Exclusif - Les paris sur les produits dérivés de plusieurs milliards de dollars des entreprises énergétiques sont examinés par la BCE - sources

Deux de ces personnes ont déclaré que l'enquête avait été déclenchée par le sauvetage par l'Allemagne du principal importateur de gaz, Uniper, qui, comme d'autres entreprises énergétiques, a couvert ses risques avec des produits dérivés d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards d'euros, dépassant de loin la valeur de l'énergie qu'il vendait.

La décision de la BCE constitue le premier effort majeur en Europe pour déterminer si l'utilisation de produits dérivés par les compagnies d'électricité constitue une menace financière plus large, et expose ce commerce largement non réglementé, qui totalise des milliers de milliards d'euros, à un examen rare.

L'une des personnes interrogées a déclaré que les responsables de la BCE s'étaient initialement inquiétés du fait que les compagnies d'énergie agissaient comme des négociants de facto, mais sans la surveillance réglementaire appliquée aux banques, qui sont tenues de détenir des réserves de liquidités contre les pertes potentielles.

Mais les fonctionnaires se posaient également une question plus large : l'utilisation par les sociétés d'énergie d'instruments aussi complexes pouvait-elle menacer la stabilité financière ?

La BCE a donc élargi sa surveillance pour examiner les effets domino potentiels, y compris sur les banques qu'elle supervise.

La BCE, principale autorité financière de la zone euro et garante de la stabilité financière, s'est refusée à tout commentaire. Elle présentera certaines de ses conclusions dans les prochains jours, ont déclaré deux des personnes.

L'une des personnes a déclaré que les produits dérivés présentaient un risque en raison des demandes régulières de garanties en espèces pour décrocher les transactions, de sorte que les transactions des entreprises énergétiques pourraient également porter préjudice aux banques.

Les responsables de la BCE ont discuté de l'utilisation des produits dérivés par Uniper, ont dit deux des personnes, et de la question de savoir si cela a aggravé ses problèmes lorsque Moscou a coupé le gaz fourni à l'Allemagne par l'intermédiaire de la société en réponse aux sanctions occidentales liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Au début du mois, Uniper a révélé une perte de 40 milliards d'euros (39 milliards de dollars) pour les neuf premiers mois de cette année, la plus importante de l'histoire des entreprises allemandes.

Alors que les prix du gaz ont grimpé en flèche cette année, certains négociants et banques ont fait pression sur la BCE pour qu'elle aide les courtiers et les chambres de compensation, alors qu'ils étaient aux prises avec une pénurie de liquidités qu'Equinor, le principal négociant en gaz d'Europe, a estimée à 1,5 trillion d'euros. [L8N30P09R]

Alors que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré que la BCE était prête à fournir des liquidités aux banques, elle a indiqué qu'elle ne ferait pas de même pour les entreprises énergétiques.

Cependant, les banques centrales pourraient, indirectement, être laissées sur le carreau car elles agissent en tant que créancier de dernier recours, a déclaré une personne, ce qui signifie qu'elles pourraient accorder des crédits aux banques, qui prêteraient ensuite aux entreprises énergétiques pour couvrir les transactions.

Le régulateur financier allemand BaFin a déclaré que les risques liés au commerce des produits dérivés par les sociétés d'énergie font depuis longtemps l'objet d'un examen minutieux et a averti que toute société de ce type qui n'avait pas demandé la licence financière appropriée enfreignait la loi.

"Les entreprises énergétiques présentent des risques spécifiques non seulement pour la stabilité financière. Elles ont souvent aussi une importance systémique pour l'économie dans son ensemble", a déclaré un porte-parole de la BaFin.

"Nous sommes donc en dialogue étroit avec les superviseurs du secteur de l'énergie pour aborder toutes sortes de risques", a ajouté le porte-parole.

Les décideurs politiques à Bruxelles sont également inquiets et ont fait circuler cette semaine un document suggérant d'étendre les règles strictes appliquées aux banques aux entreprises énergétiques qui négocient des produits dérivés.

Dans le document vu par Reuters, ils affirment que l'application de contrôles plus stricts empêcherait "que les risques se propagent de l'économie réelle au secteur financier".

APPELS DE MARGE

Les entreprises du secteur de l'énergie sont connues pour acheter et vendre du pétrole, du gaz et de l'électricité plutôt que de négocier des produits dérivés, comme une option d'achat ou de vente de gaz à un prix fixe dans le futur.

Selon elles, les produits dérivés servent principalement à se couvrir ou à se protéger contre les fluctuations des prix. Si le prix du marché est très inférieur ou supérieur au prix d'une option, le coût du maintien de cette transaction peut grimper en flèche pour les vendeurs et les acheteurs.

Pour s'assurer que les transactions ne sont pas déréglées par les mouvements de prix, les traders déposent des garanties, souvent en espèces, auprès des chambres de compensation qui traitent les transactions. Avec la récente flambée des prix, les demandes d'"appels de marge" ont explosé.

Un porte-parole d'Uniper a déclaré que ses problèmes résultaient de la flambée des prix du gaz, qui déterminait le coût de son sauvetage.

Mais les états financiers d'Uniper ont donné un aperçu de l'ampleur des pertes liées aux produits dérivés au fur et à mesure de la giration des prix.

La société a déclaré avoir procédé à une série de dépréciations et d'ajustements, dont une dépréciation de 3 milliards d'euros sur les produits dérivés et une perte de 9 milliards d'euros sur les produits dérivés utilisés pour la couverture.

Uniper a déclaré qu'il y avait eu un impact de 11 milliards d'euros sur le bénéfice des "dérivés restants", ce qu'un porte-parole a expliqué à Reuters comme étant dû aux règles comptables, refusant de décrire l'impact global des dérivés.

Le ministère allemand de l'économie, qui est en train de finaliser la nationalisation d'Uniper, a déclaré qu'il ne pouvait pas faire de commentaires sur ses risques commerciaux.

GRAPHIQUE : Divergences des prix du gaz naturel -

L'

agence de notation Moody's, quant à elle, a déclaré que les entreprises énergétiques ne fournissaient pas suffisamment d'informations sur leurs produits dérivés.

"Nous avons du mal à identifier précisément ce qui est lié aux activités opérationnelles et ce qui est lié au commerce spéculatif", a déclaré à Reuters Knut Slatten, un analyste de crédit, dans ses commentaires sur les entreprises du secteur.

Dans un récent rapport sur les produits dérivés, Moody's a abordé le cas d'Uniper mais a également critiqué RWE et E.ON.

"Vous trouvez rarement des informations sur les contreparties. Vous ne trouvez pas vraiment d'informations sur la durée de ces couvertures", a déclaré M. Slatten.

E.ON a déclaré qu'elle était transparente. RWE a déclaré que sa notation auprès de Moody's était stable et qu'elle était en contact au sujet de l'impact de la crise ukrainienne, refusant de donner des détails sur ses couvertures.