Les Palaos, pays insulaire du Pacifique, ont demandé aux États-Unis d'intensifier les patrouilles dans leurs eaux après plusieurs incursions récentes de navires chinois dans leur zone économique exclusive, a déclaré le président Surangel Whipps Jr. lors d'une interview accordée à l'agence Reuters.

M. Whipps Jr. a déclaré qu'il serait également favorable à une plus grande présence militaire américaine dans le pays, avec des troupes stationnées aux côtés des garde-côtes et des équipes d'action civile existants, alors que Washington et Pékin se disputent l'influence dans cette région stratégique.

"Quoi qu'il arrive, nous serons au centre de tout ce qui se passera, il est donc important que nous soyons protégés", a déclaré Whipps Jr. lors d'une visite à Tokyo mercredi, ajoutant que "pour obtenir la paix, vous devez projeter votre force".

Le Pentagone et le ministère chinois des affaires étrangères n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les Palaos, ainsi que les États insulaires du Pacifique que sont la Micronésie et les îles Marshall, ont conclu avec Washington des pactes vieux de plusieurs décennies en vertu desquels les États-Unis conservent la responsabilité de leur défense et leur fournissent une assistance économique - un héritage qui trouve ses racines dans la Seconde Guerre mondiale.

La Chine cherche également à renforcer sa présence dans le Pacifique et a signé l'année dernière un pacte de sécurité avec les Îles Salomon qui a alarmé les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Washington a conclu un accord de coopération en matière de défense avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée en mai.

Les Palaos ont identifié des navires chinois dans leurs eaux territoriales pas plus tard que le mois dernier, lorsqu'un navire a semblé arpenter une zone située à proximité de câbles de fibre optique essentiels aux communications du pays, a déclaré M. Whipps Jr.

Il a déclaré qu'il soulèverait la question des incursions lors de la réunion des dirigeants du Forum des îles du Pacifique en novembre. Le groupe a déjà déclaré qu'il adopterait une position unie face aux grandes puissances et a rejeté l'année dernière la proposition de la Chine de signer un accord de sécurité et de commerce avec 10 de ses 18 membres.

Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a fait l'éloge des "petits États insulaires" comme les Palaos dans un discours prononcé à Singapour au début du mois et, lors d'une réunion avec M. Whipps Jr. en 2021, il a exprimé sa profonde reconnaissance pour le partenariat entre les États-Unis et les Palaos.

Les Palaos ont déjà accueilli des exercices militaires américains et les États-Unis prévoient d'installer des radars de surveillance au-dessus de l'horizon dans le pays d'ici 2026.

Au cours de son voyage de plusieurs jours au Japon, M. Whipps Jr. a également visité la centrale nucléaire de Fukushima Dai-ichi, qui a connu une triple fusion de son cœur à la suite d'un tsunami déclenché par un tremblement de terre massif en 2011.

Le Japon s'apprête à rejeter dans l'océan Pacifique, à partir de cet été, un million de tonnes d'eau provenant de la centrale nucléaire. L'eau sera débarrassée de la majeure partie de sa radioactivité et diluée à des niveaux approuvés au niveau international, mais elle contiendra encore des traces de tritium, un isotope difficile à séparer de l'eau.

Ce projet a été critiqué par certains pêcheurs locaux et par les pays voisins, notamment la Corée du Sud, la Chine et certaines nations insulaires du Pacifique.

Mais Whipps Jr. a déclaré qu'il n'était pas opposé au projet et qu'il sentait que la résistance régionale s'affaiblissait également.

"Nous avons décidé que ce qu'ils font est juste et que nous devons les soutenir", a-t-il déclaré.