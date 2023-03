Ces dernières semaines, les entreprises russes ont inondé leurs partenaires kazakhs de nouvelles demandes pour les aider à contourner les sanctions occidentales et à importer des biens dont ils ont cruellement besoin, ont déclaré à Reuters sept sources ayant une connaissance directe de la question.

Après l'invasion de l'Ukraine par les forces russes le 24 février de l'année dernière, l'Occident a imposé des sanctions radicales à l'économie russe, qui pèse 2,1 billions de dollars, ce qui a incité Moscou à chercher des voies détournées pour importer des technologies et des biens.

La vente de milliers d'articles étant interdite par l'Occident, les commerçants ont mis en place un réseau élaboré de chaînes d'approvisionnement passant par des pays tiers afin de contourner les restrictions. Selon les économistes, de nombreuses marchandises entrent par la Turquie et les anciennes républiques soviétiques.

Les sept sources, qui ont toutes parlé sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de la question, ont déclaré qu'elles avaient constaté une augmentation des demandes d'aide de la part de la Russie pour faire passer des produits allant des roulements et des pièces d'avion aux métaux des terres rares par la frontière terrestre du Kazakhstan avec la Russie, longue de 7 591 kilomètres (4 717 miles).

Deux des sources ont établi un lien direct entre l'intérêt accru de la Russie et les plans turcs annoncés pour réprimer le transit des marchandises sanctionnées.

"Cela signifie que le boom ne fait que commencer", a déclaré un homme d'affaires impliqué dans le commerce extérieur, qui a parlé à Reuters sous le couvert de l'anonymat en raison de la sensibilité de la question.

MÉTAUX DE TERRES RARES

Un autre entrepreneur kazakh a déclaré qu'on lui avait proposé un million de dollars pour l'aider à déplacer un camion de métaux de terres rares en provenance d'Australie.

"Des téléphones aux roulements, en passant par les pièces d'avion et les métaux des terres rares", a déclaré l'entrepreneur en donnant des exemples de demandes, qu'il a toutes refusées.

Le gouvernement kazakh n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les Russes ont une très longue liste d'achats qui comprend des équipements industriels, des roulements ferroviaires, de l'électronique de pointe, des équipements radio, des turbines, des pièces d'avion, des matières premières et même des matériaux pour cartes bancaires, ont indiqué les sources.

Certaines entreprises russes ont cherché à établir des partenariats à long terme pour contourner les sanctions.

En vertu de la législation russe, le fait de se conformer aux sanctions occidentales constitue un délit et le contournement des sanctions est devenu une industrie florissante et rentable pour certains entrepreneurs.

Le président Vladimir Poutine a ironisé sur le fait que les produits de luxe occidentaux sont toujours disponibles à Moscou, bien qu'ils soient plus chers.

Lors d'une visite dans la région ce mois-ci, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a exhorté les pays d'Asie centrale à respecter les sanctions et a promis de les aider à faire face aux dommages collatéraux.

Mais un fonctionnaire d'Asie centrale, s'adressant à des journalistes en marge de la visite de M. Blinken, a déclaré que les gouvernements ne pouvaient pas faire grand-chose pour empêcher les commerçants de réexporter des marchandises vers la Russie.

"J'entre dans le bureau d'une entreprise européenne et je me renseigne sur un certain équipement, elle me dit qu'elle ne peut pas le vendre parce qu'il pourrait finir en Russie", a déclaré un homme d'affaires kazakh qui vend de l'équipement industriel.

"Au moment où je sors, je reçois un appel d'une entreprise turque qui me propose le même équipement".

La Turquie, alliée de l'OTAN, a déclaré le mois dernier qu'elle n'exportait pas de produits susceptibles d'être utilisés dans le cadre de l'effort de guerre russe, après les mises en garde des États-Unis concernant les exportations de produits chimiques, de micropuces et d'autres articles. Ankara a également déclaré qu'elle ne permettrait pas que les sanctions occidentales soient violées en Turquie ou via la Turquie et qu'elle prenait des mesures pour empêcher cela.

COMMERCE EN PLEIN ESSOR

La Russie reste le principal partenaire commercial du Kazakhstan. Les exportations kazakhes vers la Russie ont augmenté d'un quart pour atteindre 8,8 milliards de dollars l'année dernière et les ventes de certains produits ont explosé. Par exemple, les exportations de roulements ont doublé pour atteindre 111 millions de dollars, selon les statistiques officielles.

Les exportations de tuyaux en plastique, dont la Russie a du mal à produire ou à se procurer certains types, ont plus que triplé l'année dernière pour atteindre 12 millions de dollars.

En temps utile, le Kazakhstan a fortement augmenté ses importations d'ordinateurs en provenance des pays européens et de Taïwan, sans que l'on sache exactement combien d'entre eux ont ensuite été réexportés vers la Russie.

Parfois, aucune loi n'est même enfreinte, ont déclaré les sources. Souvent, des articles complexes comprennent des composants sanctionnés mais ne sont pas explicitement interdits. L'augmentation des échanges est telle que les douanes kazakhes sont surchargées, ont-elles ajouté.

Une autre source a indiqué que les banques russes importaient des équipements et des plastiques nécessaires à la production de cartes bancaires via le Kazakhstan.

Toutefois, ce type d'activité s'accompagne de coûts supplémentaires. Les hommes d'affaires kazakhs qui revendent des marchandises à la Russie peuvent normalement bénéficier d'un remboursement de 12 % de la TVA, mais ceux qui transportent des "articles suspects" ne le demandent pas afin de ne pas exposer l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, a déclaré l'homme d'affaires.

Une source a toutefois utilisé un proverbe russe pour expliquer pourquoi il avait décidé de s'impliquer dans le commerce illicite : "Pour certains, la guerre est une source de chagrin et de misère, mais pour d'autres, c'est un moyen de prospérer".