Exclusif - Les dirigeants de First Quantum discutent des investissements et du différend sur le cuivre avec les autorités chinoises

Le 27 mars 2024

Des cadres de la société minière canadienne First Quantum Minerals ont rencontré des représentants du gouvernement chinois la semaine dernière pour discuter du financement et des options commerciales concernant l'investisseur principal Jiangxi Copper Co, ont déclaré trois sources au fait de la question.

Les discussions dans la province de Jiangxi ont porté sur des sujets tels que la possibilité pour l'entreprise publique Jiangxi Copper, premier producteur chinois, d'exercer une influence sur les décisions du conseil d'administration de First Quantum, ont indiqué deux des sources. Les discussions ont également porté sur l'avenir des actifs zambiens de First Quantum et sur la perspective que Jiangxi achète au Panama son stock contesté de concentrés de cuivre, ont-elles ajouté. Depuis novembre de l'année dernière, Jiangxi a investi environ 745 millions de dollars dans First Quantum par le biais de dettes, d'actions et d'un accord de prépaiement du cuivre. Cependant, bien qu'étant l'un des principaux actionnaires, Jiangxi n'a pas son mot à dire dans les décisions du conseil d'administration. En vertu d'un accord de statu quo, Jiangxi ne peut pas acquérir plus de 20 % du capital de First Quantum. Elle en détient actuellement 18,4 %. L'une des sources a déclaré qu'il n'était pas clair si de nouveaux investissements seraient réalisés après la réunion. First Quantum s'est refusé à tout commentaire, tandis que Jiangxi Copper n'a pas répondu aux questions posées par Reuters par courrier électronique ou par téléphone. Les relations entre Jiangxi et First Quantum ont été volatiles depuis 2019, lorsque le mineur chinois a investi 1 milliard de dollars, alimentant les spéculations sur le fait qu'il se préparait à une prise de contrôle hostile. Cependant, Jiangxi a été un soutien ferme lors des récentes turbulences de la société canadienne, achetant des obligations et des actions au cours des quatre derniers mois. "De loin, Jiangxi a été le partenaire le plus utile pour l'entreprise", a déclaré un fonctionnaire au courant des activités de First Quantum. First Quantum a perdu quelque 8 milliards de dollars canadiens, soit 5,89 milliards de dollars, en capital boursier depuis que le gouvernement panaméen a ordonné la fermeture de la mine de Cobre Panama à la fin de l'année dernière, à la suite de protestations locales soutenues. La fermeture soudaine de Cobre Panama, qui représente 40 % des revenus de First Quantum, a porté un coup à la confiance des investisseurs et a entraîné une baisse de la notation de la dette de l'entreprise. First Quantum a annoncé des mesures en février, notamment l'offre d'actions ordinaires pour une valeur d'un milliard de dollars et un accord de prépaiement du cuivre avec Jiangxi d'une valeur de 500 millions de dollars. Jiangxi a également acheté 212 millions de dollars d'actions First Quantum au début du mois de mars. First Quantum a négocié avec le gouvernement panaméen pour résoudre le différend. L'une des discussions porte sur la vente de concentré de cuivre pour financer l'entretien et la maintenance de la mine contestée. Jiangxi Copper a représenté un cinquième de la production totale de la Chine l'année dernière et est l'un des principaux acheteurs mondiaux de matières premières de cuivre extraites et, comme d'autres fonderies de cuivre, il est confronté à une grave pénurie de matières premières. Reuters a rapporté précédemment que Jiangxi Copper était en pourparlers pour acquérir une participation dans la mine Kansanshi de First Quantum en Zambie. (1 $ = 1,3562 dollar canadien)