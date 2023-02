Exclusif - Les États-Unis vont examiner de plus près les droits de l'homme avant d'approuver les contrats d'armement - fonctionnaires

La politique CAT couvre l'examen de l'assistance à la sécurité, les transferts d'armes de gouvernement à gouvernement et les ventes commerciales sous licence d'équipements et de services militaires d'origine américaine supervisés par le Département d'État ainsi que par le Département de la défense et le Département du commerce, y compris les armes à feu couramment disponibles aux États-Unis.

Les entreprises de défense et les activistes scrutent ces politiques pour avoir un aperçu de la position de l'administration qui cherche à équilibrer les intérêts commerciaux d'exportateurs comme Lockheed Martin Co et Raytheon Technologies avec l'engagement déclaré du pays en faveur des droits de l'homme.

L'un des changements concerne la manière dont la politique CAT aborde la possibilité que les armes en provenance des États-Unis soient utilisées pour des violations majeures des droits de l'homme, ont déclaré les responsables.

Selon la nouvelle politique, un transfert d'armes ne sera pas approuvé si le Département d'État estime que les armes seront "plus probablement qu'improbablement" utilisées pour commettre ou faciliter un génocide, des crimes contre l'humanité, des violations des conventions de Genève ou des violations graves du droit international.

La politique antérieure du CAT stipulait que de tels transferts ne seraient autorisés que lorsque Washington avait une "connaissance réelle" que les armes seraient utilisées dans de telles actions.

"Nous envisageons une politique de prévention lorsqu'il existe un risque de violation des droits de l'homme", a déclaré l'un des responsables.

Les responsables ont refusé de préciser les pays que la nouvelle politique pourrait affecter.

Par le passé, les défenseurs des droits de l'homme ont remis en question les ventes d'armes à des pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis en raison du bilan civil de la guerre au Yémen.

Le changement pourrait également affecter les exportations d'armes plus petites telles que les fusils d'assaut et les équipements de surveillance que les forces de police ou paramilitaires pourraient utiliser contre les populations locales. Une partie de ce matériel est sous l'égide du département du commerce.

Reuters a rapporté en 2021 que l'administration Biden envisageait un tel changement. Le dévoilement officiel a été retardé par des facteurs tels que le retrait tumultueux des forces américaines d'Afghanistan en août 2021 et la guerre en Ukraine, qui a débuté il y a un an.

Elle est également liée à la stratégie de sécurité nationale que l'administration Biden a déployée en octobre.

Les États-Unis sont de loin le plus grand marchand d'armes du monde, vendant pour plus de 100 milliards de dollars d'armes, de services et de formation par an.

Les membres du Congrès soulèvent souvent des problèmes de droits lorsqu'ils s'opposent aux transferts d'armes. Par exemple, le sénateur Bob Menendez, président démocrate de la commission sénatoriale des relations étrangères, s'oppose à la vente d'avions Lockheed Martin F-16 à la Turquie pour des raisons incluant le non-respect des droits de l'homme.

En 2016, Washington a stoppé la vente prévue de quelque 26 000 fusils d'assaut à la police nationale des Philippines après que le sénateur Ben Cardin, alors premier démocrate de la commission des relations étrangères, a déclaré qu'il s'y opposerait compte tenu de ses préoccupations concernant les violations des droits de l'homme sous le gouvernement du président du pays de l'époque, Rodrigo Duterte.

La nouvelle politique s'écarte de celle adoptée en 2018 par l'administration de l'ancien président républicain Donald Trump, qui considérait les contrats d'armement comme un moyen de générer des emplois américains et a rejeté de manière controversée le précédent de l'examen par le Congrès des grands contrats d'armement pour faire passer une vente massive de bombes intelligentes et d'autres armes à l'Arabie saoudite et aux EAU.