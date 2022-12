Exclusif - Les sanctions pourraient réduire de 20% les exportations russes de pétrole de la Baltique

Les négociants ont déclaré que la Russie n'a pas été en mesure de réorienter complètement les exportations d'Oural de l'Europe vers d'autres marchés, notamment l'Inde et la Chine, et qu'elle a eu du mal à trouver suffisamment de navires adaptés.

Selon les données des négociants et les calculs effectués par Reuters, les exportations d'Urals depuis les ports de la mer Baltique vont probablement chuter à environ 5 millions de tonnes ce mois-ci, contre 6 millions de tonnes en novembre. Certaines estimations ne dépassent pas 4,7 millions de tonnes.

L'Union européenne, les nations du G7 et l'Australie ont introduit un plafond de 60 dollars par baril sur le pétrole russe, effectif à partir du 5 décembre, en plus de l'embargo de l'Union européenne sur les importations de brut russe par voie maritime et des engagements similaires des États-Unis, du Canada, du Japon et de la Grande-Bretagne.

Le plafond autorise les pays non membres de l'UE à importer du pétrole brut russe par voie maritime, mais interdit aux compagnies de transport maritime, d'assurance et de réassurance de traiter des cargaisons de brut russe dans le monde entier, à moins qu'il ne soit vendu à moins de 60 dollars.

En décembre, le brut de l'Oural a été vendu avec des rabais plus importants, et l'Inde, acheteur dominant, a acheté des barils à un prix bien inférieur au plafond de 60 $.

L'impact des sanctions sur les chargements de l'Oural à partir des ports russes de la Baltique a été aggravé par une pénurie de tonnage non occidental, une économie d'exportation faible et une demande modérée pour cette qualité en Asie, notamment en Chine.

Le monopole pipelinier Transneft n'a pas réussi à remplir certains des créneaux de chargement disponibles en raison d'un manque d'offres de la part des producteurs, selon les négociants. D'autres créneaux ont été reportés ou annulés.

LE PLAFONNEMENT DES PRIX CONTRE-ATTAQUE

Lorsque les responsables américains ont évoqué pour la première fois l'idée de plafonner les prix des exportations de pétrole russe, l'objectif était de comprimer les revenus pétroliers de la Russie, qui sont restés élevés jusqu'à présent.

Atteindre cet objectif est complexe, car le retrait des acheteurs a fait baisser le prix du brut russe, mais a ajouté à la volatilité des prix sur les marchés internationaux en raison d'une possible perturbation de l'approvisionnement.

La Russie a déclaré qu'elle ne respecterait pas le plafond même si elle devait réduire sa production.

Comme la Russie a minimisé l'utilisation des services fournis par les compagnies de navigation et d'assurance occidentales, les exportations de pétrole en dehors des pays occidentaux ont continué après le 5 décembre sans respecter le plafond de prix.

Mais le nombre de pays disposés à acheter de l'Oural en décembre est tombé à quatre - la Bulgarie, la Chine, l'Inde et la Turquie - et dans certains cas, l'Oural a été vendu aux marchés d'exportation à un prix inférieur au coût de production global, y compris les prélèvements locaux, selon des sources industrielles en décembre.

Les prix mondiaux du pétrole sont environ 40 dollars le baril en dessous du pic de cette année, et les acteurs du marché russe parlent de plus en plus de la nécessité de réduire considérablement la production pour soutenir les prix et renforcer l'efficacité de l'industrie pétrolière.