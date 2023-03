Exclusif - Les réserves amazoniennes de Colombie subissent des retards de personnel, ce qui risque de nuire à l'environnement

Les zones protégées de l'Amazonie colombienne risquent d'être de plus en plus endommagées en raison des longs retards de recrutement, le gouvernement n'ayant pas encore renouvelé les contrats du personnel des parcs nationaux cette année, selon des données gouvernementales et des entretiens avec des fonctionnaires, des employés potentiels et des défenseurs de l'environnement.

L'agence Reuters s'est entretenue avec 11 personnes qui ont fait état de retards dans l'attribution de contrats à des travailleurs potentiels dans neuf réserves de la région amazonienne, dont Chiribiquete, qui s'étend sur une superficie plus de deux fois supérieure à celle du pays de Galles et abrite plusieurs communautés indigènes. Selon les chiffres des Nations unies, un peu plus de 6 % de la forêt amazonienne - un écosystème que les scientifiques considèrent comme essentiel pour freiner le changement climatique - se trouve en Colombie, dont une partie est contenue dans 11 zones nationales protégées. Le personnel permanent des parcs nationaux, peu nombreux, s'appuie sur un nombre beaucoup plus important de contractuels chargés, entre autres, de mener des programmes de sensibilisation des communautés, d'effectuer des travaux écologiques ou de servir de gardes dans les parcs. "Nous (le personnel permanent) sommes peu nombreux", a déclaré à Reuters un responsable d'un parc amazonien qui a demandé à ne pas être nommé. "Il n'y a pas de gestion des parcs parce que ceux d'entre nous (qui travaillent) ne peuvent rien faire. Selon Bram Ebus, consultant pour l'International Crisis Group, les gardes forestiers sont à l'avant-garde de la protection des écosystèmes contre les intérêts criminels et les dégradations irréversibles. "L'institut colombien des parcs nationaux manque de personnel et de fonds depuis longtemps, mais le fait de ne pas s'occuper des contrats réguliers des gardes forestiers rend également (les parcs) incontrôlés", a déclaré M. Ebus. Quelque 1,86 million d'hectares de l'Amazonie colombienne ont été déboisés entre 2001 et 2021, selon le gouvernement, et Crisis Group a déclaré dans un rapport de 2021 que les effectifs étaient bien inférieurs aux meilleures pratiques. Selon le gouvernement, des pans entiers des forêts du pays sont détruits chaque année pour l'élevage de bétail et l'exploitation minière illégale, entre autres causes. Vendredi matin, 22 contrats pour du personnel travaillant dans les réserves amazoniennes de l'agence des parcs nationaux avaient été publiés par l'intermédiaire de l'agence nationale de passation de marchés de la Colombie. L'année dernière, au moins 107 entrepreneurs avaient signé des contrats pour travailler dans les réserves amazoniennes en janvier, selon les données de l'agence consultées par Reuters. TRAVAUX RETARDÉS Les retards sont dus à des projets de révision du système d'embauche des entrepreneurs et à des coupes budgétaires héritées du gouvernement précédent, qui ont eu un impact sur les délais d'embauche du personnel malgré une augmentation des dépenses maintenant en place, a déclaré le directeur des parcs nationaux, Luisz Martinez. Le gouvernement du président de gauche Gustavo Petro, qui a pris ses fonctions il y a sept mois et s'est engagé à réduire la déforestation, prévoit de remplacer dans un premier temps les contrats annuels des employés des parcs nationaux par des contrats de quatre ans. "Idéalement, nous ne nous serions pas arrêtés. Dans l'idéal, cela aurait été bien planifié, mais cela ne s'est pas passé ainsi", a déclaré M. Martinez, ajoutant que des retards ne sont pas prévus pour l'année prochaine. Le ministère de l'environnement s'est refusé à tout commentaire. Cinq futurs employés du parc ont déclaré à Reuters qu'en raison des retards, ils avaient été contraints de trouver un autre emploi. Un entrepreneur a reçu sa proposition mais a déclaré que ses collègues attendaient toujours. Les neuf employés et futurs employés ont exprimé leur inquiétude quant à la protection des parcs dans un contexte de pénurie de personnel. "Les processus en cours sont repoussés, comme la restauration, la protection de l'environnement et la sensibilisation des communautés", a déclaré un ancien employé.