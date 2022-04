Exclusif-Les raffineurs d'État chinois évitent les nouveaux échanges de pétrole russe, les théières passent sous le radar -sources

L'entreprise publique Sinopec, le plus grand raffineur d'Asie, CNOOC, PetroChina et Sinochem sont restés à l'écart de l'échange de cargaisons russes fraîches pour les chargements de mai, ont déclaré les personnes, qui ont toutes une connaissance de la question mais ont parlé sous couvert d'anonymat étant donné la sensibilité du sujet.

Les entreprises d'État chinoises ne souhaitent pas être perçues comme soutenant ouvertement Moscou en achetant des volumes supplémentaires de pétrole, ont déclaré deux des personnes, après que Washington ait interdit le pétrole russe le mois dernier et que l'Union européenne ait imposé des sanctions au principal exportateur russe Rosneft et Gazprom Neft.

"Les entreprises d'État sont prudentes car leurs actions pourraient être considérées comme représentant le gouvernement chinois et aucune d'entre elles ne veut être montrée du doigt en tant qu'acheteur de pétrole russe", a déclaré l'une des personnes.

Sinopec et Petrochina ont refusé tout commentaire. CNOOC et Sinochem n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La Chine et la Russie ont développé des liens de plus en plus étroits ces dernières années, et pas plus tard qu'en février, elles ont annoncé un partenariat "sans limites". La Chine a refusé de condamner l'action de la Russie en Ukraine ou de la qualifier d'invasion.

La Chine a critiqué à plusieurs reprises les sanctions occidentales contre la Russie, bien qu'un diplomate de haut rang ait déclaré samedi que Pékin ne contourne pas délibérément les sanctions contre la Russie.

La Chine, premier importateur mondial de pétrole, est le principal acheteur de brut russe, avec 1,6 million de barils par jour, dont la moitié est fournie par des oléoducs dans le cadre de contrats de gouvernement à gouvernement.

Les sources s'attendent à ce que les entreprises d'État chinoises honorent leurs contrats à long terme et existants pour le pétrole russe, mais évitent de conclure de nouveaux contrats au comptant.

Une baisse des importations chinoises de pétrole russe pourrait inciter ses raffineurs d'État géants à se tourner vers d'autres sources, ajoutant ainsi aux préoccupations mondiales en matière d'approvisionnement qui avaient poussé les prix de référence du pétrole Brent à leur plus haut niveau depuis 14 ans, près de 140 dollars le baril, début mars, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février.

Les contrats à terme sur le Brent ont depuis baissé, à moins de 110 $, après que les États-Unis et leurs alliés aient annoncé leur intention de libérer des stocks des réserves stratégiques. [O/R]

LE CONTRÔLE DES RISQUES ET LA CONFORMITÉ D'ABORD

Avant la crise ukrainienne, la Russie fournissait 15 % des importations de pétrole de la Chine - la moitié via les oléoducs Sibérie orientale et Atasu-Alashankoup et le reste par des pétroliers depuis ses ports de la mer Noire, de la mer Baltique et de l'Extrême-Orient.

Unipec, la branche commerciale de Sinopec et l'un des principaux acheteurs de pétrole russe, a mis en garde ses équipes mondiales, lors de réunions internes régulières ces dernières semaines, contre les risques liés au commerce du pétrole russe.

"Le message et le ton sont clairs - le contrôle des risques et la conformité passent avant les profits", a déclaré l'une des sources qui a été informée des réunions.

"Bien que le pétrole russe fasse l'objet d'énormes remises, il y a de nombreux problèmes comme l'obtention d'une assurance maritime et les accrocs en matière de paiement."

Une autre des sources, travaillant dans une raffinerie qui traite régulièrement du brut russe, a déclaré que son usine s'est vu dire par l'Unipec de trouver un remplacement pour maintenir des opérations normales.

"Au-delà des cargaisons qui sont arrivées en mars et qui doivent arriver en avril, il n'y aura plus de pétrole russe à l'avenir", a déclaré cette source.

Unipec a chargé 500 000 tonnes d'Oural depuis les ports baltes de Russie en mars, le volume le plus élevé depuis des mois, fourni par Surgutneftegaz au comptant et dans le cadre d'un appel d'offres à l'exportation de Rosneft qu'Unipec a remporté pour des chargements entre septembre 2021 et mars 2022, selon les négociants et les données d'expédition.

Ses dernières transactions dans l'Oural seront deux chargements d'avril totalisant 200 000 tonnes du producteur russe Surgutneftegaz, ont déclaré deux négociants ayant connaissance des transactions.

En revanche, l'Inde a jusqu'à présent réservé au moins 14 millions de barils, soit environ 2 millions de tonnes, de pétrole russe depuis le 24 février, contre près de 16 millions de barils pour toute l'année 2021, selon les calculs de Reuters.

D'autres acheteurs d'État - PetroChina, CNOOC et Sinochem - ont boudé le mélange ESPO de la Russie pour le chargement de mai, selon les sources.

Sinopec est confronté à des problèmes de paiement, même pour des contrats conclus antérieurement, car les banques d'État, peu enclines à prendre des risques, cherchent à réduire le financement des contrats liés au pétrole russe, a déclaré la deuxième source.

LES THÉIÈRES GARDENT LES ACCORDS "SOUS LE COUDE".

Les inquiétudes liées aux sanctions ont poussé certains raffineurs indépendants connus sous le nom de teapots, autrefois un groupe dynamique de clients consommant environ un tiers des importations de pétrole russe de la Chine, à voler sous le radar.

"Les transactions ESPO ont été vraiment lentes et secrètes. Certaines transactions se font, mais les détails sont gardés sous silence. Personne ne veut être vu en train d'acheter du pétrole russe en public", a déclaré un négociant ESPO régulier.

Pour maintenir l'écoulement du pétrole, ces raffineurs agiles déploient des mécanismes de paiement alternatifs tels que le transfert d'espèces, le paiement après la livraison de la cargaison et l'utilisation de la monnaie chinoise.

Les fournisseurs russes - Rosneft, Surgutneftegaz et Gazprom Neft, ainsi que les producteurs indépendants représentés par le négociant suisse Paramount Energy - devraient expédier un volume record de 3,3 millions de tonnes d'ESPO depuis le port de Kozmino en mai.