Cinq personnes ont déclaré à Reuters que des hauts responsables d'environ deux douzaines des principales agences de renseignement du monde ont tenu une réunion secrète en marge de la réunion sur la sécurité du Shangri-La Dialogue à Singapour ce week-end.

Ces réunions sont organisées par le gouvernement de Singapour et se tiennent discrètement dans un lieu distinct, en marge du sommet sur la sécurité, depuis plusieurs années, ont-elles précisé. Ces réunions n'ont pas fait l'objet de rapports antérieurs.

Les États-Unis étaient représentés par la directrice du renseignement national Avril Haines, chef de la communauté du renseignement de son pays, tandis que la Chine figurait parmi les autres pays présents, malgré les tensions entre les deux superpuissances.

Samant Goel, chef de l'agence indienne de collecte de renseignements à l'étranger, la Research and Analysis Wing, était également présent, selon une source indienne.

"Cette réunion est une étape importante dans l'agenda international de l'ombre", a déclaré une personne au fait des discussions. "Étant donné l'éventail des pays impliqués, il ne s'agit pas d'un festival d'artisanat, mais plutôt d'un moyen de promouvoir une compréhension plus profonde des intentions et des résultats.

"Il existe un code tacite entre les services de renseignement selon lequel ils peuvent se parler lorsque la diplomatie plus formelle et plus ouverte est plus difficile - c'est un facteur très important en temps utile, et l'événement de Singapour contribue à promouvoir cela."

Les cinq sources qui ont évoqué les réunions ont refusé d'être identifiées en raison du caractère sensible de la question.

Un porte-parole du ministère de la défense de Singapour a déclaré que lors du dialogue Shangri-La, "les participants, y compris les hauts responsables des services de renseignement, profitent de l'occasion pour rencontrer leurs homologues".

"Le ministère de la défense de Singapour peut faciliter certaines de ces réunions bilatérales ou multilatérales", a déclaré le porte-parole. "Les participants ont trouvé bénéfiques ces réunions organisées en marge du dialogue.

L'ambassade des États-Unis à Singapour a déclaré qu'elle ne disposait d'aucune information sur cette réunion. Les gouvernements chinois et indien n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande exploitent ce que l'on appelle le réseau Five Eyes, qui permet de recueillir et de partager un large éventail de renseignements, et leurs responsables du renseignement se rencontrent fréquemment.

Les réunions plus importantes de la communauté du renseignement sont plus rares et ne sont presque jamais rendues publiques.

Bien que peu de détails soient disponibles sur les discussions spécifiques à Singapour, la guerre de la Russie en Ukraine et la criminalité transnationale ont figuré dans les discussions de vendredi, a ajouté la personne ayant connaissance des discussions. Jeudi soir, les chefs des services de renseignement ont tenu une réunion informelle.

Aucun représentant russe n'était présent, a indiqué l'une des sources. Le vice-ministre ukrainien de la défense, Volodymr V. Havrylov, était présent au dialogue Shangri-La, mais a déclaré qu'il n'avait pas assisté à la réunion des services de renseignement.

Une autre source a déclaré que le ton de la réunion était à la collaboration et à la coopération, et non à la confrontation.

Lors du principal dialogue sur la sécurité, plus de 600 délégués de 49 pays ont tenu trois jours de séances plénières, ainsi que des réunions bilatérales et multilatérales à huis clos dans le vaste hôtel Shangri-La.

Le premier ministre australien, Anthony Albanese, a prononcé le discours principal, tandis que le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, le ministre chinois de la défense, Li Shangfu, et leurs homologues britanniques, japonais, canadiens, indonésiens et sud-coréens ont pris la parole,

du Japon, du Canada, de l'Indonésie et de la Corée du Sud.

M. Haines faisait partie des délégués officiels des États-Unis au dialogue de Shangri-La. Lors d'une discussion sur la cybersécurité dans le cadre de la réunion principale, elle a répondu à une question posée par un officier militaire chinois que la coopération entre les pays était essentielle.

"Il est absolument essentiel, même en cas de méfiance et même si vous êtes confrontés à des adversaires, que vous essayiez de travailler et de coopérer sur des questions d'intérêt mutuel et de gérer le risque d'escalade", a-t-elle déclaré.

Des responsables américains ont déclaré vendredi que le directeur de la CIA, William Burns, s'était rendu en Chine le mois dernier pour s'entretenir avec ses homologues chinois, alors que l'administration Biden cherche à renforcer la communication avec Pékin.