Plus de la moitié des 22 pétroliers de la flotte vénézuélienne sont tellement délabrés qu'ils devraient être immédiatement réparés ou mis hors service, selon un rapport interne de la compagnie pétrolière publique PDVSA communiqué en exclusivité à Reuters.

Le rapport de la branche maritime de PDVSA, intitulé "Critical deficiencies and risks of PDV Marina's tanker fleet", indique que des années d'entretien différé ont laissé l'ensemble de la flotte avec un "faible niveau de fiabilité", avec des risques de déversement, de naufrage, d'incendie, de collision ou d'inondation.

"Les navires n'ont pas de classification de navigabilité ni de certification par les États du pavillon", précise le rapport.

PDVSA et PDV Marina n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le rapport, daté de mars 2023, fait partie des huit documents communiqués à Reuters décrivant l'état de la flotte de pétroliers de PDVSA par le siège social, la division commerciale et la branche maritime de la compagnie pétrolière, ainsi que par l'autorité maritime vénézuélienne. L'existence de ces documents n'avait pas été signalée auparavant.

Datés de janvier 2022 à mars de cette année, les documents détaillent l'état des pétroliers de la compagnie, les coûts d'affrètement des navires de tiers et l'état des contrats de construction navale avec des entreprises d'Argentine et d'Iran.

La détérioration de la flotte a contraint PDVSA à affréter des pétroliers pour transporter son pétrole, qui fournit l'essentiel des devises fortes du Venezuela, selon l'analyse de la division commerciale de PDVSA.

Les rapports ont été préparés dans le cadre d'une vaste enquête anticorruption ordonnée par le président du Venezuela, Nicolas Maduro, en octobre dernier, après la découverte de milliards de dollars de paiements manquants pour les exportations de pétrole. Plus de 60 personnes ont été arrêtées et le directeur général de PDVSA ainsi que le ministre du pétrole ont été remplacés.

Le rapport de PDV Marina recommandait de retirer cinq pétroliers de la circulation, d'en envoyer sept dans des chantiers navals pour des réparations importantes et d'installer des transpondeurs, des extincteurs et des équipements de communication sur d'autres. Aucune mesure n'a été prise, car l'audit des activités de la société se poursuit.

Cinq des pétroliers de PDVSA ont au moins 30 ans et ont dépassé leur durée de vie recommandée, selon le rapport de PDV Marina. Les derniers grands travaux d'entretien de la flotte remontent à cinq ans, selon le rapport.

"La flotte de pétroliers montre une baisse de la qualité de ses opérations en raison d'une détérioration physique avancée, ce qui implique des coûts d'entretien et de réparation plus élevés. La planification de l'envoi des pétroliers en cale sèche a été très affectée par le manque de paiement des chantiers navals et des fournisseurs", indique le rapport de PDV Marina.

Reuters a déjà fait état d'une augmentation des collisions de pétroliers, des risques de déversement et des incendies au Venezuela.

PDVSA a loué 41 navires l'année dernière, selon les documents, en payant environ le double du taux du marché, entre 14 000 et 36 500 dollars par jour, à des propriétaires de pétroliers désireux de travailler avec le Venezuela malgré les sanctions américaines imposées en 2019.

NAVIRES RETARDÉS

Au moins quatre pétroliers commandés à des chantiers navals étrangers ont été bloqués en raison de retards de paiement, d'augmentations de coûts et de sanctions, selon les documents examinés par Reuters.

Les audits ordonnés par le nouveau PDG de PDVSA, Pedro Enquête, dans le cadre de l'enquête anticorruption de Maduro, pourraient entraîner de nouveaux retards, a déclaré un dirigeant de PDVSA.

"Tous les contrats sont gelés", a déclaré ce cadre sous couvert d'anonymat par crainte de représailles. Les services juridiques et d'approvisionnement et de commerce de PDVSA demandent à PDV Marina des documents sur les contrats, a-t-il ajouté.

Le Venezuela a payé des chantiers navals en Iran et en Argentine au moins 300 millions de dollars pour six nouveaux navires commandés depuis 2005.

Il n'a pris livraison que de deux d'entre eux, selon les documents.

PDVSA a payé près de 80 % des 160 millions de dollars dus pour deux pétroliers du chantier naval Rio Santiago en Argentine, selon les documents.

Rio Santiago a déclaré qu'il n'était pas autorisé à donner des informations sur ce contrat particulier.

En outre, PDVSA a payé près de 157 millions d'euros (environ 173 millions de dollars), soit 63 % d'un contrat de 248 millions d'euros (environ 272 millions de dollars) à la société Iran Marine Industrial Company (Sadra), sanctionnée par les États-Unis, pour quatre pétroliers, selon les documents.

Deux des quatre navires ont été livrés après des retards de paiement, des difficultés d'approvisionnement en pièces détachées et des problèmes d'assurance et de certification, selon les documents.

Les retards de paiement ont généré des coûts supplémentaires pour les surestaries, selon les documents.

Sadra n'a pas répondu à une demande de commentaire.