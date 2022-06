Exclusif : Les achats de charbon russe en Inde s'envolent alors que les négociants proposent des remises importantes.

La Russie, qui fait face à de sévères sanctions occidentales suite à son invasion de l'Ukraine, a mis en garde l'Union européenne en avril contre des sanctions générales sur le charbon, affirmant qu'elles se retourneraient contre elle car le combustible serait redirigé vers d'autres marchés.

L'Inde s'est abstenue de condamner la Russie, avec laquelle elle entretient des liens politiques et sécuritaires de longue date, tout en appelant à la fin de la violence en Ukraine. New Delhi défend ses achats de produits russes dans le cadre d'un effort de diversification des approvisionnements et affirme qu'un arrêt soudain ferait grimper les prix mondiaux et nuirait à ses consommateurs.

Les responsables américains ont déclaré à l'Inde qu'il n'y a pas d'interdiction des importations d'énergie en provenance de Russie mais qu'ils ne veulent pas voir une "accélération rapide".

Pourtant, alors que les importateurs européens évitent le commerce avec Moscou, les acheteurs indiens s'arrachent d'énormes quantités de charbon russe malgré les coûts de transport élevés.

Ses achats de charbon et de produits connexes ont été multipliés par plus de six au cours des 20 jours jusqu'à mercredi par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 331,17 millions de dollars, selon des données non publiées du gouvernement indien examinées par Reuters.

Les raffineurs indiens se sont également emparés du pétrole russe bon marché boudé par les pays occidentaux. La valeur des échanges de pétrole entre l'Inde et la Russie au cours des 20 jours précédant mercredi a été multipliée par plus de 31 pour atteindre 2,22 milliards de dollars, selon les données.

Le ministère indien du commerce n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire samedi.

"Les négociants russes ont été libéraux avec les voies de paiement et acceptent les paiements en roupies indiennes et en dirhams des Émirats arabes unis", a déclaré une source. "Les remises sont attrayantes, et cette tendance à l'augmentation des achats de charbon russe va se poursuivre."

LES ACHATS DE CHARBON VONT SE POURSUIVRE

Les unités offshore de négociants en charbon russes tels que Suek AG, KTK et Carbo One, basé à Chypre, dans des endroits tels que Dubaï et Singapour, ont proposé des remises de 25 à 30 %, ce qui a déclenché des achats en masse de charbon thermique russe par des négociants fournissant des services publics et des cimentiers, selon les sources.

La deuxième source a déclaré que l'unité de Suek basée à Singapour acceptait également des paiements en dollars.

Suek et KTK n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Reuters n'a pas pu joindre immédiatement Carbo One.

L'interdiction de l'UE a empêché la conclusion de nouveaux contrats de charbon et, d'ici la mi-août, obligera les pays membres à résilier les contrats existants.

L'Inde a acheté en moyenne 16,55 millions de dollars de charbon russe par jour au cours des trois semaines jusqu'à mercredi, soit plus du double des 7,71 millions de dollars qu'elle a achetés au cours des trois mois suivant l'invasion russe du 24 février, selon les calculs de Reuters.

Les achats de pétrole ont atteint une moyenne de 110,86 millions de dollars par jour au cours de la période de 20 jours, soit plus du triple des 31,16 millions de dollars qu'elle a dépensés au cours des trois mois se terminant le 26 mai.

Les achats en vrac de charbon russe par l'Inde devraient se poursuivre, les importations de juin devant être les plus importantes depuis au moins sept ans et demi, selon les données de suivi des navires de Refinitiv Eikon.

Les expéditions en vrac de charbon thermique russe ont commencé à atteindre l'Inde au cours de la troisième semaine de mai, avec des commandes provenant principalement d'entreprises et de négociants de ciment et d'acier, selon les données d'expédition compilées par un négociant en charbon indien.