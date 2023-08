Les États-Unis ont refusé jusqu'à présent de classer le soldat Travis King comme prisonnier de guerre, bien qu'il ait été placé sous la garde de la Corée du Nord après être entré dans le pays le mois dernier, ont déclaré quatre responsables américains à l'agence Reuters.

Cette décision, qui pourrait signifier que Travis King ne bénéficie pas des protections accordées aux prisonniers de guerre par la Convention de Genève, est extrêmement délicate pour l'armée américaine, qui s'est engagée à ne laisser aucun soldat derrière les lignes ennemies.

La classification de ce jeune homme de 23 ans, qui a franchi la frontière lourdement gardée lors d'une visite civile de la zone démilitarisée séparant la Corée du Nord et la Corée du Sud, est une question ouverte pour l'armée.

En tant que soldat en service actif, il pourrait être considéré comme un prisonnier de guerre, étant donné que les États-Unis et la Corée du Nord restent techniquement en guerre. La guerre de Corée de 1950 à 1953 s'est terminée par un armistice et non par un traité de paix.

Toutefois, des facteurs tels que la décision de King de passer en Corée du Nord de son plein gré, en tenue civile, semblent l'avoir disqualifié de ce statut, ont déclaré les responsables, sous couvert d'anonymat.

Un porte-parole du Pentagone a refusé de commenter le statut de prisonnier de guerre du soldat King, mais a déclaré que la priorité du ministère de la défense était de le ramener à la maison et qu'il s'efforçait d'y parvenir par tous les moyens disponibles.

"Le soldat King doit être traité humainement, conformément au droit international", a déclaré le porte-parole.

Washington a transmis ce message à Pyongyang dans des communications privées, ont indiqué les responsables américains, ajoutant que ces communications n'ont pas invoqué le statut de prisonnier de guerre.

Les États-Unis ont toujours la possibilité d'appeler King un prisonnier de guerre. Un fonctionnaire américain, parlant à Reuters sous couvert d'anonymat, a déclaré qu'il n'y avait pas de décision finale et que le point de vue des États-Unis sur le statut de King pourrait évoluer au fur et à mesure qu'ils en apprennent davantage sur son cas.

Le département d'État a transmis une demande de commentaire au Pentagone. La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

PROTECTION DES CAPTIFS

Les prisonniers de guerre sont protégés par la troisième convention de Genève, dont la Corée du Nord et les États-Unis sont signataires. Cet accord détaille les normes de traitement des captifs, garantissant tout, des soins médicaux suffisants à l'accès à la Croix-Rouge, en passant par la possibilité pour les prisonniers d'envoyer des messages à leurs familles.

Rachel VanLandingham, spécialiste du droit militaire à la Southwestern Law School, estime que M. King aurait tout à gagner à être classé comme prisonnier de guerre, même si cela peut paraître juridiquement exagéré.

"Cela fournit un cadre beaucoup plus clair et très structuré sur la façon dont ils doivent le traiter, jusqu'au nombre de cigarettes par jour qu'ils doivent lui donner s'il le demande", a-t-elle déclaré.

Il n'est pas certain que le fait de qualifier King de prisonnier de guerre change la façon dont le gouvernement nord-coréen isolé le traite. Pyongyang, qui continue de développer des armes nucléaires en violation des résolutions des Nations unies, a montré à plusieurs reprises qu'il n'était pas disposé à se plier au droit international.

En tout état de cause, selon Geoffrey Corn, expert en droit militaire à la faculté de droit de l'université Texas Tech, il serait difficile pour les États-Unis d'affirmer que King est un prisonnier de guerre, notamment parce qu'il n'y avait pas de combats actifs à l'époque sur la péninsule.

"Il n'a pas vraiment été capturé dans le contexte des hostilités. Si cela nous arrivait, nous le désignerions probablement comme un étranger sans papiers qui a franchi la frontière sans visa", a déclaré M. Corn.

King, qui s'est engagé dans l'armée américaine en janvier 2021, a servi en tant qu'éclaireur de cavalerie au sein de la force de rotation coréenne, dans le cadre de l'engagement de sécurité des États-Unis envers la Corée du Sud, qui remonte à plusieurs décennies.

Mais son affectation a été marquée par des problèmes juridiques.

Il a fait l'objet de deux accusations d'agression en Corée du Sud et a finalement plaidé coupable à une accusation d'agression et de destruction de biens publics pour avoir endommagé une voiture de police au cours d'une tirade profane contre les Coréens, selon des documents judiciaires. Après avoir purgé sa peine en Corée du Sud, King devait faire l'objet de mesures disciplinaires militaires à son retour à Fort Bliss, au Texas.

Il existe des précédents d'utilisation de la désignation de prisonnier de guerre dans des cas où les États-Unis n'étaient pas en guerre active.

Les États-Unis ont décerné des médailles de prisonnier de guerre à Christopher Stone, Andrew Ramirez et Steven Gonzales, qui ont été détenus pendant plus d'un mois par la Yougoslavie après avoir été capturés le 31 mars 1999 au cours d'une mission de maintien de la paix de l'OTAN. Le lieutenant de vaisseau Robert Goodman a également reçu la médaille après avoir été capturé en 1983 au Liban et fait prisonnier en Syrie pendant un mois après que son avion eut été abattu.

Jusqu'à présent, le Pentagone a qualifié le statut officiel de King d'"AWOL", c'est-à-dire d'absent sans permission. Il serait automatiquement déclaré déserteur après 30 jours d'absence, conformément au règlement militaire.

M. Corn a déclaré qu'il pourrait être déclaré déserteur plus tôt, étant donné que M. King savait probablement que sa décision mettait fin à sa carrière militaire.

"Il ne peut pas vraiment traverser la frontière sans savoir et sans avoir l'intention de rester à l'étranger de façon permanente", a déclaré M. Corn.