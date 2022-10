Exclusif - Les enquêtes sur les délits d'initiés au Royaume-Uni ont chuté depuis COVID-19

Les données divulguées par la Financial Conduct Authority (FCA) à Reuters interviennent dans un contexte de pression sur le chien de garde pour qu'il améliore son bilan d'application plus large, après avoir fait face à des critiques sur sa gestion de la liquidation de plusieurs fonds.

Le passage au travail à distance depuis la pandémie de COVID-19 a suscité des craintes réglementaires que les banquiers puissent tromper les marchés en profitant de systèmes et de contrôles plus laxistes, loin du regard attentif des patrons et des équipes de conformité.

Cinq avocats spécialisés dans la criminalité en col blanc interrogés par Reuters ont déclaré que le nombre d'arrestations et de perquisitions pour délit d'initié divulgué était modeste, surtout si on le compare aux arrestations massives de réseaux de délits d'initiés dans le cadre des enquêtes portant les noms de code Opération Tabernula et Saturn lancées par la FCA et son prédécesseur, la Financial Services Authority, il y a plus de dix ans.

"Le travail à domicile donne clairement lieu à des risques de conduite nouveaux et différents", a déclaré Sarah Hitchins, associée de l'équipe litiges et enquêtes d'Allen & Overy.

"Compte tenu de la priorité accordée par la FCA aux abus de marché et aux délits d'initiés, on aurait pu penser qu'il y aurait eu davantage d'actions", a ajouté Mme Hitchins, tout en admettant que la pandémie a peut-être rendu le travail du chien de garde plus difficile.

Reuters a obtenu ces informations par le biais d'une demande de liberté d'information (FOI) et de demandes de renseignements ultérieures auprès de la FCA.

Les données de la FCA montrent une baisse des cas pendant la pandémie. Le dernier rapport annuel de l'organisme de surveillance indique qu'il comptait 72 affaires d'initiés en cours au 31 mars 2022, contre 71 l'année précédente. Il comptait 88 cas de délits d'initiés en mars 2020, avant que la pandémie ne frappe la Grande-Bretagne.

L'éradication des abus de marché tels que les délits d'initiés, qui consistent à négocier des titres cotés en bourse d'une société en ayant accès à des informations confidentielles sur l'évolution du marché, est un domaine d'application clé pour la FCA.

Interrogé sur son bilan en matière d'abus de marché, un porte-parole de l'organisme de surveillance a déclaré : "La FCA est vigilante dans la détection des pratiques abusives lorsqu'elles se produisent, et nous prenons des mesures énergiques pour protéger les participants au marché des dommages causés par ces abus."

En réponse à une question sur la baisse des activités d'application, la FCA a déclaré qu'elle n'avait pas d'objectifs en matière d'arrestations ou de condamnations, que son travail de lutte contre les abus de marché était basé sur des données et que les délits d'initiés n'étaient qu'une partie de ce travail.

La généralisation du travail à domicile a fait apparaître de nouveaux défis pour les chiens de garde du marché. Les régulateurs du monde entier s'inquiètent des discussions illicites sur des questions confidentielles et relatives à l'évolution du marché sur des téléphones personnels et des plates-formes telles que WhatsApp - dans un secteur où les communications sont régulièrement enregistrées pour dissuader les abus de marché.

La FCA a déclaré qu'elle discutait activement de l'utilisation des appareils personnels avec une série d'entreprises agréées au Royaume-Uni, mais a refusé de divulguer d'autres détails.

"L'utilisation d'outils de messagerie instantanée par le personnel sur des appareils personnels pose certainement des défis importants", a déclaré James Alleyne, conseiller juridique chez Kingsley Napley. "Nous nous attendrions certainement à voir beaucoup plus d'activité dans ce domaine".

Bloomberg a rapporté lundi que la FCA avait soumis des demandes d'information aux grandes banques sur l'utilisation par le personnel des textos et des applications telles que WhatsApp, mais qu'elle n'avait pas encore lancé d'enquête à part entière.

VISITES À DOMICILE

En octobre 2021, la FCA a prévenu qu'elle pourrait baisser la garde auprès des employés des banques qui travaillent à distance afin de vérifier qu'ils respectent les règles.

Toutefois, l'organisme de surveillance a déclaré à Reuters qu'il n'avait effectué aucune visite de ce type dans le cadre de son travail sur les abus de marché sans la présence de la police depuis mars 2020.

Trois des avocats consultés par Reuters ont déclaré que les visites à domicile sans la présence de la police allaient toujours s'avérer délicates.

"Cela soulève de nombreuses questions, notamment en vertu des lois sur les droits de l'homme", a déclaré Alleyne, citant le droit à la vie privée en vertu de la Convention européenne des droits de l'homme - qui s'applique toujours en Grande-Bretagne après le Brexit.

Dans une réponse à Reuters, la FCA a noté que les visites à domicile étaient peu susceptibles d'être considérées comme proportionnées dans des scénarios de routine si les entreprises avaient des systèmes et des contrôles appropriés en place.

Mais l'organisme de surveillance a déclaré qu'il avait effectué un nombre non spécifié de visites de surveillance dans les bureaux des entreprises où la tenue des registres avait été soulevée - et a dit que la conformité était également testée par le biais d'autres travaux de surveillance, sans donner de détails.

Les enquêtes des régulateurs américains sur les outils de messagerie sont plus avancées. La Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission ont déclaré le mois dernier qu'elles avaient infligé des amendes d'un montant total de 1,8 milliard de dollars à 16 sociétés financières - dont Barclays et Goldman Sachs - dans le cadre d'enquêtes civiles qui ont révélé des discussions clandestines entre le personnel sur des transactions et des opérations à l'aide d'appareils personnels et de plateformes de messagerie telles que WhatsApp.

Les enquêtes américaines ont révélé que le comportement s'était accentué depuis la pandémie.

L'organisme de surveillance britannique a infligé une série de petites amendes à des particuliers et à des entreprises pour des infractions aux règles sur les abus de marché. Ce mois-ci, Sigma Broking Ltd s'est vu infliger une pénalité de 531 000 livres (593 000 dollars) pour des manquements en matière de reporting entre 2014 et 16, ce qui, selon lui, a laissé des abus de marché potentiels non détectés.

La FCA a déclaré que les arrestations et les perquisitions pour délit d'initié divulguées à Reuters concernaient une activité suspecte avant et après mars 2020, date à laquelle la Grande-Bretagne a imposé pour la première fois les verrouillages COVID-19.

L'organisme de surveillance a ajouté qu'ils n'étaient pas liés aux quatre poursuites pour délit d'initié qu'il avait engagées depuis mars 2020.

Au cours des cinq dernières années, la FCA n'a décroché que deux condamnations pour délit d'initié, selon une enquête du journal Times en juin, contre 20 entre 2012 et 2016. La FCA a refusé de commenter les données figurant dans l'article du Times.

Dans les informations communiquées à Reuters, la FCA a déclaré que ses agents et la police ont perquisitionné six locaux au total - cinq adresses résidentielles et un bureau - dans le cadre de ses enquêtes sur les délits d'initiés pendant une période de près de deux ans et demi jusqu'en août 2022.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier les noms des personnes arrêtées, les entreprises pour lesquelles elles travaillaient, ou si les arrestations étaient liées. Le régulateur a déclaré que les enquêtes étaient en cours.

Aucune des personnes arrêtées n'a été inculpée, a déclaré la FCA.

(1 $ = 0,9039 livre)