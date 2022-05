Exclusif - Les plus grandes sociétés de télécommunications de Malaisie cherchent à obtenir une participation majoritaire dans l'agence 5G - document

Les quatre fournisseurs dominants - Celcom Axiata Bhd, DiGi Telecommunications, Maxis Bhd et U Mobile - souhaitent également une révision du modèle de tarification et du plan d'accès au réseau proposés par l'agence, selon la lettre du 9 mai vue par Reuters.

Leurs objections à la proposition du gouvernement, qui proposait jusqu'à 70 % du seul opérateur de réseau 5G du pays répartis entre un groupe plus large d'entreprises, soulèvent le risque de retards alors que le gouvernement vise à conclure les discussions sur les ventes de participations d'ici fin juin.

"Nous ne serions pas en mesure de justifier un investissement minoritaire passif dans cette entreprise sans pouvoir exercer une influence et un contrôle pour sauvegarder notre investissement", indique la lettre.

Deux personnes ayant une connaissance directe de la lettre ont confirmé son contenu à Reuters. Elles ont refusé d'être identifiées, invoquant le caractère sensible de l'affaire.

Les entreprises et le ministère des finances n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. Le ministère des communications, qui a reçu une copie de la lettre, et l'agence publique 5G Digital Nasional Berhad (DNB) n'ont pas non plus fait de commentaires.

En mars, le gouvernement a proposé à toutes les entreprises de télécommunications du pays une participation combinée pouvant aller jusqu'à 70 % dans DNB, qui est chargée de déployer la 5G, après que les opérateurs de téléphonie mobile se soient plaints de son projet de réseau d'État qui facturera aux opérateurs l'accès à la 5G plutôt que de leur attribuer des fréquences.

Ils ont déclaré que le plan nuirait à la concurrence et ont appelé à la création d'un deuxième réseau 5G, mais en mars, ils ont déclaré qu'ils seraient ouverts à la proposition alternative du gouvernement concernant les participations au capital de DNB.

La lettre du 9 mai ne mentionnait pas la manière dont la participation proposée par le gouvernement, allant jusqu'à 70 %, devait être allouée, bien que l'une des sources ayant une connaissance directe de la question ait déclaré que neuf entreprises étaient invitées à participer, laissant les quatre grands acteurs avec seulement une participation minoritaire combinée.

LE MODÈLE LE PLUS VIABLE

Les entreprises ont déclaré qu'elles étaient toujours prêtes à étudier la proposition du gouvernement, mais qu'une participation d'au moins 51 % serait "la plus viable pour parvenir à un accord".

"Le rôle d'actionnaire minoritaire proposé par le MoF ne semble pas permettre à chacun d'entre nous d'ajouter de la valeur en tant qu'actionnaire et n'est pas à la hauteur de notre contribution au secteur, ni de notre devoir envers nos actionnaires et nos clients", indique la lettre.

Seuls deux petits opérateurs - Telekom Malaysia et YTL Communications, une unité de YTL Corporation - ont adhéré au plan 5G du gouvernement.

Les plans 5G de la Malaisie sont également compliqués par l'impasse dans laquelle se trouvent DNB et les quatre principaux acteurs en ce qui concerne la tarification et la transparence, y compris la crainte qu'un réseau unique géré par l'État ne donne lieu à un monopole nationalisé, a rapporté Reuters.

La lettre des quatre opérateurs demande une révision de l'"Offre d'accès de référence" (RAO) de DNB - un document publié le mois dernier qui définit les prix, les engagements de service et d'autres détails du modèle de gros de la 5G.

Les entreprises affirment que le modèle actuel proposé dans la RAO n'était "pas commercialement viable" et pourrait entraîner des coûts plus élevés pour les clients et des taux d'adoption plus lents.

"L'absence de transparence complète sur le taux de rendement de DNB et le lien avec les accords de tarification dans le RAO soulève des questions de gouvernance ... qui auront un impact important sur l'accessibilité financière de l'accès 5G", indique la lettre.

L'accord sur la RAO est une étape cruciale avant que les telcos puissent signer des accords à long terme avec DNB pour déployer la 5G.

DNB a déclaré qu'elle facturerait aux opérateurs un accès à son réseau 5G moins cher que leurs coûts pour la 4G et a également proposé des services d'essai 5G aux opérateurs gratuitement jusqu'au 30 juin, alors qu'elle commence le déploiement du réseau.

Elle a également reconnu les questions relatives à sa transparence, déclarant à Reuters l'année dernière que l'autorité de régulation des communications du pays adopterait des directives publiques strictes pour garantir une tarification équitable et un déploiement en douceur.

L'agence a commencé un premier déploiement du réseau 5G en décembre de l'année dernière. Depuis lors, YTL est la seule entreprise à avoir commencé à proposer des services 5G à ses clients.