Exclusif - Les États-Unis vont mettre l'accent sur les manifestations en Iran aux Nations Unies

Les États-Unis et l'Albanie tiendront une réunion informelle du Conseil de sécurité de l'ONU mercredi, selon une note décrivant l'événement, vue par Reuters. La lauréate iranienne du prix Nobel de la paix, Shirin Ebadi, et l'actrice et militante d'origine iranienne, Nazanin Boniadi, doivent faire un exposé.

"La réunion mettra en lumière la répression continue des femmes et des filles et des membres des groupes religieux et ethniques minoritaires en Iran", indique la note. "Elle permettra d'identifier les possibilités de promouvoir des enquêtes crédibles et indépendantes sur les violations des droits de l'homme et les abus commis par le gouvernement iranien."

L'enquêteur indépendant des Nations Unies sur les droits de l'homme en Iran, Javaid Rehman, doit également prendre la parole lors de la réunion, à laquelle peuvent participer d'autres États membres des Nations Unies et des groupes de défense des droits.

L'Iran est en proie à des protestations depuis la mort de la femme kurde de 22 ans, Mahsa Amini, en garde à vue le mois dernier. Les troubles se sont transformés en une révolte populaire d'Iraniens issus de toutes les couches de la société, posant l'un des défis les plus audacieux au leadership clérical depuis la révolution de 1979.

L'Iran a accusé ses ennemis étrangers et leurs agents d'être responsables de l'agitation.

"La réunion soulignera le recours illégal à la force contre les manifestants et la poursuite par le régime iranien des défenseurs des droits de l'homme et des dissidents à l'étranger pour les enlever ou les assassiner en violation du droit international", peut-on lire dans la note relative à la réunion prévue.

Les groupes de défense des droits ont déclaré qu'au moins 250 manifestants ont été tués et des milliers arrêtés à travers le pays. Les femmes ont joué un rôle de premier plan dans les protestations, enlevant et brûlant les voiles. La mort de plusieurs adolescentes qui auraient été tuées lors des manifestations a attisé la colère.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les forces de sécurité iraniennes à s'abstenir de recourir à une force inutile ou disproportionnée contre les manifestants et a demandé à tous de faire preuve de retenue et d'éviter toute nouvelle escalade.

Guterres a également demandé une enquête sur la mort d'Amini par une "autorité compétente indépendante".