Exclusif-Les livraisons de pétrole à la Turquie bondissent en février alors que la raffinerie STAR reprend ses importations de brut russe

Les approvisionnements en pétrole russe par voie maritime sont soumis à un embargo de l'Union européenne et le prix est plafonné par l'Occident à 60 dollars le baril en raison des actions de Moscou en Ukraine.

L'augmentation des exportations de pétrole russe vers la Turquie, que la Russie considère comme un pays ami malgré l'adhésion d'Ankara à l'OTAN, pourrait entraver les tentatives de l'Occident visant à paralyser la puissance financière du Kremlin et à affaiblir ses efforts militaires en Ukraine.

Les recettes des exportations de pétrole de la Russie devraient augmenter en mars, la baisse des taux de fret et la forte demande poussant les prix du pétrole russe vers un plafond occidental de 60 dollars le baril.

Selon les données de suivi des navires de Refinitiv Eikon, 860 000 tonnes de brut de l'Oural ont été expédiées vers les ports turcs le mois dernier, contre 620 000 tonnes en janvier et 370 000 tonnes en décembre.

Les approvisionnements en pétrole russe de la raffinerie STAR, d'une capacité de 200 000 barils par jour, ont repris fin janvier après une interruption d'un mois et ont atteint 100 000 tonnes en janvier et au moins 300 000 tonnes en février, selon les données et les sources industrielles.

SOCAR Trading, qui gère l'approvisionnement de la raffinerie, s'est refusé à tout commentaire.

En 2022, lorsque l'Europe a considérablement réduit ses importations d'énergie en provenance de Moscou, la demande de brut de l'Oural en Turquie était robuste. Ses approvisionnements de pointe en août-octobre ont atteint entre 1,3 million de tonnes et 1,4 million de tonnes par mois, dont 700 000 tonnes par mois destinées à la raffinerie STAR.

L'augmentation des approvisionnements en brut de l'Oural vers la Turquie va probablement soutenir le prix du mélange russe, ce qui fera que l'Inde et la Chine, qui ont déjà connu des importations record de pétrole en provenance de Russie, se disputeront les volumes de pétrole russe avec la Turquie, selon les traders.

Les revenus des exportations de pétrole de Moscou ont chuté de 40 % en glissement annuel en janvier, a déclaré le ministère russe des finances, car le brut russe a été vendu avec des remises de 15 à 20 dollars par baril à la Chine, à l'Inde et à la Turquie, et son expédition a également coûté 15 à 20 dollars par baril.