Exclusif : Les régulateurs américains sont en Chine pour des négociations d'audit - sources

L'impasse, si elle n'est pas résolue, pourrait voir les entreprises chinoises expulsées des bourses de New York. Cette semaine, la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes a ajouté plus de 80 entreprises, dont JD.com et China Petroleum & Chemical Corp, à la liste des sociétés susceptibles d'être expulsées.

Les pourparlers entre les responsables du Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) américain et leurs homologues de la China Securities Regulatory Commission (CSRC) peuvent être qualifiés de "phase tardive" après que la Chine a fait des concessions au cours des derniers mois, ont indiqué les personnes concernées.

Le groupe du PCAOB devrait sortir de quarantaine et commencer à travailler la semaine prochaine, a indiqué l'une des personnes. Si cette visite se déroule comme prévu, le PCAOB est susceptible d'envoyer une équipe plus importante en Chine plus tard dans l'année pour effectuer des inspections sur site des auditeurs locaux, a ajouté la personne.

Les sources ont refusé d'être identifiées en raison du caractère sensible de la question. Le PCAOB et la CSRC n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Les autorités chinoises ont longtemps été réticentes à laisser les régulateurs étrangers inspecter les cabinets comptables locaux, invoquant des problèmes de sécurité nationale.

À la date de vendredi, le PCAOB a signalé 128 cabinets chinois comme risquant d'être radiés de la liste.