Exclusif-Les États-Unis s'engagent dans des pourparlers sur les atouts de l'Afghanistan malgré la frustration des Talibans - sources

La décision de poursuivre l'initiative visant à aider à stabiliser l'économie effondrée de l'Afghanistan souligne l'inquiétude croissante de Washington face à une crise humanitaire, alors que les Nations Unies préviennent que près de la moitié des 40 millions d'habitants du pays sont confrontés à une "faim aiguë" à l'approche de l'hiver.

Au cœur de l'effort mené par les États-Unis, comme l'a rapporté Reuters le mois dernier, se trouve un plan visant à transférer des milliards d'actifs de la banque centrale afghane détenus par des étrangers dans un fonds fiduciaire proposé basé en Suisse. Les décaissements seraient effectués avec l'aide d'un conseil international et contourneraient les talibans, dont de nombreux dirigeants sont sous le coup de sanctions américaines et de l'ONU.

Les extrémistes islamistes ont présenté une contre-proposition lors de pourparlers à Doha fin juin.

Des responsables du Département d'État et du Trésor américain ont déclaré à des analystes indépendants lors d'un briefing le 11 août - 12 jours après qu'une frappe de drone de la CIA ait tué le chef d'Al-Qaïda Ayman al-Zawahiri sur le balcon de sa planque à Kaboul - qu'ils poursuivront les pourparlers malgré la frustration liée au rythme, ont déclaré deux sources sous couvert d'anonymat.

Les talibans et la banque centrale afghane - connue sous les initiales DAB - n'agissent pas rapidement, a déclaré un responsable américain, selon une source. "Les talibans restent assis sur leurs mains et c'est exaspérant".

Le Département d'Etat a refusé de commenter le briefing.

Une source américaine bien informée qui a requis l'anonymat a confirmé la teneur du briefing.

"La frappe n'a pas changé l'engagement du gouvernement américain à mettre en place le fonds fiduciaire international" et celui-ci "travaille avec la même vitesse et le même empressement qu'avant la frappe", a déclaré la source américaine.

Les ministères des affaires étrangères et de l'information dirigés par les talibans et le DAB n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les responsables américains ont également discuté du plan de fonds fiduciaire avec la Suisse et d'autres parties.

Les crises économique et humanitaire de l'Afghanistan se sont aggravées lorsque Washington et d'autres donateurs ont interrompu l'aide qui finançait 70 % du budget du gouvernement après la prise de Kaboul par les talibans le 15 août 2021, au moment du départ des dernières troupes étrangères dirigées par les États-Unis après 20 ans de guerre.

Washington a également cessé d'envoyer des devises fortes, paralysant de fait le système bancaire afghan, et a gelé 7 milliards de dollars d'actifs afghans à la Banque fédérale de réserve de New York. En février, Biden a ordonné que la moitié de la somme soit mise de côté "au profit du peuple afghan".

D'autres pays détiennent quelque 2 milliards de dollars de réserves afghanes.

Au départ, les 3,5 milliards de dollars mis sous séquestre par M. Biden seraient libérés dans le fonds fiduciaire proposé et pourraient être utilisés pour payer les arriérés de la Banque mondiale de l'Afghanistan et pour imprimer des afghanis, la monnaie nationale, et des passeports, tous deux en pénurie.

Les autres 3,5 milliards de dollars sont contestés dans le cadre de procès contre les talibans découlant des attaques du 11 septembre 2001 contre les États-Unis, mais les tribunaux pourraient décider de libérer ces fonds également.

Les actifs pourraient également servir à recapitaliser la DAB, à renforcer sa capacité à réguler la valeur de l'afghan, à lutter contre l'inflation et à fournir des devises fortes pour les importations.

Mais après la mort de Zawahiri, le département d'État a exclu la recapitalisation de la DAB comme "une option à court terme", affirmant qu'en hébergeant le chef d'Al-Qaïda en violation de l'accord de retrait des troupes américaines de 2020, les talibans avaient alimenté les inquiétudes "concernant le détournement de fonds vers des groupes terroristes".

MILITANTS DE LA BANQUE CENTRALE

Selon deux sources, les responsables américains auraient déclaré lors du briefing que la poursuite des pourparlers est devenue plus difficile en raison de la résistance des talibans à plusieurs demandes soutenues par la communauté internationale.

L'une d'entre elles demande le remplacement des deux militants de haut rang à la tête de la DAB - dont l'un est sous le coup de sanctions américaines et de l'ONU - par des professionnels expérimentés afin d'aider à établir la confiance dans le fait que la banque était isolée de l'ingérence des talibans.

Les talibans et la DAB n'ont pas non plus formellement accepté d'installer des contrôleurs indépendants de la lutte contre le blanchiment d'argent à la banque, bien qu'ils aient donné leur accord de principe, ont déclaré les fonctionnaires, selon les sources.

Les responsables, selon les sources, ont présenté des exemples de ce qu'ils ont décrit comme l'intransigeance des Talibans et du DAB.

Il s'agit notamment du refus de coopérer avec un projet administré par l'ONU visant à acheminer vers les agences humanitaires de Kaboul des fonds d'aide internationale dont le besoin se fait cruellement sentir et qui sont détenus par la Banque mondiale.

Les fonctionnaires ont également indiqué lors de la séance d'information que Washington a demandé en mars à d'autres gouvernements d'encourager les banques privées à rétablir les relations de "correspondants" avec l'Afghanistan, grâce auxquelles les transactions internationales sont facilitées, ont précisé les sources.

Il n'y avait "pas beaucoup d'appétit" pour la sensibilisation faite par les ambassades américaines dans des obligations diplomatiques appelées "demarches", a déclaré un responsable américain, selon une source.

Cela était en partie dû à l'absence de contrôleurs indépendants de la lutte contre le blanchiment d'argent à la DAB, a dit le fonctionnaire, selon les sources.