Exclusif-Les Talibans afghans signent un accord pour des produits pétroliers, du gaz et du blé russes

M. Azizi a déclaré que son ministère s'efforçait de diversifier ses partenaires commerciaux et que la Russie avait proposé à l'administration talibane un rabais sur les prix moyens mondiaux des matières premières.

Cette initiative, le premier accord économique international majeur connu conclu par les Talibans depuis leur retour au pouvoir il y a plus d'un an, pourrait contribuer à atténuer l'isolement du mouvement islamiste qui l'a effectivement coupé du système bancaire mondial.

Aucun pays ne reconnaît officiellement le groupe, qui a mené une insurrection de 20 ans contre les forces occidentales et leurs alliés afghans locaux avant de déferler sur Kaboul lorsque les troupes américaines se sont retirées.

Les diplomates occidentaux ont déclaré que le groupe doit changer de cap en matière de droits de l'homme, notamment ceux des femmes, et prouver qu'il a coupé les liens avec les groupes militants internationaux afin d'obtenir une reconnaissance officielle.

La Russie ne reconnaît pas officiellement le gouvernement des talibans, mais Moscou a accueilli des dirigeants du mouvement à l'approche de la chute de Kaboul et son ambassade est l'une des rares à rester ouverte dans la capitale afghane.

M. Azizi a déclaré que l'accord impliquerait que la Russie fournisse environ un million de tonnes d'essence, un million de tonnes de diesel, 500 000 tonnes de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et deux millions de tonnes de blé par an.

Les ministères russes de l'énergie et de l'agriculture n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur l'accord. Le bureau du vice-premier ministre russe Alexander Novak, qui est en charge du pétrole et du gaz, n'a pas non plus répondu immédiatement.

M. Azizi a déclaré que l'accord serait valable pour une période d'essai non spécifiée, après laquelle les deux parties devraient signer un accord à plus long terme si elles sont satisfaites de l'arrangement.

Il a refusé de donner des détails sur les prix ou les méthodes de paiement, mais a déclaré que la Russie avait accepté une remise par rapport aux marchés mondiaux sur les marchandises qui seraient livrées à l'Afghanistan par route et par rail.

L'accord a été finalisé après qu'une équipe technique afghane ait passé plusieurs semaines à discuter à Moscou, après la visite d'Azizi le mois dernier.

UNE ÉCONOMIE EN CRISE

Depuis que les talibans ont repris le pouvoir, l'Afghanistan est plongé dans une crise économique après la suppression de l'aide au développement sur laquelle le pays comptait et au milieu de sanctions qui ont largement gelé le secteur bancaire.

L'accord commercial sera probablement surveillé de près aux États-Unis, dont les responsables ont tenu des discussions régulières avec les talibans sur les plans du système bancaire du pays.

Washington a annoncé la création d'un fonds fiduciaire suisse pour une partie des réserves de la banque centrale afghane détenues aux États-Unis. Les talibans ont exigé le déblocage de la totalité du montant d'environ 7 milliards de dollars et ont déclaré que les fonds devraient être utilisés pour les opérations de la banque centrale.

M. Azizi a déclaré que les données internationales montraient que la plupart des Afghans vivaient sous le seuil de pauvreté et que son bureau s'efforçait de soutenir le commerce et l'économie par le biais de la sensibilisation internationale.

"Les Afghans sont dans un grand besoin", a-t-il déclaré. "Quoi que nous fassions, nous le faisons en fonction de l'intérêt national et du bénéfice pour le peuple."

Il a déclaré que l'Afghanistan recevait également un peu de gaz et de pétrole de l'Iran et du Turkménistan et qu'il avait des liens commerciaux forts avec le Pakistan, mais qu'il souhaitait également se diversifier.

"Un pays ... ne devrait pas être dépendant d'un seul pays, nous devrions avoir des moyens alternatifs", a-t-il déclaré.

Les nations du Groupe des Sept (G7) tentent de trouver des moyens de limiter les recettes d'exportation de pétrole de la Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine en février.

Moscou a réussi à maintenir ses revenus en augmentant ses ventes de brut en Asie, notamment en Chine et en Inde. L'Union européenne interdira les importations de brut russe d'ici le 5 décembre et les produits pétroliers russes d'ici le 5 février.