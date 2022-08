Exclusif - Les inquiétudes liées à l'élection de Bolsonaro bloquent la vente de missiles Javelin américains au Brésil - sources

L'offre du Brésil d'acquérir quelque 220 Javelins a été faite à l'origine lorsque l'ancien président Donald Trump, un allié de Bolsonaro, était à la Maison Blanche. Le Département d'État a donné sa bénédiction à la proposition à la fin de l'année dernière, malgré les objections de certains fonctionnaires américains de rang inférieur, selon deux personnes connaissant bien le dossier.

Mais l'accord confidentiel, qui n'a pas été rapporté précédemment, s'est depuis embourbé dans les limbes de la procédure en raison des préoccupations croissantes des législateurs démocrates concernant la remise en question de l'intégrité du vote par Bolsonaro, à la manière de Trump, avant l'élection du 2 octobre au Brésil, ont déclaré les sources.

La demande du Brésil pour les missiles de pointe fabriqués aux Etats-Unis, qui ont gagné en notoriété pour leur utilisation efficace par les forces ukrainiennes contre les blindés russes, a été retardée par un effort mené par les démocrates pour envoyer un message à Bolsonaro et à son armée.

"L'accord est ralenti au Capitole et n'est pas prêt d'aboutir" en raison des doutes sur Bolsonaro, a déclaré une source qui a suivi l'accord proposé.

Ce contretemps souligne l'impact que la rhétorique antidémocratique de Bolsonaro a déjà sur le plus grand pays d'Amérique latine. Il donne également un aperçu de la façon dont le Brésil pourrait devenir plus isolé au niveau international si Bolsonaro devait suivre l'exemple de Trump et refuser d'accepter toute défaite électorale face à son rival de gauche, l'ancien président Luiz Inacio Lula da Silva.

L'administration du président Joe Biden, marquée par la prise d'assaut du Capitole par les partisans de Trump le 6 janvier 2021, s'inquiète de plus en plus des commentaires autoritaires de Bolsonaro et a envoyé des délégations à Brasilia pour l'inciter à la prudence.

Le secrétaire à la défense, Lloyd Austin, a apporté un message de respect de la démocratie au Brésil lors d'une réunion des ministres de la défense de la région en juillet. Cette visite faisait suite à celle effectuée l'année dernière par le directeur de la CIA, William Burns, au cours de laquelle il avait dit aux assistants de Bolsonaro qu'il devait cesser de saper la confiance dans le processus électoral du pays.

Bolsonaro, qui talonne Lula dans les sondages, les a ignorés. Au lieu de cela, il a continué à remettre en question la crédibilité du système de vote électronique du Brésil et a affirmé qu'il y avait eu des fraudes lors des dernières élections, sans fournir de preuves.

LE BRÉSIL N'A PAS BESOIN D'EUX

Le rôle post-électoral potentiel des forces armées brésiliennes, qui ont supervisé une dictature militaire pendant deux décennies après un coup d'État en 1964, est une question ouverte. Bolsonaro a demandé à l'armée, la plus importante d'Amérique latine, d'entreprendre son propre comptage parallèle des votes, affirmant que "l'armée est de notre côté".

Washington est également préoccupé par le recul de l'environnement sous Bolsonaro, ainsi que par sa relation amicale avec le président russe Vladimir Poutine, dont il a refusé de condamner l'invasion de l'Ukraine.

Fabriqué par les géants de la défense Lockheed Martin Corp et Raytheon Technologies Corp, le Javelin est devenu l'une des armes les plus connues au monde grâce à son succès contre les chars russes lors de la guerre en Ukraine.

Le Brésil n'est pas confronté à des menaces similaires, ce qui amène à se demander pourquoi il aurait besoin d'une telle puissance de feu, selon les sources. L'armée brésilienne se concentre principalement sur la sécurisation de ses frontières, parmi les plus longues du monde, et sur les missions internationales de maintien de la paix.

"Le Brésil n'en a pas besoin", a déclaré un ancien assistant du Congrès qui a travaillé sur les questions d'armement.

Une autre source a déclaré que le soutien du département d'État à la vente montrait qu'il souhaitait satisfaire la liste de souhaits du Brésil en matière d'armes afin de contribuer à entretenir les relations avec l'une des armées alliées les plus importantes de Washington dans la région.

