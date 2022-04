Exclusif - Les investisseurs mettent en garde les entreprises européennes sur la comptabilité climatique

Cette démarche est la dernière en date des investisseurs à faire pression sur les entreprises et leurs auditeurs, les accusant de ne pas agir assez vite pour s'adapter à la transition du monde vers une économie à faible émission de carbone ou de ne pas être assez clairs sur les impacts potentiels.

Dans des lettres envoyées entre décembre et février et vues par Reuters, les investisseurs ont dit aux entreprises que leurs comptes ne reflétaient pas les retombées du changement climatique sur leurs actifs et leurs passifs. Par exemple, la valeur de certains actifs pourrait se déprécier plus rapidement tandis que la demande de certains produits pourrait chuter.

La nécessité d'agir plus rapidement pour plafonner le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius et atténuer ses pires extrêmes a été réitérée par les climatologues de l'ONU dans un rapport historique publié lundi.

"Les investisseurs ne peuvent pas comprendre la véritable valeur d'une entreprise sans connaître les risques climatiques intégrés", a déclaré dans une interview Natasha Landell-Mills, partenaire et responsable de l'intendance chez le gestionnaire d'investissement Sarasin & Partners, l'un des signataires des lettres.

Parmi les autres signataires figurent la branche fonds de HSBC, le régime de retraite public français ERAFP et BMO Global Asset Management EMEA, qui fait partie du gestionnaire d'actifs américain Columbia Threadneedle.

Les investisseurs ont déjà essayé de faire pression sur les entreprises à ce sujet. En 2020, par l'intermédiaire de l'Institutional Investors Group on Climate Change, ils ont énoncé une série de mesures que les conseils d'administration devaient prendre pour aligner leurs comptes sur l'Accord de Paris sur le climat, notamment en modifiant les principales hypothèses comptables.

Les investisseurs ont constaté que la plupart des entreprises n'avaient pas répondu de manière adéquate, ce qui a donné lieu à la dernière série de lettres avertissant les conseils d'administration qu'ils risquaient de faire face à une opposition lors de leur prochaine assemblée générale annuelle.

"À partir de la prochaine saison de vote, vous devez de plus en plus vous attendre à voir les investisseurs voter contre le renouvellement du mandat des administrateurs du comité d'audit, lorsque les entreprises à haut risque ne répondent pas aux attentes", indiquent les lettres.

Les actionnaires pourraient également voter contre la décision des entreprises de retenir leurs auditeurs ou contre une demande d'approbation de leurs états financiers, selon Mme Landell-Mills.

AUDITEURS ÉGALEMENT CONTACTÉS

Air Liquide, Anglo American, Arcelor Mittal, BMW, Daimler, Enel, Equinor, Glencore, Rio Tinto, Saint-Gobain, Shell, Renault, CRH, ThyssenKrupp et TotalEnergies ont également reçu des lettres.

Une copie de ces lettres a été envoyée aux principaux partenaires d'audit des sociétés. Séparément, les investisseurs ont également contacté les plus grands comptables de Grande-Bretagne, des États-Unis et de France sur la question.

Mme Landell-Mills a déclaré que les votes seraient influencés par les derniers rapports annuels, et que Sarasin avait décidé de voter contre l'état financier et l'auditeur à l'AGO de Rio Tinto, et de s'abstenir sur la question de la réélection du président du comité d'audit.

Elle a ajouté qu'elle était satisfaite de voir Shell inclure une "analyse de sensibilité" dans les notes de ses comptes, publiées après l'envoi de la lettre, qui montrait que les dépréciations pourraient atteindre 27 à 33 milliards de dollars sur la base des prix moyens de quatre scénarios de changement climatique 1,5-2C. Mme Landell-Mills a déclaré qu'elle voulait encore savoir ce qu'un scénario pur de 1,5C signifierait pour les dépréciations.

Air Liquide et Saint Gobain ont tous deux déclaré qu'ils étaient en contact avec l'IIGCC, un organisme européen regroupant des investisseurs qui collaborent sur le changement climatique, et que les risques climatiques étaient pris en compte dans leurs comptes. Anglo American a déclaré qu'elle était en contact avec l'IIGCC.

Mercedes Benz, anciennement Daimler, a déclaré qu'elle était en dialogue "constant et constructif" avec les investisseurs et qu'elle mettrait à jour sa stratégie de durabilité le 11 avril. Equinor a fait référence à son plan de transition énergétique comme étant sur une voie alignée sur Paris.

Enel a déclaré qu'elle ne ferait aucun commentaire sur les discussions avec les actionnaires. Glencore a refusé de commenter la lettre, mais son rapport annuel 2021 contient une analyse de sensibilité.

ThyssenKrupp a partagé une lettre envoyée en réponse à Rathbones Investment Management, membre de l'IIGCC, dans laquelle elle dit comprendre le besoin des investisseurs d'obtenir des informations plus détaillées et "examine actuellement comment nous pouvons mettre en œuvre votre demande".

Les autres sociétés n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Alors que de nombreuses entreprises se sont engagées à atteindre des émissions nettes nulles et subissent une pression croissante de la part des régulateurs pour divulguer leurs efforts, la majorité d'entre elles n'ont pas encore aligné leurs pratiques commerciales, y compris leurs comptes, sur cet objectif, affirment les investisseurs.

"Nous ne pouvons pas compter sur des hypothèses comptables 'business as usual' alors que la transition énergétique se déroule. Parallèlement à notre engagement d'être un investisseur net zéro, s'assurer que les comptes des entreprises sont alignés sur un avenir à 1,5 °C est une première étape cruciale", a déclaré Matt Crossman, directeur de l'intendance chez Rathbones.