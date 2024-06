Les gardes-frontières tunisiens ont rassemblé des migrants et les ont remis à leurs homologues libyens où ils ont été soumis au travail forcé, à l'extorsion, à la torture et au meurtre, selon un rapport confidentiel de l'ONU sur les droits de l'homme dont Reuters a pris connaissance.

Les deux pays sont des partenaires essentiels dans les efforts de l'Union européenne pour endiguer le flux de migrants traversant la Méditerranée depuis l'Afrique du Nord jusqu'au sud de l'Europe.

Des centaines de migrants en Tunisie ont été pris dans une vague de détentions et d'expulsions vers la Libye au cours du second semestre de l'année dernière, selon le rapport daté du 23 janvier. Elle se fonde sur des entretiens avec 18 anciens détenus ainsi que sur des preuves photographiques et vidéo de torture dans l'un des centres de détention.

Tarek Lamloun, un expert libyen des droits de l'homme, a déclaré que de tels transferts avaient eu lieu pas plus tard qu'au début du mois de mai. Environ 2 000 migrants détenus par la Tunisie ont été transférés aux Libyens cette année, a-t-il déclaré, citant des entretiens avec plus de 30 migrants

Le rapport de l'ONU, qui n'a pas été publié précédemment, a été communiqué aux diplomates de la région.

"Les expulsions collectives de la Tunisie vers la Libye et la détention arbitraire de migrants qui en découle alimentent les rackets d'extorsion et les cycles d'abus, qui sont déjà des problèmes de droits de l'homme répandus en Libye", indique le rapport de l'ONU.

Les autorités libyennes exigent des milliers de dollars en échange de la libération de certains migrants, selon la note d'information.

"Cette situation sert les intérêts de ceux qui s'attaquent aux personnes vulnérables, y compris les trafiquants d'êtres humains", ajoute le rapport.

Ni les autorités libyennes ni les autorités tunisiennes n'ont répondu aux demandes de commentaires sur la note d'information de l'ONU.

Un porte-parole de la mission de l'ONU en Libye a déclaré qu'il ne pouvait pas faire de commentaires. Le 16 avril, Abdoulaye Bathily, alors haut fonctionnaire de l'ONU sur place, s'est déclaré "profondément préoccupé par la situation désastreuse des migrants et des réfugiés en Libye, qui subissent des violations des droits de l'homme tout au long du processus de migration".

L'Union européenne a déclaré l'année dernière qu'elle dépenserait 800 millions d'euros jusqu'en 2024 dans toute l'Afrique du Nord pour endiguer le flux de migrants traversant la Méditerranée. L'immigration a été l'une des principales préoccupations des électeurs lors des élections européennes de la semaine dernière, qui ont vu les partis d'extrême droite gagner du terrain.

Au cours des quatre premiers mois de l'année, les arrivées de migrants en Europe par la Méditerranée centrale ont diminué de plus de 60 % par rapport à la même période en 2023. Le Premier ministre italien, Giorgia Meloni, a déclaré le 4 juin que cette baisse était "avant tout" due à l'aide apportée par la Tunisie et la Libye.

Les groupes de défense des droits de l'homme estiment toutefois que la politique de l'UE consistant à confier le contrôle de l'immigration à des pays tiers en échange d'une aide donne lieu à des abus et ne permet pas de résoudre les problèmes sous-jacents.

En mai, le président tunisien Kais Saied a déclaré que des centaines de personnes arrivaient chaque jour et que son pays coordonnait le retour des migrants avec ses voisins. Le gouvernement a déclaré par le passé qu'il respectait les droits de l'homme. Les autorités libyennes affirment qu'elles travaillent avec leurs voisins pour résoudre les problèmes de migration.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les récits d'abus contenus dans le rapport de l'ONU.

Une mission d'enquête de l'ONU a conclu l'année dernière que des crimes contre l'humanité avaient été commis à l'encontre de migrants en Libye dans certains centres de détention gérés par des unités ayant reçu le soutien de l'UE.

Un porte-parole de la Commission européenne n'a pas répondu aux questions envoyées par Reuters.

BRÛLÉS VIFS, ABATTUS

Le dernier rapport de l'ONU fait état d'un schéma selon lequel les agents frontaliers tunisiens se sont coordonnés avec leurs homologues libyens pour transférer les migrants vers les centres de détention d'Al-Assa ou de Nalout, situés juste après la frontière libyenne.

Les migrants sont détenus pour des périodes allant de quelques jours à plusieurs semaines avant d'être transférés vers le centre de détention de Bir al-Ghanam, plus proche de Tripoli.

Les installations sont gérées par le Département libyen de lutte contre la migration illégale (DCIM) et les garde-côtes libyens.

Le rapport de l'ONU indique que le DCIM a toujours refusé aux fonctionnaires de l'ONU l'accès à ces lieux.

Les migrants interrogés pour le rapport de l'ONU venaient de Palestine, de Syrie, du Soudan et du Sud-Soudan. Il est plus difficile d'obtenir des informations de la part des migrants africains car ils sont déportés et la communication avec eux est plus compliquée.

Trois des migrants interrogés portaient des cicatrices et des signes de torture.

Le rapport de l'ONU de janvier décrit les conditions de vie à Al-Assa et Bir al-Ghanam comme étant "abominables".

"Des centaines de détenus ont été entassés dans des hangars et des cellules, souvent avec une seule toilette fonctionnelle, sans assainissement ni ventilation.

À Bir al-Ghana, des fonctionnaires auraient extorqué aux migrants entre 2 500 et 4 000 dollars en échange de leur libération, en fonction de leur nationalité.

Dans le centre d'al-Assa, les gardes-frontières ont brûlé vif un Soudanais et abattu un autre détenu pour des raisons inconnues, ont indiqué des témoins à l'ONU, selon le rapport de janvier.

D'anciens détenus ont identifié des trafiquants d'êtres humains parmi les gardes-frontières travaillant dans ce centre.

"L'approche actuelle de la migration et de la gestion des frontières ne fonctionne pas", a déclaré le rapport de janvier, appelant la Libye à décriminaliser les migrants qui entrent illégalement dans le pays et à faire en sorte que tout le soutien international à la gestion des frontières soit conforme aux droits de l'homme.