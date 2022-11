Exclusif - Les conseillers de la Chine disent qu'ils recommanderont un objectif de croissance modeste pour 2023

Les dirigeants chinois devraient également donner la priorité aux mesures de relance plutôt qu'aux réformes lors de la Conférence centrale de travail économique qui se tiendra à huis clos en décembre et qui tracera la voie à suivre pour la deuxième plus grande économie du monde, y compris les objectifs économiques, selon des personnes impliquées dans les discussions politiques du gouvernement.

La réunion visera à relancer la croissance qui a été déprimée par les restrictions strictes liées au COVID 19 - et leur perturbation des chaînes d'approvisionnement et de la vie quotidienne des gens - ainsi que par l'effondrement du marché immobilier et le ralentissement de la croissance mondiale.

L'économie chinoise n'a progressé que de 3 % au cours des trois premiers trimestres de cette année, ce qui est bien en deçà de l'objectif d'"environ 5,5 %" pour l'ensemble de l'année fixé par le gouvernement lors de la conférence de travail de décembre dernier et constitue le premier manque à gagner depuis 2015, lorsque la Chine a été martelée par un krach boursier et une fuite des capitaux.

"Nous ne sommes pas optimistes quant à la situation économique. Les pressions à la baisse sont toujours là même si nous procédons à certains ajustements politiques sur le COVID et le secteur immobilier", a déclaré l'un des conseillers du gouvernement, qui se sont tous exprimés sous couvert d'anonymat car les délibérations sont privées.

"La politique fiscale sera proactive l'année prochaine car nous devons émettre plus de dettes pour financer les projets d'infrastructure. La politique monétaire a de la marge pour s'assouplir étant donné que l'inflation reste modérée."

L'assouplissement récent des restrictions COVID par le gouvernement et le soutien financier accru au secteur immobilier ont stimulé le sentiment du marché concernant l'économie, mais il faudra du temps pour que les effets se répercutent sur les taux de croissance, selon les sources politiques et les analystes.

Quatre conseillers du gouvernement ont déclaré à Reuters qu'ils avaient rédigé des recommandations pour les objectifs de croissance économique annuelle de l'année prochaine, allant de 4,5 % à 5,5 %.

"Nous devrions fixer un objectif de croissance autour de 5% pour l'année prochaine", a déclaré l'un des conseillers.

Les hauts dirigeants devraient approuver un objectif lors de la réunion de décembre, bien qu'il ne soit pas annoncé publiquement avant la réunion annuelle du parlement chinois, qui se tient habituellement en mars.

Un sondage réalisé par Reuters en octobre a montré que les économistes s'attendent à ce que l'économie chinoise connaisse une croissance de 3,2 % en 2022, mais certains ont depuis revu leurs prévisions à la baisse. Le sondage a également montré que la croissance de la Chine pourrait s'accélérer pour atteindre 5,0 % en 2023.

L'ÉNIGME DU COVID

Le président Xi Jinping a exposé une vision à long terme de "modernisation à la chinoise" lors d'une conférence biannuelle du Parti communiste au pouvoir le mois dernier, avec pour objectif de doubler l'économie chinoise d'ici 2035, ce qui nécessiterait une croissance annuelle de 4,7 %, selon les économistes du gouvernement.

Pour réaliser l'ambition de Xi de faire de la Chine une grande puissance mondiale d'ici le milieu du siècle, le pays devra éviter le "piège du revenu moyen" où les économies peuvent rester coincées avec une faible productivité et une place médiocre dans la chaîne de valeur mondiale.

Le ralentissement économique de la Chine et le vieillissement de sa population ont conduit de nombreux analystes à reconsidérer le moment où la Chine dépassera les États-Unis en tant que première économie mondiale - ou si elle le fera un jour.

Les dirigeants chinois, sous la pression des coûts économiques croissants de leur politique stricte de confinement du COVID, ont annoncé une poignée de mesures d'assouplissement, notamment la réduction des quarantaines de deux jours et la fin des pénalités pour les compagnies aériennes qui transportent un grand nombre de passagers positifs au COVID.

Mais une réouverture complète est peu probable avant la convocation annuelle du parlement chinois en mars, ont déclaré les conseillers.

"Nous devons suivre une approche progressive. Nous craignons une instabilité sociale si nous supprimons brusquement toutes les mesures de contrôle", a déclaré l'un d'eux.

La Chine est confrontée à un besoin particulièrement pressant d'augmenter la couverture vaccinale parmi sa population âgée avant de pouvoir assouplir les restrictions.

"Si la Chine devait abandonner le zéro-COVID maintenant, cela justifierait une prévision de PIB plus basse et non plus haute pour l'année prochaine", a écrit Capital Economics dans une note.

Dans le secteur de l'immobilier également, bien que le marché ait réagi favorablement à un plan de sauvetage dimanche pour stimuler les liquidités des promoteurs immobiliers à court d'argent, y compris des extensions de remboursement de prêts, les analystes craignent que l'affaiblissement de la demande entraîne une reprise lente et cahoteuse.