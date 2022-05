Exclusif-Les États-Unis veulent armer l'Ukraine de missiles antinavires avancés pour lutter contre le blocus russe

L'Ukraine n'a jamais caché qu'elle voulait des capacités américaines plus avancées que son inventaire actuel d'artillerie, de missiles Javelin et Stinger et d'autres armes. La liste de Kiev comprend, par exemple, des missiles qui pourraient éloigner la marine russe de ses ports de la mer Noire, permettant ainsi la reprise des expéditions de céréales et d'autres produits agricoles dans le monde entier.

Des responsables américains, anciens et actuels, ainsi que des sources du Congrès ont cité des obstacles à l'envoi d'armes plus puissantes et de plus longue portée à l'Ukraine, notamment les longues exigences en matière de formation, les difficultés d'entretien des équipements ou la crainte que les armes américaines soient capturées par les forces russes, en plus de la peur d'une escalade.

Cependant, trois responsables américains et deux sources du Congrès ont déclaré que deux types de puissants missiles antinavires, le Harpoon fabriqué par Boeing et le Naval Strike Missile fabriqué par Kongsberg et Raytheon Technologies, étaient en cours d'examen pour être expédiés directement à l'Ukraine ou transférés par un allié européen qui possède ces missiles.

En avril, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a lancé un appel au Portugal pour qu'il fournisse aux militaires ukrainiens des Harpoon, dont la portée peut atteindre près de 300 km.

Mais plusieurs problèmes empêchent l'Ukraine de recevoir les missiles. Tout d'abord, la disponibilité des plates-formes permettant de lancer les Harpoons depuis la côte est limitée - une solution techniquement difficile selon plusieurs responsables - car il s'agit principalement d'un missile basé en mer.

Deux responsables américains ont déclaré que les États-Unis travaillaient sur des solutions potentielles incluant le retrait d'un lanceur d'un navire américain.

Une vingtaine de navires de la marine russe, dont des sous-marins, se trouvent dans la zone opérationnelle de la mer Noire, selon le ministère de la défense britannique.

Bryan Clark, expert naval au Hudson Institute, a déclaré que 12 à 24 missiles antinavires comme le Harpoon, d'une portée de plus de 100 km, seraient suffisants pour menacer les navires russes et pourraient convaincre Moscou de lever le blocus. "Si Poutine persiste, l'Ukraine pourrait mettre hors d'état de nuire les plus gros navires russes, puisqu'ils n'ont nulle part où se cacher en mer Noire", a déclaré M. Clark.

La Russie a déjà subi des pertes en mer, notamment le naufrage du croiseur Moskva, le navire amiral de sa flotte de la mer Noire.

QUI COMMENCE ?

Une poignée de pays seraient prêts à envoyer des Harpoon en Ukraine, selon les responsables américains et les sources du Congrès. Mais aucun ne veut être la première ou la seule nation à le faire, craignant des représailles de la Russie si un navire est coulé avec un Harpoon de leur stock, a déclaré le troisième fonctionnaire américain.

Ce responsable américain a déclaré qu'un pays envisage d'être le premier à fournir le missile à l'Ukraine. Une fois que cette nation "bien approvisionnée" s'engage à envoyer des Harpoon, d'autres pourraient suivre, a déclaré le fonctionnaire.

Le Naval Strike Missile (NSM) peut être lancé depuis la côte ukrainienne et a une portée de 250 km. Il faut également moins de 14 jours de formation pour le faire fonctionner.

Les sources ont déclaré que les NSM étaient considérés comme moins difficiles sur le plan logistique que les Harpoons, car les alliés de l'OTAN pourraient prêter des lanceurs terrestres mobiles, qui sont disponibles, et des ogives depuis la Norvège.

Les deux premiers responsables américains et les sources du Congrès ont déclaré que les États-Unis tentaient de trouver un moyen pour l'Ukraine d'obtenir des NSM et des lanceurs auprès des alliés européens.

Les sources du Congrès ont déclaré qu'une autre option serait que la Norvège fasse don de NSM à l'Ukraine, une idée soutenue par les membres du Parlement norvégien https://mil.in.ua/en/news/norwegian-parliament-is-proposing-to-transfer-the-nasams-air-defense-and-nsm-strike-missiles-to-ukraine. Le ministère norvégien de la Défense a refusé de commenter les contributions supplémentaires d'armes et d'équipements de défense qu'il pourrait envisager de proposer à l'Ukraine.

Toutes les demandes d'armes à contenu américain, telles que les Harpoons et les NSM, devraient être approuvées par le département d'État américain, qui reçoit des directives de la Maison Blanche.

Une autre arme figurant en bonne place sur la liste d'achats de l'Ukraine sont les systèmes de lancement de roquettes multiples (MLRS) tels que le M270 fabriqué par Lockheed Martin qui peut frapper une cible à 70 kilomètres ou plus, soit trois fois plus qu'un grand nombre de leurs obusiers actuels.

Au cours des dernières semaines, l'administration Biden a décidé d'envoyer plutôt des obusiers tractés M777 qui pourraient être déployés plus rapidement et expédiés en plus grandes quantités, ont déclaré les deux responsables américains.

Les deux responsables américains ont déclaré que l'envoi du M270 ou d'un système similaire comme le M142 HIMARS serait envisagé pour l'Ukraine une fois que le Congrès aura adopté une loi de financement supplémentaire de 40 milliards de dollars qui autoriserait une autorité présidentielle de retrait de 11 milliards de dollars supplémentaires. Cela permet au président d'autoriser le transfert d'armes excédentaires des stocks américains sans l'approbation du Congrès en réponse à une urgence.