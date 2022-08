Exclusif - Les principaux négociants et banques ont coupé les liens commerciaux avec le raffineur indien soutenu par la Russie -sources

Nayara en tant que telle n'a pas été sanctionnée dans le cadre de la réponse internationale à ce que la Russie appelle son "action militaire spéciale" contre l'Ukraine, mais des sanctions sont en place contre Rosneft.

Le géant russe de l'énergie possède environ 49 % de Nayara, qui est le deuxième raffineur privé d'Inde, tandis que Kesani Enterprises Co Ltd, un consortium dirigé par le groupe Trafigura et le groupe russe UCP Investment Group, détient 49,13 %.

La plupart des sociétés de négoce, dont Vitol et Glencore, ainsi que des producteurs du Canada, d'Amérique latine et d'Europe ont refusé de vendre directement du brut à Nayara, selon l'une des personnes.

Les sources n'étaient pas autorisées à parler aux médias et ont refusé d'être identifiées.

Elles ont déclaré que Nayara dépendait désormais de producteurs publics du Moyen-Orient, de négociants chinois, de sociétés fournissant du pétrole russe ainsi que de producteurs locaux de pétrole brut pour sa raffinerie de 400 000 barils par jour de Vadinar, dans l'ouest de l'État du Gujarat.

"La situation devient de plus en plus difficile pour la société", a déclaré l'une des sources, ajoutant qu'elle n'a pas été en mesure de se couvrir pour les fissures et les stocks.

Graphique : La part croissante du pétrole russe dans les importations de Nayara Energy,

Les sociétés qui ont refusé de traiter avec Nayara sont Phillips 66, Occidental Petroleum Corp, Cepsa, Equinor, Gunvor, Koch, Petrogal, Respsol, Shell, Suncor Energy, Ecopetrol et TotalEnergies, a déclaré la deuxième personne.

Les banques et autres entreprises qui ont refusé de travailler sur de nouvelles positions de couverture pour Nayara comprennent Citigroup, Morgan Stanley, BNP Paribas, JPMorgan, la société française Engie ainsi que les unités bancaires principales de Mitsubishi UFJ Financial Group et Sumitomo Mitsui Financial Group, ont-ils précisé.

Les sociétés de négoce, les entreprises et les banques ont refusé de commenter ou n'ont pas répondu aux courriels de Reuters demandant des commentaires.

Nayara, qui représente 8 % de la capacité de raffinage de l'Inde, a déclaré avoir des relations de longue date avec ses fournisseurs, travailler avec un ensemble diversifié de fournisseurs et disposer de contrats appropriés pour l'achat de pétrole brut.

"En plus d'honorer les contrats à long et à court terme, nos fournisseurs proposent et nous prenons des bruts sur une base spot à des conditions compétitives", a-t-il déclaré dans une déclaration envoyée par e-mail.

Nayara a été un acheteur clé de pétrole russe, s'emparant du produit à prix réduit boudé par certaines entreprises et pays occidentaux. L'augmentation de la consommation de pétrole russe et l'amélioration des cracks des produits ont permis au bénéfice trimestriel de Nayara de grimper à un niveau record de 35,6 milliards de roupies indiennes (446 millions de dollars) en avril-juin.

Ces résultats masquent toutefois des inquiétudes quant à son environnement opérationnel.

Certaines banques étrangères et la HDFC Bank indienne ont cessé de proposer des crédits commerciaux pour les importations de pétrole, ont déclaré des sources bancaires et industrielles à Reuters en avril.

L'agence indienne CARE Ratings a également placé les notations à long terme de Nayara sous " surveillance de crédit avec implications négatives " en raison des sanctions contre Moscou.

Certains hauts responsables de Nayara, dont son directeur financier, ont quitté la société depuis que les nations occidentales ont commencé à imposer des sanctions à la Russie. La société n'a pas donné de détails sur les raisons de ces départs.

(1 $ = 79,7725 roupies indiennes