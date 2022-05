Exclusif : Les civils fuient les bunkers d'Azovstal lors d'une évacuation dirigée par les Nations Unies.

Le siège de Mariupol, au cours duquel les forces russes ont pilonné la ville portuaire pendant près de deux mois, s'est transformé en un terrain vague avec un nombre de morts inconnu et des milliers de personnes qui tentent de survivre sans eau, sans installations sanitaires et sans nourriture.

La ville est sous contrôle russe, mais certains combattants et civils se sont abrités sous terre dans les usines Azovstal - une vaste usine de l'ère soviétique fondée sous Josef Staline et conçue avec un labyrinthe de bunkers et de tunnels pour résister aux attaques.

Après qu'un photographe de Reuters ait vu dimanche des dizaines de civils arriver dans un centre d'hébergement temporaire, les Nations Unies ont confirmé que ce qu'elles appellent une opération de passage sécurisé pour évacuer les personnes de l'aciérie était en cours depuis samedi.

"L'ONU confirme qu'une opération de passage sécurisé est en cours dans l'aciérie d'Azovstal, en coordination avec le CICR et les parties au conflit", a déclaré le porte-parole de l'ONU, Saviano Abreu.

"À ce stade, et comme les opérations sont en cours, nous ne partagerons pas d'autres détails, car cela pourrait compromettre la sécurité des civils et du convoi", a-t-il ajouté.

Le photographe de Reuters a vu des civils arriver dans le village de Bezimenne, dans la région de Donetsk soutenue par la Russie, à environ 30 km à l'est (20 miles) de Mariupol, où ils recevaient des rafraîchissements et des soins après des semaines de souffrance.

De jeunes enfants faisaient partie des personnes évacuées de l'usine - où les gens se sont recroquevillés sous terre, se blottissant sous des couvertures dans les bunkers et les tunnels de l'usine alors que les bombardements déchiraient leur ville.

CIVILS DE MARIUPOL

À l'extérieur des tentes bleues, deux enfants sont assis, l'air pensif, alors qu'ils attendent, le garçon jouant avec un briquet et des hommes lourdement armés regardant. Une femme a serré ses mains contre son visage en signe d'émotion. Une jeune femme a tendu la main pour caresser un chat.

Les civils que Reuters a vus avaient été évacués dans un convoi avec des forces russes et des véhicules portant les symboles des Nations Unies.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré après avoir rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy à Kiev jeudi que des discussions intenses étaient en cours pour permettre l'évacuation d'Azovstal.

Un porte-parole des Nations Unies a déclaré qu'il n'était pas en mesure de faire des commentaires immédiatement. Un assistant du maire de Mariupol a déclaré une période de silence, en attendant les déclarations officielles sur les évacuations.

Le pape François a qualifié dimanche la guerre en Ukraine de "régression macabre de l'humanité" qui le fait "souffrir et pleurer", appelant à la mise en place de couloirs humanitaires pour évacuer les personnes piégées dans l'aciérie de Marioupol.

Le président russe Vladimir Poutine affirme que l'"opération militaire spéciale" est nécessaire parce que les États-Unis utilisaient l'Ukraine pour menacer la Russie et que Moscou devait défendre les russophones contre la persécution.

Il affirme que l'Ukraine et la Russie sont essentiellement un seul pays. L'Ukraine affirme qu'elle se bat contre un accaparement impérialiste des terres par la Russie et que les affirmations de Poutine sur le génocide sont absurdes.