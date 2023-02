Exclusif - Les parlementaires américains font pression sur le ministère du Travail pour qu'il enquête sur le travail des enfants.

Dans une lettre adressée au Secrétaire du Travail Marty Walsh, le groupe de parlementaires démocrates, dirigé par Dan Kildee, membre du Congrès du Michigan, presse le département "de prendre des mesures immédiates pour débarrasser la chaîne d'approvisionnement de Hyundai du travail des enfants". Les responsables, ajoute la lettre, devraient être tenus pour responsables "dans toute la mesure de la loi".

La lettre, examinée par Reuters, sera envoyée au bureau du secrétaire vendredi, a déclaré un porte-parole de Kildee. En plus de Kildee et d'autres parlementaires du Michigan, les signataires comprennent des représentants de la Californie, de New York, du Massachusetts et de 12 autres États.

Les porte-parole de Hyundai n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur la lettre.

Une enquête de Reuters a révélé que des enfants migrants travaillaient chez au moins quatre grands fournisseurs de Hyundai et de sa société sœur Kia en Alabama. L'agence de presse a rapporté que les autorités de l'État et fédérales enquêtaient sur pas moins de dix fournisseurs pour des violations potentielles du travail des enfants dans cet État.

Reuters a découvert que des entreprises de recrutement avaient placé des mineurs dans des usines de travail du métal, où l'âge des enfants et les risques d'amputation et autres rendent leur emploi illégal.

Les autorités cherchent également à savoir si les enfants qui ont travaillé dans ces usines ont pu être la proie de réseaux criminels de trafic de main-d'œuvre. La plupart des enfants sont des migrants d'Amérique centrale.

L'un des fournisseurs, SMART Alabama LLC, est directement détenu par Hyundai, le plus grand constructeur automobile de Corée et le plus grand employeur d'usine en Alabama. SMART fournit des pièces de châssis pour l'énorme usine d'assemblage de véhicules de Hyundai dans la capitale de l'État, Montgomery.

"Ceci est choquant, inquiétant et n'a pas sa place aux États-Unis", dit la lettre. Elle cite les conclusions de Reuters, y compris les témoignages de travailleurs adultes dans certaines usines qui ont dit avoir soulevé des inquiétudes concernant le travail des enfants, mais avoir été ignorés par les directeurs d'usine.

Plus tôt cette semaine, Reuters a rapporté que Hyundai était en pourparlers avec le ministère américain du Travail pour résoudre les problèmes liés au travail des enfants chez ses fournisseurs. Le ministère a déclaré qu'il "s'engage à veiller à ce que les employeurs comprennent leur responsabilité en vertu de la loi et s'engage avec les employeurs pour les aider à se conformer."

Hyundai a ordonné des enquêtes sur les pratiques d'embauche chez ses fournisseurs américains et s'est engagé à prendre plusieurs autres mesures correctives, notamment en mettant en place de nouveaux programmes de formation à l'emploi dans les usines de pièces détachées et en décourageant le recours à des agences de recrutement tierces.

Hyundai et Kia, qui assemble ses véhicules fabriqués aux États-Unis en Géorgie, dépendent fortement des livraisons de pièces automobiles provenant d'un vaste réseau d'usines de fabrication, pour la plupart appartenant à des Coréens, dans la région.

Dans leur lettre à M. Walsh, les parlementaires ont félicité le ministère du Travail pour les mesures d'application qu'il a prises jusqu'à présent dans cette affaire. Après le premier article de Reuters sur le travail des enfants chez SMART en juillet dernier, le département et les autorités de l'État d'Alabama ont lancé une enquête sur le fournisseur.

En août dernier, les fonctionnaires fédéraux et de l'État ont fait une descente chez un autre fabricant de pièces, SL Alabama LLC, où ils ont trouvé et retiré plusieurs enfants de l'usine. Ils ont infligé une amende à l'usine et à une société de recrutement.

Les parlementaires ont déclaré qu'ils souhaitaient que le ministère du Travail prenne d'autres mesures car "d'autres fournisseurs de pièces automobiles pour Hyundai, principalement en Alabama, sont également soupçonnés de violations du travail des enfants."