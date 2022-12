Exclusif-Les fabricants de médicaments vont augmenter les prix d'au moins 350 médicaments aux États-Unis en janvier

Ces augmentations sont attendues alors que l'industrie pharmaceutique se prépare à l'Inflation Reduction Act (IRA) de l'administration Biden, qui permet au programme de santé gouvernemental Medicare de négocier directement les prix de certains médicaments à partir de 2026. L'industrie doit également faire face à l'inflation et aux contraintes de la chaîne d'approvisionnement qui ont entraîné une hausse des coûts de fabrication.

Les augmentations portent sur les prix de liste, qui ne comprennent pas les remises accordées aux gestionnaires de prestations pharmaceutiques et autres rabais.

En 2022, les fabricants de médicaments ont augmenté les prix de plus de 1 400 médicaments, selon les données publiées par 46brooklyn, un organisme sans but lucratif de fixation des prix des médicaments qui est lié à 3 Axis. Il s'agit du plus grand nombre d'augmentations depuis 2015.

L'augmentation médiane du prix des médicaments était de 4,9 % l'année dernière, tandis que l'augmentation moyenne était de 6,4 %, selon 46brooklyn. Ces deux chiffres sont inférieurs aux taux d'inflation aux États-Unis.

Les fabricants de médicaments ont en grande partie maintenu les augmentations à 10 % ou moins - une pratique industrielle suivie par de nombreux grands fabricants de médicaments depuis qu'ils ont été critiqués pour avoir trop augmenté les prix au milieu de la dernière décennie.

Antonio Ciaccia, président de 3 Axis, a déclaré que les fabricants de médicaments se sont concentrés sur le lancement de leurs médicaments à des prix plus élevés en raison de l'attention portée aux augmentations annuelles des prix. L'IRA devrait favoriser cette dynamique, a-t-il déclaré.

"Les fabricants de médicaments doivent s'attacher davantage à calibrer ces prix de lancement dès le départ ... afin de ne pas se retrouver dans une situation où, à l'avenir, ils ne pourront plus augmenter leurs prix pour retrouver la rentabilité ", a-t-il déclaré.

D'autres prix de médicaments seront probablement annoncés au cours du mois de janvier - historiquement, c'est le mois où les fabricants de médicaments augmentent le plus leurs prix.

À ce jour, Pfizer a annoncé le plus grand nombre d'augmentations, avec des hausses de prix sur 89 marques de médicaments uniques, et une augmentation supplémentaire sur 10 marques de médicaments de sa branche Hospira.

Vient ensuite GSK, avec des augmentations prévues jusqu'à présent sur 26 médicaments uniques, dont une augmentation de près de 7 % sur son vaccin populaire contre le zona, Shingrix.

GSK n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Parmi les augmentations notables prévues figurent des hausses de prix de 9 % sur les thérapies cellulaires CAR-T personnalisées de Bristol Myers Squibb, Abecma et Breyanzi, dont le prix dépassait déjà 400 000 $ pour les traitements du cancer du sang.

Un porte-parole de la société a déclaré que plusieurs facteurs ont conduit à l'augmentation du prix catalogue des deux thérapies cellulaires CAR-T, notamment le taux d'inflation, la valeur des thérapies et la nature personnalisée du processus de fabrication CAR-T.

Les augmentations pour Pfizer comprennent une hausse de 6 % du coût du Xeljanz, un traitement pour les maladies auto-immunes, notamment la polyarthrite rhumatoïde et la colite ulcéreuse, et des augmentations de 7,9 % sur les médicaments anticancéreux Ibrance et Xalkori.

Un porte-parole de Pfizer a déclaré dans un courriel que les prix catalogue moyens de l'entreprise pour les médicaments et les vaccins en 2023 sont bien inférieurs à l'inflation globale, soit environ 3,6 %, en précisant que les augmentations sont nécessaires pour soutenir les investissements dans la découverte de médicaments.

Pfizer a noté que les prix nets - ceux que la société reçoit réellement pour ses médicaments - ont baissé au cours des quatre dernières années en raison de l'augmentation des remises et des rabais versés aux compagnies d'assurance et aux gestionnaires de prestations pharmaceutiques.

AstraZeneca devrait augmenter les prix de l'ordre de 3 % pour le traitement du cancer du sang Calquence, le Tagrisso, un médicament contre le cancer du poumon non à petites cellules, et le Fasenra, un traitement contre l'asthme.

"AstraZeneca a toujours adopté une approche réfléchie en matière de fixation des prix, et nous continuons à le faire, en tenant compte de nombreux facteurs", a déclaré le porte-parole de la société, Brendan McEvoy.

Outre les importants investissements en R&D, M. McEvoy a déclaré qu'AstraZeneca prend en compte la valeur clinique, la taille de la population de patients, les exigences de couverture du gouvernement/payeur, l'accessibilité financière pour les patients, la concurrence et d'autres conditions du marché.

Sanofi prévoit d'augmenter les prix de 14 de ses médicaments ou vaccins.

Un porte-parole de Sanofi a déclaré que les mesures de tarification du fabricant de médicaments pour 2023 sont conformes à son approche de tarification responsable, à son adhésion aux politiques gouvernementales et à la nécessité de répondre aux tendances évolutives du marché.