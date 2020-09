Exclusif-Les Etats-Unis vont imposer des sanctions à une vingtaine d'entités liées à l'Iran

WASHINGTON, 20 septembre (Reuters) - Les Etats-Unis vont sanctionner lundi plus d'une vingtaine de personnes et entités impliquées dans les programmes nucléaires, de missiles et d'armes conventionnelles de l'Iran, a déclaré un haut responsable américain.

S'exprimant sous le couvert de l'anonymat, le fonctionnaire a déclaré que l'Iran pourrait avoir suffisamment de matière fissile pour une arme nucléaire d'ici la fin de l'année. Il a ajouté que Téhéran avait repris la coopération en matière de missiles à longue portée avec la Corée du Nord dotée de l'arme nucléaire.

Il n'a pas fourni de preuves détaillées concernant ces deux affirmations.

Le haut responsable américain n'a pas donné les noms des personnes et entités ciblées, indiquant qu'ils seraient rendus publics lundi.

Ces nouvelles sanctions s'inscrivent dans le cadre des efforts du président américain Donald Trump pour limiter l'influence régionale de l'Iran et surviennent une semaine après les accords conclus entre les États-Unis, les Émirats arabes unis et le Bahreïn pour normaliser les liens avec Israël et qui pourraient donner lieu à une coalition plus large contre l'Iran.

La Maison blanche n'a pas souhaité faire de commentaires.

(Steve Holland et Arshad Mohammed, avec la contribution de Michelle Nichols aux Nations unies et de Francois Murphy à Vienne; Blandine Hénault pour la version française)