Le bureau de M. Bolsonaro a adressé les demandes de commentaires au ministère de la défense, qui n'a pas répondu à une liste de questions.

Le département d'État n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La demande est arrivée en 2020 à un moment où les liens entre les États-Unis et le Brésil se réchauffent sous Trump et Bolsonaro, deux nationalistes fanfarons. En 2019, Trump a désigné le Brésil comme un allié majeur non membre de l'OTAN, ce qui lui permet d'avoir un meilleur accès aux armes fabriquées aux États-Unis.

L'accord a traversé la bureaucratie de l'ère Trump et a été hérité par Biden, un démocrate moins amical envers Bolsonaro que son prédécesseur républicain.

Pourtant, le département d'État de Biden a donné un feu vert préliminaire à l'accord après ce qu'une personne familière avec la question a décrit comme des discussions superficielles, négligeant les préoccupations des diplomates américains au Brésil et des fonctionnaires de niveau inférieur à Washington.

"Il y a ceux qui, au sein des niveaux de travail de l'État, ont exprimé des réserves sur cette vente étant donné les actions et la rhétorique de Bolsonaro et certaines actions passées des services militaires et de sécurité du Brésil", a déclaré une source du gouvernement américain. "Ces préoccupations ne sont pas partagées par les responsables du Département de la Défense ni par les dirigeants du Département d'État."

Le Département d'État a ensuite envoyé la proposition de vente pour un examen "informel" par les deux présidents démocrates et les deux membres républicains des commissions des relations étrangères du Congrès. Des sources du Congrès affirment qu'elle n'a pas avancé en raison des préoccupations des législateurs, notamment du sénateur Bob Menendez et du représentant Gregory Meeks, collègues démocrates de Biden.

Ils ont bombardé le département d'État de questions, allant du bilan de Bolsonaro en matière de droits de l'homme à la question de savoir si le Brésil a besoin de telles armes, selon une source du Congrès, ce qui laisse penser qu'ils veulent au moins la retarder jusqu'après les élections brésiliennes.

"Nous ne faisons pas de commentaires sur les dossiers d'armes en cours d'examen", a déclaré un porte-parole de la commission, ajoutant : "Le président Meeks prend en compte toute une série de considérations lorsqu'il examine de tels transferts, comme l'éventail plus large des dynamiques diplomatiques et sécuritaires ainsi que les préoccupations en matière de droits de l'homme."

Rien n'indique que les deux républicains de haut rang qui examinent également la demande brésilienne, le sénateur Jim Risch et le représentant Michael McCaul, aient émis des réserves, selon les sources.

Le Département d'Etat a reconnu auprès des législateurs que les Javelins ne constituent pas une protection contre une menace spécifique à laquelle le Brésil est confronté, a déclaré un responsable américain. Mais le Département d'Etat a fait valoir que la volonté du Brésil d'améliorer sa capacité anti-balles est légitime et qu'il recherche un nombre raisonnable de missiles, a ajouté le fonctionnaire.

DES OBSTACLES FORMIDABLES

Malgré les tensions entre Biden et Bolsonaro, Washington est resté ouvert à la vente d'armes à Brasilia.

"L'opinion est que le Brésil a le droit de se procurer des équipements militaires comme il l'entend et conformément à nos lois", a déclaré à Reuters un haut responsable de l'administration Biden.

Même si la vente passe à la phase suivante - un examen complet par le Congrès - elle se heurterait encore à de formidables obstacles.

Le sénateur démocrate Tim Kaine, qui préside le sous-comité de l'hémisphère occidental, a déclaré qu'il voudrait examiner toute vente de près. Vendre des armes au Brésil, a-t-il déclaré à Reuters, n'est "pas quelque chose que j'aurais immédiatement l'impression que nous devrions faire".

La demande de Javelins est montée en flèche depuis le début de la guerre en Ukraine. Ainsi, même si l'accord est approuvé, il pourrait falloir des années au Brésil pour recevoir les missiles en raison d'un arriéré de commandes, la priorité étant donnée à d'autres partenaires américains.

Si la demande est refusée, les sources ont déclaré que le Brésil a d'autres options - principalement le HJ-12, la version moins chère du Javelin de la Chine.