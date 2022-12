Exclusif-Les principales banques chinoises vont émettre des prêts offshore pour aider les promoteurs à rembourser leur dette -sources

Les régulateurs ont donné aux banques des directives de type "window guidance", c'est-à-dire des ordres verbaux qui ne laissent aucune trace écrite, fixant la date du 10 décembre comme date limite pour décrocher les prêts garantis par des actifs nationaux, ont déclaré deux des sources.

La Chine a intensifié ses mesures de soutien au cours des dernières semaines afin de libérer une crise de liquidités qui a étouffé le secteur, qui représente un quart de la deuxième plus grande économie du monde et qui a été un moteur clé de la croissance.

Une liste croissante de promoteurs immobiliers ont manqué à leurs obligations envers leurs créanciers étrangers au cours de l'année dernière, ce qui a incité certains analystes à avertir que de telles perturbations pourraient émousser l'appétit des investisseurs étrangers pour les nouvelles émissions de dette des sociétés chinoises.

Les fonds reçus après la dernière mesure permettront aux promoteurs de rembourser les prêts à l'étranger et les obligations en dollars dans une tentative de rétablir la confiance meurtrie des investisseurs mondiaux dans le secteur, ont déclaré deux des sources.

Les promoteurs considérés comme étant de "bonne qualité" du point de vue du bilan, tels que CIFI Holdings, Country Garden, Longfor Group, Midea Real Estate et Seazen Group seront admissibles, a déclaré une source.

Chacune des quatre banques, Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China et Agricultural Bank of China, choisira plusieurs promoteurs à financer, ont précisé les trois sources.

Chaque banque traitera trois à quatre propositions de prêts offshore qui seront décrochés contre les actifs des développeurs en Chine, ont déclaré deux des sources, ajoutant que Pékin élargirait le programme ultérieurement en ajoutant d'autres banques.

La People's Bank of China, la banque centrale, et la China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Les quatre grandes banques n'ont pas répondu aux demandes de commentaires, pas plus que les représentants de CIFI, Country Garden, Longfor, Midea Real Estate et Seazen.