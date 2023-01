Exclusif - Les Européens baissent le chauffage et répondent aux appels à l'économie d'énergie.

Les données, provenant de centaines de milliers de thermomètres intelligents installés dans les foyers du continent par la société munichoise Tado, montrent qu'à mesure que les températures baissent, les ménages réagissent aux avertissements alarmants concernant la hausse des coûts de chauffage.

Les particuliers et les entreprises de toute l'Europe utilisent de plus en plus ces thermomètres intelligents pour surveiller la quantité de gaz qu'ils consomment. Ils sont parfois liés à la structure tarifaire d'un fournisseur d'énergie pour lisser la demande et réduire les coûts de pointe. L'Allemagne les a rendus obligatoires dans les nouvelles constructions.

Au cours de l'hiver 2021-22, la proportion de foyers dont le chauffage est allumé dans toute l'Europe a dépassé les 90 % le 28 novembre. Les trois années précédentes, ce seuil a été franchi quelques semaines plus tôt, respectivement les 7, 12 et 5 novembre, selon les données de Tado, qui est l'une des nombreuses entreprises actives sur le marché en pleine expansion des thermomètres intelligents.

GRAPHIQUE : S'emmitoufler au chaud - https://www.reuters.com/graphics/UKRAINE-CRISIS/EUROPE-HEATING/zgpobrjgovd/chart.png

Les autorités publiques allemandes ont réduit les températures dans leurs bureaux à un froid de 19 degrés. À l'université de Francfort-sur-l'Oder, à la frontière polonaise, le personnel a reçu des couvertures pour s'emmitoufler.

Les données de Tado montrent comment les ménages ont également réduit leurs dépenses.

Selon les données, les réglages du chauffage domestique ont été en moyenne inférieurs de près d'un degré cet hiver par rapport aux années précédentes.

Après une période mouvementée, les régulateurs de l'énergie sont plus détendus quant aux perspectives d'approvisionnement en gaz de l'Europe.

"Avec les économies, les afflux de gaz, les bons niveaux de stockage, nous sommes très, très optimistes quant au fait que nous n'aurons plus à nous inquiéter d'une pénurie de gaz cet hiver", a déclaré mardi le régulateur de réseau allemand Klaus Mueller, après avoir précédemment demandé aux consommateurs de procéder à des coupes importantes pour éviter de graves perturbations.

L'Union européenne importe 80 % de son gaz. Le gaz représente 22 % de la consommation d'énergie en Europe et répond à 32 % des besoins énergétiques des ménages, selon l'UE.

Mais d'énormes efforts ont été déployés pour réduire la dépendance au gaz russe et augmenter les importations en provenance de producteurs de gaz européens comme la Norvège et les Pays-Bas, tandis que l'Allemagne a rapidement construit des terminaux GNL.

Les prix du gaz en Europe ont fortement baissé depuis le pic du mois d'août, la ruée pour remplir les stocks ayant fait grimper le marché.

STOÏCISME NEERLANDAIS

Les données de Tado, basées sur les relevés de 340 000 thermomètres intelligents reliés à des nuages dans toute l'Europe, sont relativement résistantes aux conditions météorologiques variées des quatre hivers qu'elles ont mesurés, puisqu'elles enregistrent les températures cibles fixées par les ménages.

Celles-ci montrent des variations régionales mais aussi une direction claire. Les ménages néerlandais ont réduit les températures cibles de 0,99 degré Celsius en moyenne par rapport à l'année précédente, tandis que les consommateurs espagnols ont réduit les cibles de 0,29 degré.

En Grande-Bretagne, 79,6 % des foyers reliés à Tado ont abaissé leurs réglages de température, alors qu'en Norvège, pays riche en gaz, seuls 47 % l'ont fait. Les réglages de température ont baissé de 0,2 degré Celsius en Norvège pour atteindre 20,8 degrés et d'un degré en Grande-Bretagne pour atteindre 18,3 degrés.

Les gouvernements européens, dont l'Allemagne, ont débloqué des milliards d'euros pour aider les personnes et les entreprises à faire face aux factures énergétiques élevées.

GRAPHIQUE : Le refroidissement du chauffage en Europe - https://www.reuters.com/graphics/UKRAINE-CRISIS/EUROPE-HEATING/lgvdklxdkpo/chart.png

Tado a installé trois millions de thermomètres, mais les comparaisons ne peuvent être faites qu'entre des thermostats qui ont été installés au même endroit pendant quatre années consécutives. Par conséquent, seuls environ 10 % d'entre eux peuvent être utilisés dans les données.

Il existe également un "effet de richesse". En Europe occidentale, la population où les thermomètres sont installés est assez large.

Les données sont moins représentatives dans les pays d'Europe de l'Est, où les ménages équipés de thermostats intelligents ont tendance à être les plus riches. En Bulgarie, les clients de Tado ont baissé leur température de 0,28 % en moyenne.

"Environ 79 % de la consommation d'énergie d'un foyer privé concerne le chauffage et l'eau chaude", a déclaré le directeur général de Tado, Christian Deilmann. "La télévision, la cuisine et l'éclairage ne sont pas si importants : l'essentiel est d'avoir le chauffage et l'eau chaude sous contrôle."

Les régulateurs allemands craignent que la baisse actuelle des prix du gaz incite les clients à moins se soucier de conserver l'énergie. Il est encore trop tôt pour dire, à partir des données de Tado, si la discipline énergétique des ménages se relâche.

"Nous devons commencer à penser à 2023/24", a tweeté mardi Mueller, le régulateur allemand. "Nous devons continuer à économiser du gaz, être plus efficaces sur le plan énergétique, développer les énergies renouvelables et remplir le stockage."