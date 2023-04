Les responsables politiques de la Banque centrale européenne convergent vers une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base en mai, même si d'autres options restent sur la table et que le débat n'est pas encore tranché, selon cinq sources ayant une connaissance directe des discussions.

La BCE a relevé ses taux d'au moins 50 points de base lors de six réunions successives - le rythme le plus rapide jamais enregistré - afin de lutter contre une inflation obstinément élevée. Mais une série de facteurs plaident désormais en faveur d'une plus grande prudence, ont déclaré à Reuters les sources, qui ont refusé d'être nommées.

L'incertitude reste élevée après la volatilité du secteur financier le mois dernier et les hausses de taux passées n'ont pas encore fait leur chemin dans l'économie, de sorte qu'il est moins nécessaire d'agir parce que les mesures passées sont encore en cours d'application, ont déclaré les sources.

Elles ont ajouté que le pic des taux est désormais en vue et qu'il est plus sûr de parcourir ce "dernier kilomètre" en procédant par petites étapes. Un autre argument en faveur du gradualisme est que le taux de dépôt de la BCE, actuellement de 3 %, est à un niveau qui limite la croissance.

Les sources ont déclaré que le débat restait ouvert et que les perspectives pouvaient encore changer, notamment en fonction des données sur l'inflation d'avril et de l'enquête trimestrielle de la BCE sur les prêts bancaires, qui doivent toutes deux être publiées deux jours avant la réunion du 4 mai.

Un porte-parole de la BCE s'est refusé à tout commentaire.

Certaines sources ont déclaré qu'elles préféreraient que la BCE ne donne pas d'indications sur sa décision de juin, de la même manière qu'elle garde ses options ouvertes aujourd'hui, afin que les décideurs politiques aient les mains libres pour agir sur la base des nouvelles projections économiques prévues à cette date.

Les sources ont indiqué que certains préconisent de ne rien changer en mai - principalement les mêmes décideurs politiques d'Europe du Sud qui n'ont pas soutenu la hausse de 50 points de base du mois dernier, tandis que d'autres - également un petit groupe - plaident en faveur d'une nouvelle hausse de 50 points de base.

Jusqu'à présent, seuls quelques décideurs politiques ont commenté publiquement l'ampleur possible de la prochaine action de la BCE.

Klaas Knot, des Pays-Bas, a déclaré qu'il n'était pas clair si 50 points de base seraient nécessaires ou si 25 étaient suffisants. Le Slovaque Peter Kazimir a déclaré que la BCE pourrait peut-être ralentir le rythme de ses augmentations, tandis que l'Autrichien Robert Holzmann s'est prononcé en faveur d'une nouvelle hausse de 50 points de base.

Les marchés prévoient actuellement des hausses de 25 points de base en mai et en juin, tandis qu'une troisième hausse est entièrement prévue pour septembre.

Les sources ont expliqué que les hausses de taux sont nécessaires parce que l'inflation globale reste trop élevée et que l'inflation de base - qui ne tient pas compte des prix volatils des denrées alimentaires et de l'énergie - pourrait augmenter pendant plusieurs mois encore, ce qui ferait d'une pause le mauvais signal à envoyer.

Le directeur de la banque centrale française, François Villeroy de Galhau, a tenu des propos similaires mercredi, affirmant qu'un "retournement de la trajectoire de l'inflation sous-jacente" devrait inciter la BCE à réduire ses taux d'intérêt.

Les sources ont ajouté que la croissance des salaires restait une préoccupation majeure car les marchés du travail sont tendus et cela pourrait facilement alimenter des demandes importantes de la part des travailleurs qui ont perdu une grande partie de leurs revenus réels au cours des deux dernières années.

Les turbulences bancaires du mois dernier n'ont eu qu'un impact modeste sur la zone euro, de sorte que l'économie a continué d'évoluer conformément aux projections de mars de la BCE, qui étaient basées sur les attentes du marché concernant d'autres hausses de taux.