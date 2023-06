La guerre en Ukraine aggrave la crise climatique en un temps utile où les émissions mondiales de gaz à effet de serre atteignent déjà un niveau record, selon un rapport d'experts en comptabilité carbone qui ont calculé l'impact global du conflit.

Le rapport, qui doit être publié en marge du sommet des Nations unies sur le climat à Bonn cette semaine, calcule que les 12 premiers mois de la guerre entraîneront une augmentation nette de 120 millions de tonnes de gaz à effet de serre, soit l'équivalent de la production annuelle d'un pays comme la Belgique.

Un groupe de chercheurs dirigé par l'expert néerlandais Lennard de Klerk a examiné toute une série de facteurs contribuant aux émissions, du carburant utilisé par les véhicules aux incendies de forêt, en passant par les changements dans l'utilisation de l'énergie en Europe et la reconstruction future des bâtiments et des infrastructures.

"Nous ne nous attendions pas à ce que les émissions dues à la guerre soient aussi importantes et ce n'est pas seulement la guerre elle-même qui contribue aux émissions, mais aussi la reconstruction future des infrastructures détruites", a déclaré M. de Klerk par téléphone depuis son domicile en Hongrie, près de la frontière avec l'Ukraine.

La comptabilisation du carbone sera au cœur du sommet sur le climat COP28 qui se tiendra à Dubaï cette année, les pays évaluant les progrès accomplis par rapport aux objectifs climatiques convenus à Paris en 2015, et M. de Klerk a déclaré qu'il était essentiel que les émissions militaires soient prises en compte.

"Les émissions des conflits et les émissions militaires sont souvent négligées", a-t-il déclaré à Reuters.

"L'objectif que nous devrions tous avoir est de parvenir à un niveau net zéro d'ici 2050, y compris pour les militaires, mais si vous ne connaissez pas les émissions militaires, il est très difficile de commencer à travailler sur des politiques visant à les réduire", a déclaré M. de Klerk.

Le rapport, intitulé "Climate Damage Caused By Russia's War in Ukraine", a été financé par la Fondation européenne pour le climat et par l'Environmental Policy and Advocacy Initiative (Initiative pour la politique et la défense de l'environnement) en Ukraine.

FUITES DE GAZ ET BOMBES

Selon le rapport, consulté par Reuters, près de la moitié de l'augmentation nette des émissions depuis le début de la guerre en Ukraine en février de l'année dernière est liée à la reconstruction anticipée des bâtiments, des routes et des usines endommagés lors des combats.

Environ 19 % des émissions, quant à elles, proviennent d'activités militaires telles que la combustion de carburant dans les véhicules, la fabrication et le tir de munitions et la construction de fortifications en béton.

Le bilan global inclut les émissions de gaz à effet de serre provenant de l'extérieur de l'Ukraine et liées au conflit, telles que les fuites de gaz du gazoduc Nord Stream saboté, le réacheminement des vols internationaux, ainsi que les mouvements de réfugiés.

"Si vous examinez les coûts environnementaux de ce qui se passe en Ukraine, cette guerre est une catastrophe en ce qui concerne les émissions de carbone", a déclaré James Appathurai, secrétaire général adjoint délégué de l'OTAN pour les défis de sécurité émergents.

Le rapport reconnaît qu'il y a eu une baisse de l'activité économique intérieure de l'Ukraine en raison du conflit, mais il précise que les émissions liées à ces activités se sont principalement déplacées vers d'autres pays.

Il conclut également que la baisse des émissions en Europe due à la diminution des flux de gaz russe et à la baisse de la consommation d'électricité en raison de la hausse des coûts de l'énergie a été presque entièrement compensée par l'augmentation de la consommation de pétrole, de charbon et de gaz naturel liquéfié (GNL).

Les auteurs ont indiqué que le rapport suivait les lignes directrices sur la déclaration des émissions militaires élaborées par l'organisation caritative Conflict and Environment Observatory, et qu'il s'appuyait sur des sources de données telles que les chiffres de la consommation de combustibles fossiles, la télédétection par satellite et les publications à source ouverte.

DIFFICILE À DÉCHIFFRER

Le ministère ukrainien de la protection de l'environnement a déclaré qu'il était important d'entamer des discussions sur l'impact des conflits sur le climat.

"Malheureusement, l'impact de la guerre en Ukraine n'a pas été et ne sera pas pris en compte dans les rapports et les études sur les émissions de gaz à effet de serre préparés chaque année par le secrétariat de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques", a déclaré le ministère dans un communiqué envoyé par courriel.

Il est notoirement difficile de déchiffrer les rapports des gouvernements sur les émissions liées aux activités militaires et aux conflits présentés aux Nations unies.

Des données opaques sur les activités militaires, des exemptions pour les émissions générées par les armées à l'étranger, et des territoires annexés parfois comptabilisés deux fois sont autant d'éléments qui brouillent le tableau, a déclaré M. de Klerk, expert en comptabilité carbone.

D'autres études ont tenté de calculer les émissions dues aux conflits.

Selon le projet "Costs of War" de l'université Brown, les activités de guerre de l'armée américaine à l'étranger entre 2001 et 2018, notamment au Pakistan, en Afghanistan, en Irak et en Syrie, ont généré 440 millions de tonnes d'émissions.

Pendant la guerre du Golfe de 1990-1991, environ 133 millions de tonnes d'émissions ont été émises lorsque l'Irak a mis le feu à des centaines de puits de pétrole alors qu'il se retirait du Koweït, selon un rapport de l'Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués (International Institute for Applied Systems Analysis).

La Grande-Bretagne, quant à elle, finance une étude sur les émissions liées à l'utilisation généralisée de murs anti-explosion en béton - connus sous le nom de "murs Bremer" - en Irak.