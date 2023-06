Selon le service des douanes et de la protection des frontières (CBP), le gouvernement américain reprend les rendez-vous pour les demandes d'asile dans une ville frontalière mexicaine dangereuse, quelques jours seulement après que les autorités américaines ont suspendu la programmation des rendez-vous dans cette ville parce que les cartels de la drogue extorquaient les migrants.

Ce revirement intervient après que plus de 1 500 demandeurs d'asile ont afflué ces derniers jours à Nuevo Laredo, au Mexique, dormant sur une place près du pont international, après que la nouvelle se soit répandue que les États-Unis avaient commencé à accepter davantage de migrants sans rendez-vous pour l'obtention d'un asile.

L'agence américaine des douanes et de la protection des frontières (CBP) a indiqué que son application mobile CBP One, que les autorités ont encouragé les migrants à utiliser depuis l'expiration en mai des restrictions de l'ère COVID appelées Title 42, proposera à nouveau des rendez-vous à partir de mercredi.

Cette décision intervient moins de deux semaines après que le CBP a fermé le système de rendez-vous pour l'asile à Laredo - la ville texane située en face de Nuevo Laredo - après que les autorités américaines ont appris que des criminels forçaient les migrants à payer 500 dollars chacun afin d'atteindre le pont pour se rendre à leur rendez-vous.

Cette volte-face souligne les problèmes auxquels est confrontée l'administration du président Joe Biden, qui tente de mettre en place un nouveau système d'asile d'envergure dans un contexte de problèmes de sécurité persistants au Mexique.

Alors que l'application du gouvernement américain pour la prise de rendez-vous en matière d'asile vise à éliminer les dangereux passeurs, les événements de Nuevo Laredo montrent qu'elle peut encore être exploitée par les cartels pour extorquer des migrants, ce qui pose de sérieuses questions quant à sa viabilité.

Stephanie Leutert, universitaire à l'université du Texas à Austin et ancienne conseillère de l'administration Biden sur les migrations, a averti qu'un système d'extorsion pourrait réapparaître maintenant que les rendez-vous ont été rouverts.

"En substance, (cela) revient exactement à la même dynamique que celle qui a conduit à l'interruption des nominations au CBP One en premier lieu", a-t-elle déclaré.

DÉSESPÉRÉS

Les migrants ont commencé à se rassembler à Nuevo Laredo au cours du week-end lorsqu'ils ont réalisé que les fonctionnaires du CBP admettaient environ 50 demandeurs d'asile par jour à travers le pont international sans rendez-vous CBP One.

Nombre d'entre eux venaient d'un campement sordide situé dans la ville de Matamoros, à plusieurs heures de route, où ils n'avaient pas réussi à obtenir de rendez-vous.

Gerson Bravo, originaire du Venezuela, a expliqué comment les migrants qui arrivaient organisaient une liste d'attente en utilisant des carrés de carton marqués de numéros ou en griffonnant des numéros sur les avant-bras des personnes.

Il a déclaré que leur système était plus équitable que celui de l'application, qui laisse certains migrants dans l'expectative pendant des mois, tandis que d'autres obtiennent rapidement un rendez-vous.

"Ils n'ont pas pu créer d'ordre avec l'application", a-t-il déclaré.

Mercredi, un migrant vénézuélien à Nuevo Laredo a déclaré qu'il craignait d'être extorqué maintenant que Laredo était à nouveau ouverte aux rendez-vous CBP One. "Nous avons peur", a-t-il déclaré en demandant que son nom ne soit pas publié. "Nous sommes venus ici en pensant que le système serait meilleur et plus rapide.

L'afflux soudain de migrants - contre 250 dans toute la ville deux semaines plus tôt - a incité les autorités américaines à considérer le redémarrage du CBP One comme une meilleure option.

"Nous sommes conscients des limites de notre capacité à contrôler la situation en matière de sécurité dans n'importe quelle ville en dehors des États-Unis", a déclaré un haut responsable du CBP à l'agence Reuters.

"L'utilisation du CBP One est le meilleur mécanisme dont nous disposons pour réduire certaines vulnérabilités dans cette ville", a déclaré le fonctionnaire, faisant référence à Nuevo Laredo.

De nombreux défenseurs des migrants considèrent CBP One comme un outil positif pour éliminer les passeurs, mais s'inquiètent du fait que le nombre limité de rendez-vous met les migrants en danger lorsqu'ils attendent dans des villes dangereuses comme Nuevo Laredo.

Interrogé sur la possibilité de poursuivre les extorsions à Nuevo Laredo, le fonctionnaire du CBP a déclaré que les migrants pouvaient demander un rendez-vous ailleurs et venir dans la ville uniquement pour ce rendez-vous.

"Cela présente un risque bien moindre que celui de voir tous ces individus s'entasser dans la ville, comme c'est le cas actuellement à Nuevo Laredo", a déclaré le fonctionnaire.

Mais atteindre Nuevo Laredo peut présenter ses propres risques.

Le migrant vénézuélien Jose, qui a refusé de donner son nom complet pour des raisons de sécurité, a déclaré qu'il avait vu une voiture de migrants se faire kidnapper sur une autoroute menant à Nuevo Laredo la semaine dernière. Malgré cela, il a décidé d'entreprendre le voyage lui-même le lendemain.

"Nous avons pris ce risque parce que nous étions si désespérés à Matamoros", a-t-il déclaré, assis sous des tentes blanches sur une place près de la frontière.

Trois migrants ont déclaré à Reuters que des hommes qui semblaient appartenir au cartel leur avaient dit de rester en ordre, mais qu'ils n'avaient pas extorqué d'argent aux migrants récemment arrivés.

Cela pourrait changer, selon les défenseurs des droits de l'homme.

Ils estiment que le système d'extorsion a rapporté au cartel de la drogue local des dizaines de milliers de dollars en un mois environ.

Deux membres d'une famille de l'État de Michoacan ont déclaré à Reuters avoir payé 13 000 dollars en frais d'extorsion. Onze reçus de transferts d'argent d'amis et de parents, vus par Reuters, montrent comment la famille s'est dépêchée de collecter des fonds avant leur rendez-vous au CBP One en juin.

"Ils nous ont enfermés", a déclaré un membre de la famille. "Les gens devaient payer pour ne pas perdre leur rendez-vous.