondation Sasakawa pour la paix.

"Le fait que le Japon ait décidé de fournir des camions à l'Ukraine montre que les choses changent. Toutefois, il ne semble pas encore y avoir de consensus politique sur la question de l'envoi d'une aide létale", a-t-il déclaré.

Le Japon fait partie des dizaines d'amis et d'alliés à qui Washington demande d'aider à armer l'Ukraine, alors qu'elle est aux prises avec des chaînes d'approvisionnement militaire tendues.

La Corée du Sud, qui utilise également des obus de 155 mm, fait partie des pays approchés par les États-Unis. Un responsable sud-coréen de la défense a déclaré à Reuters que la position de Séoul contre la fourniture d'une aide létale à Kiev n'avait pas changé.

Interrogé à Tokyo cette semaine sur la possibilité d'un changement de la politique japonaise en matière d'aide létale, M. Austin a déclaré lors d'un point de presse que tout changement serait du ressort du Japon, mais que "toute forme de soutien" à l'Ukraine était "toujours la bienvenue".

Les sources qui ont parlé à Reuters ont refusé d'identifier l'entreprise japonaise qui fournirait des explosifs au gouvernement américain et n'ont pas précisé la quantité de TNT que Washington souhaitait acheter.

Reuters a contacté 22 fabricants d'explosifs figurant sur le site web de l'Association japonaise de l'industrie des explosifs. Le seul à avoir déclaré fabriquer du TNT industriel est Chugoku Kayaku, une entreprise basée à Hiroshima qui fournit l'armée japonaise.

"Nous n'avons reçu aucune demande directe de la part du gouvernement américain ou de l'armée américaine", a déclaré l'entreprise dans un courriel.

Interrogée sur d'éventuelles ventes de TNT par le biais d'un intermédiaire, l'entreprise, qui propose un produit TNT industriel sur son site web, a déclaré qu'elle ne divulguait pas l'identité de ses clients ou d'acheteurs potentiels.

LA PROCHAINE ÉTAPE POUR LE JAPON

La fourniture de TNT commercial aux États-Unis pourrait n'être qu'une mesure provisoire, car de nombreux parlementaires du Parti libéral démocrate (PLD) au pouvoir au Japon souhaitent assouplir ou supprimer les restrictions à l'exportation.

En décembre, lorsque M. Kishida a annoncé le renforcement de l'armée japonaise sur cinq ans, il s'est engagé à réviser les règles d'exportation, ouvrant ainsi la possibilité que le Japon fournisse des armes létales non seulement à l'Ukraine, mais aussi à d'autres pays que Tokyo et Washington considèrent comme des alliés potentiels face à la Russie et à la Chine.

Akihisa Nagashima, ancien vice-ministre de la défense et membre influent du PLD au sein de la commission parlementaire sur la sécurité nationale, a déclaré que le renforcement des capacités militaires permettrait au Japon de devenir un "pays normal", libéré de l'héritage de sa défaite lors de la Seconde Guerre mondiale.

"La résolution des restrictions à l'exportation représente les 20 % restants", a-t-il déclaré.