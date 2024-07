Le président Joe Biden est sur le point de ne pas obtenir le soutien d'un syndicat clé, les dirigeants du syndicat Teamsters, qui compte 1,3 million de membres, envisageant de ne soutenir aucun candidat dans la course à la présidence des États-Unis, selon deux personnes au fait de la question.

La décision de la Fraternité internationale des Teamsters n'a pas encore été prise et devrait l'être dans les semaines à venir.

Ne pas soutenir M. Biden, que le syndicat a soutenu en 2020, aggraverait les dommages politiques causés à la tentative de réélection du président démocrate.

Un soutien des Teamsters au candidat républicain Donald Trump semble peu probable, selon des sources, mais de profondes divisions internes signifient que le syndicat pourrait ne soutenir aucun candidat. Ce serait la première fois depuis 1996, selon les médias.

Depuis sa performance médiocre lors du débat présidentiel du 27 juin, Joe Biden a déjà vu un certain nombre de législateurs et de donateurs lui demander de se tenir à l'écart, inquiets de sa capacité à être réélu et à exercer un nouveau mandat de quatre ans. Certains alliés pensent que la tentative d'assassinat de Trump de samedi pourrait faire taire ces appels, mais d'autres démocrates en doutent.

L'équipe de Joe Biden considérait autrefois que l'appui des Teamsters était presque inévitable, et elle compte toujours un certain nombre de hauts dirigeants de l'organisation parmi ses partisans. Mais des mois de détérioration des relations et des inquiétudes croissantes quant à l'endurance politique de M. Biden ont aigri certains dirigeants du syndicat, qui représente des travailleurs dans des domaines allant du camionnage à l'industrie et au travail de bureau.

"Aucune décision finale n'a été prise", a déclaré Kara Deniz, porte-parole des Teamsters, ajoutant que toute information suggérant une issue est spéculative.

La semaine dernière, le président de l'United Auto Workers, Shawn Fain, a rencontré le conseil exécutif du syndicat pour discuter de ses inquiétudes quant à la capacité de M. Biden à vaincre M. Trump.

Le président des Teamsters, Sean O'Brien, s'exprimera lundi soir lors de la convention nationale républicaine à Milwaukee, mais il n'est pas encore prévu qu'il prenne la parole lors de la convention démocrate en août.

M. O'Brien a contacté simultanément les comités nationaux démocrate et républicain pour prendre la parole lors de leurs conventions, mais il n'a reçu de réponse que de la part des républicains, a déclaré M. Deniz à Reuters.

Une personne au fait de l'organisation de la convention démocrate a déclaré qu'aucune décision définitive n'avait été prise quant à la programmation.

"Nous construisons une convention à Chicago qui racontera notre histoire au peuple américain, y compris l'histoire des syndicats, des dirigeants syndicaux et des travailleurs que le président Biden a défendus en tant que président le plus favorable aux syndicats de l'histoire moderne", a déclaré le porte-parole de la convention, Matt Hill.

BIDEN, CLINTON, OBAMA

Les Teamsters, fondés en 1903, ont soutenu M. Biden en 2020, ainsi que les démocrates Hillary Clinton en 2016 et Barack Obama en 2008 et 2012, bien qu'ils aient parfois choisi des républicains lors d'élections antérieures.

Les frustrations du groupe à l'égard de l'équipe de M. Biden se sont accrues au cours des derniers mois. Sur l'une de ses priorités, le sauvetage de la faillite du géant du transport routier Yellow Corp et de ses 30 000 emplois syndiqués, M. O'Brien a demandé et s'est vu refuser une réunion dans le bureau ovale pour discuter de la question avec M. Biden, selon l'une des personnes au courant de l'affaire.

La Maison Blanche n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Ces frustrations ont été aggravées par le fait que certains législateurs et donateurs démocrates ont, depuis le débat, demandé à M. Biden d'abandonner sa candidature à la réélection et d'ouvrir la voie à un autre candidat, a déclaré une autre personne au fait des délibérations du syndicat.

Les groupes de la classe ouvrière ont contribué à la victoire de M. Biden aux élections de 2020 dans des États très disputés tels que le Michigan, la Pennsylvanie et le Nevada.

Les groupes syndicaux encouragent leurs membres à voter, à se porter volontaires et à faire des dons pour les campagnes, et ils constituent une source particulièrement importante d'argent et de main-d'œuvre pour les campagnes présidentielles démocrates.

En retour, ils attendent des politiques qui augmentent les emplois et les salaires des syndicats et facilitent la négociation collective des contrats avec les employeurs. Parmi les gestes posés par Joe Biden, citons le renflouement, à hauteur de 36 milliards de dollars, d'un fonds de pension syndical qui a permis d'éviter la réduction des revenus de plus de 350 000 travailleurs et retraités du syndicat des Teamsters.

Dans de nombreux syndicats, les travailleurs de base sont plus divisés sur les démocrates que sur leurs dirigeants, et Trump a activement courtisé le soutien des travailleurs.

Le syndicat des Teamsters a organisé des tables rondes avec Trump et Biden cette année et a organisé quelque 300 événements locaux avec des travailleurs pour évaluer leur opinion sur la course.

Charles Lutvak, porte-parole de la campagne de M. Biden, a déclaré que la campagne avait bénéficié d'un vaste soutien syndical, reflétant le "bilan de M. Biden en matière de résultats pour les familles de travailleurs, alors que Donald Trump n'obtient que des résultats pour ses riches donateurs et pour lui-même".

Il a ajouté que M. Biden était "le champion des travailleurs face aux entreprises avides - qu'ils votent pour lui ou non".

M. O'Brien a déclaré que le syndicat mènerait des sondages et prendrait probablement une décision sur un soutien après la conclusion des conventions des partis le mois prochain.