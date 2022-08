Exclusif - Les États-Unis reconsidèrent les mesures relatives aux tarifs douaniers sur la Chine à la suite de la réponse de Taiwan - sources

Le président Joe Biden n'a pas pris de décision sur la question, ont indiqué des responsables. Son équipe s'efforce depuis des mois de trouver différentes façons d'alléger le coût des droits de douane imposés sur les importations chinoises pendant le mandat de son prédécesseur Donald Trump, alors qu'elle tente de juguler une inflation galopante.

Il a envisagé une combinaison d'élimination de certains droits de douane, le lancement d'une nouvelle enquête "Section 301" sur les domaines potentiels pour des droits de douane supplémentaires, et l'élargissement d'une liste d'exclusions tarifaires pour aider les entreprises américaines qui ne peuvent s'approvisionner qu'en Chine.

Les tarifs douaniers rendent les importations chinoises plus chères pour les entreprises américaines, ce qui, à son tour, fait que les produits coûtent plus cher pour les consommateurs. Faire baisser l'inflation est un objectif majeur pour M. Biden, un démocrate, avant les élections de mi-mandat de novembre, qui pourraient faire passer le contrôle d'une ou des deux chambres du Congrès aux républicains.

Mais la réponse de Pékin à la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, la semaine dernière à Taïwan, a déclenché un nouveau calcul de la part des responsables de l'administration, qui sont désireux de ne rien faire qui puisse être considéré par la Chine comme une escalade tout en cherchant également à éviter d'être perçus comme reculant face à l'agression du pays communiste.

Pendant des jours, l'armée chinoise a participé à des tirs de missiles balistiques et à des attaques simulées sur l'île autonome de Taïwan que la Chine revendique comme sienne.

"Je pense que Taïwan a tout changé", a déclaré une source familière avec les derniers développements du processus, dont les détails n'ont pas été rapportés précédemment.

LISTE D'EXCLUSIONS

Un haut responsable de l'administration a précisé que Biden n'avait pas pris de décision.

"Le président n'avait pas pris de décision avant les événements dans le détroit de Taiwan et n'a toujours pas pris de décision, point final. Toutes les options restent sur la table", a déclaré le responsable. "La seule personne qui prendra la décision est le président - et il le fera en fonction de ce qui est dans notre intérêt."

Les mesures les plus énergiques concernant l'allègement des droits de douane et l'escalade tarifaire étant largement mises en veilleuse pour l'instant, l'attention se porte sur la liste dite des exclusions.

L'administration Trump avait approuvé des exclusions tarifaires pour plus de 2 200 catégories d'importations, dont de nombreux composants industriels et produits chimiques essentiels, mais celles-ci ont expiré lorsque Biden a pris ses fonctions en janvier 2021. La représentante américaine au commerce, Katherine Tai, n'a rétabli que 352 d'entre elles. Les groupes industriels et plus de 140 législateurs américains ont exhorté https://kind.house.gov/sites/kind.house.gov/files/20220120%20Kind%20Letter.pdf elle à augmenter considérablement ces chiffres.

Les prochaines étapes de l'administration Biden pourraient avoir un impact significatif sur des centaines de milliards de dollars d'échanges commerciaux entre les deux plus grandes économies du monde.

Les industries américaines, de l'électronique grand public et des détaillants à l'automobile et à l'aérospatiale, ont réclamé à grands cris que Biden élimine les droits de douane allant jusqu'à 25 %, alors qu'elles luttent contre la hausse des coûts et le resserrement des approvisionnements.

Les droits de douane ont été imposés en 2018 et 2019 par Trump sur des milliers d'importations chinoises évaluées alors à 370 milliards de dollars pour faire pression sur la Chine en raison de ses soupçons de vol de propriété intellectuelle américaine.

Certains hauts responsables de l'administration, dont la secrétaire au Trésor Janet Yellen, avaient fait valoir que les droits étaient imposés sur des biens de consommation "non stratégiques" qui avaient inutilement augmenté les coûts pour les consommateurs et les entreprises, et que leur suppression pourrait contribuer à atténuer l'inflation galopante. M. Tai a affirmé que les droits de douane constituaient un "levier important" qui devrait être utilisé pour faire pression sur la Chine afin qu'elle modifie son comportement.

FACTEURS MULTIPLES

De multiples facteurs, en plus de la réponse de la Chine à Taïwan, ont compliqué les délibérations de l'administration.

Lorsque les responsables américains ont envisagé de se débarrasser de certains des droits de douane, ils ont cherché à obtenir un recul réciproque de la part de Pékin et ont été rabroués, ont indiqué deux sources. Un porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

L'une des sources, qui a déclaré qu'une suppression unilatérale de certains droits de douane américains sur les importations chinoises a été mise en attente, a indiqué que cela a été fait en partie parce que la Chine n'a pas montré sa volonté de prendre des mesures réciproques ou de respecter les engagements de l'accord commercial "Phase 1".

Cet accord, conclu fin 2019 avec l'administration Trump, exigeait que la Chine augmente ses achats de produits agricoles et manufacturés, d'énergie et de services américains de 200 milliards de dollars en 2020 et 2021 par rapport aux niveaux de 2017. La Chine est restée bien en deçà de ces engagements, qui comprenaient une augmentation de 77,7 milliards de dollars sur deux ans des importations de produits manufacturés américains, notamment des avions, des machines, des véhicules et des produits pharmaceutiques.

Selon les estimations du Peterson Institute for International Economics https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/china-bought-none-extra-200-billion-us-exports-trumps-trade, la Chine n'a effectivement acheté aucun des biens supplémentaires qu'elle avait promis. Pékin a blâmé la pandémie de COVID-19, qui a commencé juste au moment de la signature de l'accord en janvier 2020.

Le bureau du représentant américain au commerce est actuellement au milieu d'un examen réglementaire de quatre ans des tarifs douaniers imposés par Trump, qui pourrait prendre quelques mois de plus. Les commentaires publics finaux sur le maintien ou non de ces tarifs sont attendus d'ici le 23 août.

Les groupes syndicaux dirigés par les Métallurgistes unis ont exhorté https://m.usw.org/news/media-center/articles/2022/usws-conway-leads-labor-in-asking-for-job-protecting-tariffs-to-remain USTR à maintenir les droits de douane sur les produits chinois afin d'aider à "uniformiser les règles du jeu" pour les travailleurs aux États-Unis et de réduire la dépendance des États-Unis vis-à-vis des fournisseurs chinois.

Selon la première source, M. Biden s'est montré préoccupé par la suppression des droits de douane, en partie à cause de la main-d'œuvre, qui constitue pour lui un électorat clé, et parce que la Chine n'a pas acheté les produits qu'elle avait convenu d'acheter. La Maison Blanche a refusé de donner un calendrier pour savoir quand une décision finale sera prise.