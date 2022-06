Exclusif-Les législateurs américains demandent à Google de corriger les recherches sur l'avortement qui orientent les femmes vers de "fausses cliniques".

Cette demande a été formulée dans une lettre, dont les principaux signataires sont le sénateur Mark Warner et la représentante Elissa Slotkin, envoyée à Google vendredi.

La lettre a été motivée par une étude publiée la semaine dernière par le Center for Countering Digital Hate, une organisation à but non lucratif. L'étude a révélé que 11 % des résultats d'une recherche pour une "clinique d'avortement près de chez moi" ou une "pilule d'avortement" dans certains États concernaient des centres qui s'opposent à l'avortement.

La recherche a été menée dans les 13 États dotés de lois interdisant l'avortement si, comme prévu, la Cour suprême des États-Unis annule l'arrêt historique Roe v. Wade de 1973 qui l'a légalisé dans tout le pays dès ce mois-ci.

La lettre adressée au directeur général d'Alphabet, Sundar Pichai, a été signée par 13 sénateurs et trois membres de la Chambre des représentants des États-Unis en milieu de matinée vendredi. Tous sont démocrates.

Les centres de crise de grossesse, qui existent sous une forme ou une autre depuis des années, reflètent les désaccords aux États-Unis sur le droit d'interrompre une grossesse. Certains de ces centres ont été accusés de donner aux femmes des informations inexactes sur leur grossesse, ce qui peut compromettre leur accès à l'avortement.

"Google ne devrait pas afficher de fausses cliniques ou de faux centres de grossesse de crise anti-avortement dans les résultats de recherche des utilisateurs qui recherchent une 'clinique d'avortement' ou une 'pilule d'avortement'", ont écrit les législateurs.

"Si Google doit continuer à afficher ces résultats trompeurs dans les résultats de recherche et dans Google Maps, les résultats devraient, à tout le moins, être étiquetés de manière appropriée", ont-ils écrit.

Google, qui n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, a traité d'autres problèmes de santé différemment. Les recherches concernant le suicide ou les agressions sexuelles sont surmontées d'une liste soigneusement sélectionnée de ressources et de sources fiables.

Le groupe de recherche a également constaté que dans les États qu'il a étudiés, 28 % des publicités Google concernaient les centres anti-avortement, tout comme 37 % des résultats sur Google Maps. La lettre que certains des centres avaient des avertissements, mais pas tous.