Les Philippines ont refusé l'offre des États-Unis de participer à des opérations en mer de Chine méridionale, à la suite d'un conflit avec la Chine concernant des missions de ravitaillement des troupes philippines sur un haut-fond contesté, a déclaré le chef militaire philippin.

Les tensions dans cette voie d'eau contestée ont dégénéré en violences l'année dernière. Un marin philippin a perdu un doigt lors du dernier affrontement, le 17 juin, que Manille a qualifié d'"éperonnage intentionnel à grande vitesse" de la part des garde-côtes chinois.

Les États-Unis, un allié du traité, ont offert leur soutien, mais Manille préfère gérer les opérations elle-même, a déclaré jeudi à Reuters le général Romeo Brawner, chef des forces armées.

"Oui, bien sûr, ils ont offert leur aide et ils nous ont demandé comment ils pouvaient nous aider de quelque manière que ce soit", a-t-il déclaré.

"Nous essayons d'épuiser toutes les options possibles avant de demander de l'aide.

Manille et Washington sont liés par le traité de défense mutuelle de 1951 (MDT), un pacte militaire qui peut être invoqué en cas d'attaques armées contre les forces philippines, les navires publics ou les avions en mer de Chine méridionale.

Les affrontements entre les Philippines et la Chine dans les eaux les plus contestées d'Asie se sont multipliés au cours de l'année écoulée, Pékin ayant fait valoir ses prétentions sur la voie navigable et Manille ayant poursuivi ses missions de ravitaillement des soldats vivant à bord d'un navire de guerre vieillissant et rouillé qu'elle a échoué sur un haut-fond contesté.

Certains observateurs, dont l'ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale des États-Unis, Matt Pottinger, ont appelé à un soutien naval direct des États-Unis pour les missions de réapprovisionnement.

Mais le conseiller philippin à la sécurité nationale, Eduardo Ano, a déclaré que les Philippines souhaitaient qu'il s'agisse d'une "opération purement philippine".

"Il s'agit de notre intérêt national légitime, et nous ne voyons donc aucune raison pour qu'ils (les États-Unis) interviennent", a déclaré M. Ano à l'agence Reuters.

M. Ano, qui s'est entretenu avec son homologue américain Jake Sullivan le mois dernier pour discuter des préoccupations communes concernant les "actions dangereuses et escalatoires" de la Chine, a déclaré que la MDT était "loin d'être invoquée".

Nous (les Philippines et la Chine) avons convenu qu'il y aurait un certain relâchement des tensions, mais nous affirmerons nos droits, nous ne compromettrons pas nos intérêts nationaux et nous continuerons à nous battre et à revendiquer ce qui nous appartient", a déclaré M. Ano.

Aucun des deux responsables n'a précisé le soutien offert par les États-Unis.

Greg Poling, expert de la mer de Chine méridionale au centre d'études stratégiques et internationales de Washington, a déclaré à Reuters qu'il pensait que les États-Unis étaient ouverts à des escortes navales pour les missions de réapprovisionnement du navire échoué. Washington a déjà fourni un soutien limité, a-t-il ajouté.

Un responsable philippin a déclaré l'année dernière que Manille consultait le Corps des ingénieurs de l'armée américaine sur la meilleure façon de stabiliser le BRP Sierra Madre, qui s'est échoué sur le Second Thomas Shoal contesté, a déclaré Poling, alors que des avions américains ont été filmés en train de surveiller le navire à de multiples occasions.

La Cour permanente d'arbitrage de La Haye a statué en 2016 que les revendications étendues de Pékin en mer de Chine méridionale via sa ligne des neuf traits n'avaient aucun fondement en droit international, mais cela n'a pas empêché la Chine, qui rejette la décision, de s'affirmer davantage dans la voie d'eau.

Elle a déployé des navires de garde-côtes pour patrouiller dans ces zones, ce qui a alarmé les Philippines, les pays rivaux d'Asie du Sud-Est et d'autres États opérant en mer de Chine méridionale, y compris les États-Unis, qui se méfient de la puissance militaire et de l'ambition territoriale croissantes de la Chine.

Le chef militaire Brawner a déclaré que l'offre de soutien des États-Unis, faite lors de discussions à son niveau, n'était pas une réponse directe à l'incident du 17 juin, mais plutôt le reflet de l'alliance militaire durable entre les deux pays.

"C'est vraiment parce que nous sommes alliés par traité que cette offre nous est faite depuis longtemps, et pas seulement à cause de l'incident", a déclaré M. Brawner.

"Mais nous ne leur avons pas encore demandé parce que, selon les ordres de notre président, nous devons d'abord compter sur nous-mêmes.

Le Pentagone n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Jeudi était un jour férié à Washington pour la fête de l'indépendance des États-Unis.

La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, une importante voie de navigation où transitent chaque année quelque 3 000 milliards de dollars d'échanges commerciaux. Le Viêt Nam, Taïwan, la Malaisie et Brunei en revendiquent également des parties.