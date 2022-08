Exclusif-Les banques luxembourgeoises ont reçu l'ordre de geler les avoirs en Équateur dans le cadre du conflit avec Perenco, selon des documents.

Le gouvernement équatorien s'est engagé en juin 2021 à honorer la dette, accordée à Perenco par le Centre international pour les différends relatifs aux investissements (CIRDI) de la Banque mondiale, qui a jugé que l'Équateur avait illégalement mis fin à un accord de partage de la production avec la société. Le solliciteur général du pays a déclaré l'année dernière qu'en raison de finances serrées, le gouvernement avait contacté Perenco pour négocier un plan de paiement.

"À ce jour, plus d'un an plus tard, Perenco n'a toujours pas reçu un seul dollar de l'Équateur", a déclaré Perenco dans un communiqué lundi, ajoutant qu'elle "prendra des mesures pour faire valoir ses droits à paiement contre l'Équateur au Luxembourg et dans d'autres juridictions."

Le ministère de l'économie en Équateur et le ministère de l'énergie n'étaient pas immédiatement disponibles pour faire des commentaires en dehors des heures de bureau. Le cabinet d'avocats mondial Hogan Lovells, conseiller juridique de l'Équateur en matière de droit américain, n'était pas immédiatement disponible pour commenter lorsqu'il a été appelé à Londres et au Luxembourg.

Un porte-parole du bureau londonien de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP's, conseillers juridiques du gestionnaire du dealer sur les euro-obligations de l'Équateur, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un document vu par Reuters montre qu'un huissier luxembourgeois, Pierre Biel & Geoffrey Galle, a ordonné le 28 juillet à 122 entités bancaires opérant au Luxembourg de geler les avoirs sur les comptes utilisés par l'Équateur pour le compte de Perenco. Un employé de l'huissier a refusé de commenter lorsque Reuters l'a contacté, car il n'est pas autorisé à parler aux parties non impliquées dans l'affaire.

Reuters n'a pas pu établir immédiatement quels actifs l'Équateur détenait sur les comptes luxembourgeois. Parmi les banques citées figurent la Deutsche Bank, le Credit Suisse et HSBC.

Credit Suisse a refusé de commenter, tandis que HSBC et Deutsche bank n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Il y a deux ans, le pays d'Amérique latine a fait défaut sur 17,4 milliards de dollars de dette étrangère alors que la nation ployait sous l'une des pires épidémies de coronavirus de la région après des années de stagnation économique.

Dans le cadre de la restructuration de la dette qui a suivi, l'Équateur a vendu de nouvelles obligations arrivant à échéance en 2030, 2035 et 2040 et cotées à la bourse du Luxembourg.

Pour bon nombre de ces obligations, les paiements d'intérêts arrivaient à échéance le 31 juillet.

Il n'était pas immédiatement clair quel impact un gel pourrait avoir sur la capacité de l'Équateur à effectuer ces paiements. Parmi les détenteurs d'obligations internationales de l'Équateur figurent de grands gestionnaires d'actifs tels que BlackRock, PIMCO et JPMorgan, selon les données disponibles sur EMAXX, qui fournit des détails sur les avoirs des fonds sur la base de leurs divulgations publiques. Les gestionnaires d'actifs n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

L'affaire qui a conduit à la sentence du CIRDI découle d'un décret de 2007 émis par le président de l'époque, Rafael Correa, qui a augmenté les recettes de l'État équatorien provenant des ventes de pétrole produit par des sociétés privées dépassant un certain niveau.

Perenco a poursuivi l'Équateur en 2008 et a finalement obtenu 412 millions de dollars en mai de l'année dernière. Perenco a droit à 391 millions de dollars après avoir pris en compte la compensation qu'elle a été condamnée à payer à l'Équateur pour les dommages environnementaux causés dans les zones où elle a opéré dans les blocs 7 et 21.

Le président Guillermo Lasso, un ancien banquier conservateur qui a pris ses fonctions en mai 2021, a promis de relancer l'économie équatorienne et d'attirer les investissements - notamment dans les secteurs pétrolier et minier.

"Perenco garde l'espoir que le gouvernement équatorien honorera enfin ses obligations internationales, démontrera son engagement envers l'État de droit et tiendra ses promesses aux investisseurs étrangers, en satisfaisant rapidement la sentence sans plus attendre", a déclaré la société dans son communiqué.